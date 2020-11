Von Alexander Rechner

Mosbach.Das Ende eines bewegten Jahres 2020 rückt näher. Und damit bricht in Mosbach auch die Zeit der Einbringung des Haushaltes 2021 an. In seiner 32-seitigen Etatrede spannte Oberbürgermeister Michael Jann einen weiten Bogen über unterschiedliche Themen und schwor die Stadträte auf schrumpfende finanzielle Spielräume ein. Das winzige Coronavirus hat eben große Auswirkungen – auch auf den Mosbacher Haushalt. "Die Stadt profitiert aktuell noch von den guten Ergebnissen der Jahre 2017 bis 2019 mit satten Überschüssen", betonte der Rathauschef, um sogleich zu ergänzen, dass man diese jetzt "dringend benötigt".

Aus Sicht von OB Jann hat sich damit der alte Grundsatz erneut bewahrheitet: "Spare in der Zeit, so hast du in der Not." Denn diese Überschüsse brauche man nun, "um trotz Defiziten im Ergebnishaushalt eine Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu erhalten und damit auch weiterhin die Aufgaben erfüllen und notwendige Investitionen tätigen zu können", sagte Jann. Jedoch sei der Ausblick in die Zukunft mit großen Unsicherheiten verbunden. Deshalb hatte er seine Rede unter das Motto "Licht am Ende des Tunnels oder doch ein entgegenkommender Zug" gestellt. Er appellierte an alle Verantwortlichen, in Zukunft abzuwägen, was wirklich dringend erforderlich ist und was auch später noch umgesetzt werden kann – wenn die Lage wieder größere finanzielle Spielräume zuließe. Im Ergebnishaushalt erwartet man ein negatives Ergebnis von 1,4 Millionen Euro. Aufgrund der Auflösung von im Jahr 2019 gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt 2,4 Millionen Euro, war es möglich, das Ergebnis abzumildern. Ansonsten wäre es "noch deutlich schlechter geworden", erklärte Jann.

Mit einem Gesamtvolumen von 67,1 Mio. Euro liegt der Ergebnishaushalt 2021 auf dem Niveau des Jahres 2020. Darüber hinaus erwartet man im Rathaus bei den Gewerbesteuereinnahmen rund 10,5 Mio. Euro, was etwa dem aktuellen Stand der Gewerbesteuer des laufenden Jahres entspricht – dennoch 3,1 Mio. Euro weniger als im Rekordjahr 2019. Zudem muss man im kommenden Jahr ohne eine Finanzspritze der Stadtwerke auskommen. Denn diese rechnen angesichts geringerer Besucherzahlen und höherer Corona-bedingter Aufwendungen mit deutlich mehr Verlusten bei den Bädern.

Dennoch wird die Stadt Mosbach auch im kommenden Jahr viel Geld für diverse Maßnahmen in die Hand nehmen. "Die Investitionen liegen mit einer veranschlagten Höhe von 13,2 Millionen Euro nahezu auf dem Niveau der letztjährigen Finanzplanung für 2021", betonte Oberbürgermeister Jann. Bei den mehrjährigen Projekten, wie den Sanierungen der Pestalozzi-Realschule, der Grundschule Diedesheim und den Neubauten der Kindergärten in der Waldstadt und in Neckarelz, seien keine wesentlichen Reduzierungen der Ausgaben möglich. "Zur Finanzierung dieser Investitionen haben wir eine Kreditaufnahme von 8,5 Millionen Euro eingeplant", so der OB in seinen Erläuterungen zum Haushalt. Die seien bereits in der letztjährigen Finanzplanung für das Jahr 2021 vorgesehen gewesen. "Das entspricht der höchsten in einem Haushalt veranschlagten Kreditaufnahme seit dem Jahr 2016", sagte Jann. Die Verschuldung werde "wegen der hohen Investitionen nochmals deutlich ansteigen", so der OB. Ende 2021 soll sie sich auf 45,4 Millionen Euro belaufen. Hingegen wird am Ende des laufenden Jahres mit einem Schuldenstand von voraussichtlich 33,2 Millionen Euro gerechnet.

Mittelfristig investiere die Stadt im Jahr 2022 und den darauf folgenden Jahren zwar sage und schreibe 26,7 Millionen Euro. Jedoch bedinge dies wohl weitere Kreditaufnahmen von rund 4,9 Millionen Euro. Der Schuldstand würde nach dieser Prognose damit dann auf rund 50,3 Millionen Euro anwachsen. Deshalb plädierte der OB eindringlich, die Verschuldung nicht aus dem Blick zu verlieren. Obgleich die Zinsen zurzeit keine "gravierenden Belastungen" mehr darstellten und deshalb auf niedrigem Niveau abgesichert werden könnten, ergebe sich bei der Tilgung ein anderes Bild. Diese müsse erwirtschaftet werden. "Das gelingt uns nach diesem Haushaltsentwurf zumindest in den Jahren 2021 und 2022 nicht", erläuterte der Rathauschef.

Mit den Gemeinderäten will der OB nochmals über die in der letztjährigen Finanzplanung für das Jahr 2021 vorgesehene Grundsteuererhöhung sprechen. Zwar habe man diese Erhöhung mit Mehrerträgen von knapp 200.000 Euro in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Jedoch seien sie "unter sozialen Aspekten wohl kaum vertretbar", so Oberbürgermeister Jann. Dagegen werden sich die Bewohner wegen hoher Unterhaltungskosten auf eine Erhöhung der Abwassergebühren einstellen müssen. Denn die Niederschlagswassergebühr soll um vier Cent auf 0,54 Euro je Quadratmeter befestigter Fläche erhöht werden.

Bei allen Schwierigkeiten bleibt der OB dennoch optimistisch: Gemeinsam werde man auch diese Krise zum Wohle der Stadt und ihrer Einwohner meistern.