Mosbach. (schat) Es war der erste Laden, in dem man Levi’s Jeans bekommen hat, die Adresse für ausgefallene Hemden und Retro-Klamotten, ein besonderes Geschäft mit besonderen Geschichten und einer langen Geschichte. Es gibt kaum einen Mosbacher, dem nicht eine eigene Anekdote zum "Haus Keller" in der Hauptstraße einfällt. Über Jahrzehnte war in dem Gebäude, das zu den ältesten Bauwerken in ganz Mosbach zählt, das etwas andere Bekleidungshaus Keller zu finden.

Nach dem Tod des Inhabers (2009), der in der Hauptstraße 15 eingemietet war, löste der Insolvenzverwalter den Betrieb ebenso wie das riesige Kleiderlager auf, mehrere Tage wurde die aus der Mode gekommene Ware in Lastwagen verladen. Aus der Insolvenzmasse des Bekleidungshauses sicherte sich das Stadtmuseum einige Stücke "echte Stadtgeschichte", der große Keller-Schriftzug leuchtet seither im Museum. 2012 wurde das Gebäude verkauft, war dann über Jahre eine große Baustelle, die viele Überraschungen bereithielt.

Jetzt, im Sommer 2021, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: "Ich bin wirklich sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, dass wir die Sanierung abgeschlossen haben", erklärt Marko Winter, der mit seinem gleichnamigen Immobilienunternehmen das Haus Keller 2012 übernommen hat. Mit dem Ziel, das prägende Gebäude in der Fußgängerzone wieder in einen Zustand zu versetzen, der seiner Geschichte gerechter wird. "Ich habe das schon ganz bewusst gekauft", erinnert sich Winter, "ich wollte was Altes, was mit Geschichte." Dass die Sanierung allerdings ein derart kräfte- und ressourcenzehrender Marathon werden würde, das war dem Immobilienexperten bei Übernahme nicht bewusst.

Die lange Geschichte geht weiter: Über Jahre hat Marko Winter das „Haus Keller“ in der Hauptstraße saniert. Nach vielen Überraschungen und Rückschlägen ist der Umbau nun abgeschlossen. Foto: schat

Nach effektiv fünf Jahren Umbauzeit ist das Haus, dessen Grundmauern laut Untersuchungen aus dem Jahr 1370 stammen sollen, nun wieder ein Schmuckstück. Die vier in den oberen Etagen geschaffenen Wohnungen sind bereits vermietet, im Erdgeschoss zieht nun die Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBG) ein, die zwischen historischen Steinen und uralten Holzbalken ein Kreativzentrum einrichtet. "Das ist ein toller Raum", zeigt sich Jasna Wild, Sozialarbeiterin bei der BBG, begeistert von den neuen Räumlichkeiten, die bei aller Frische die Geschichte des Hauses transportieren, eine besondere Atmosphäre schaffen. Neben den tragenden Elementen im Inneren ist die Geschichte auch äußerlich weiter präsent. Die Fassade wurde nach Vorgaben des Denkmalschutzes originalgetreu erneuert, Fenster, Fensterbänke oder auch der Putz historisch korrekt saniert. "Und für den Eingang finden wir auch noch eine Lösung", deutet Marko Winter auf die alte Holztür, die er auf jeden Fall erhalten will. Die aufgrund ihres Zustands aber noch eine Spezialbehandlung braucht: "Idee ist, das alte Holz auf eine neue Unterkonstruktion aufzubringen", so Winter.

Ein wenig müssen Großgewachsene also aktuell noch den Kopf einziehen, wenn sie ins Haus mit Geschichte eintreten wollen. Dafür haben Winter und seine Leute im Inneren ausgleichend gewirkt. "Da waren zum Teil Unterschiede von bis zu 30 Zentimeter – in einem Raum", beschreibt der Sanierer die Niveauunterschiede, mit denen man im Übernahmezustand des Gebäudes nahezu überall zu kämpfen hatte. Um auf eine akzeptable Raumhöhe zu kommen, hat man etwa im früheren Verkaufsraum, in dem sich die Kleider früher bis unter die niedrige Decke stapelten, fast einen Meter Boden ausgegraben und etwa die Hälfte davon dann wieder mit Beton unterfangen. Überhaupt erwies sich die Substanz des Hauses bedeutend schlechter als angenommen. "Anfangs hieß es, da müssen wir vielleicht fünf oder sechs Holzbalken ersetzen", erinnert sich Winter: "Am Ende waren es dann doch mehr als 80."

Zwischenzeitlich standen vom Keller-Haus, das aus ganz verschiedenen Gebäudeteilen zusammengesetzt ist, nur mehr die Außenwände und ein stützendes Gerüst. Alle Decken waren draußen, die allermeisten Innenwände entfernt, da eine nachhaltige Sanierung sonst nicht möglich gewesen wäre. Irgendwann sei man an einem Punkt gewesen, dass selbst die zuständige Baubehörde und die Denkmalschützer – "die Zusammenarbeit mit den Behörden und Verantwortlichen war wirklich top, das muss man auch mal erwähnen" (Winter) – einen Abriss empfahlen, skizziert der Hauseigentümer.

Er entschied sich dagegen, auch wenn Arbeits- und Investitionsaufwand immer weiter stiegen. Viel länger als geplant war das Haus eine große, eingerüstete Baustelle, viel mehr als kalkuliert kostete die Sanierung. "Eine gute Million hat es am Ende gekostet", sagt Marko Winter. In etwa die Hälfte davon war eigentlich eingeplant.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, das Haus mit der langen Geschichte und den vielen Geschichten ist wieder ein Schmuckstück. Das viele Mosbacher auch schon wieder (für sich) entdeckt haben. "Es ist unglaublich, wie viele Leute in den vergangenen Tagen hier reingekommen sind und mir was zum Haus oder dem Laden erzählt haben", erzählt Marko Winter, der in den letzten zwei Monaten noch mal unzählige Stunden selbst im Hausinneren Hand angelegt hat. "Das war eine echt anstrengende Zeit", sagt Winter – nicht nur mit Blick auf die letzten Meter des Sanierungsmarathons. Eine gewisse Erleichterung über den Zieleinlauf ist spürbar, auch wenn es im hinteren Teil des Anwesens und auch sonst noch ein paar Arbeiten zu erledigen gilt. Das große Ganze ist fertig. Wieder schön geworden, ist das Haus Keller präpariert für die nächsten Kapitel seiner langen Geschichte.