Von Alexander Rechner

Mosbach. Für gewöhnlich ziehen die Menschen zu dieser Uhrzeit in der Mosbacher Hauptstraße mit hastigen Schritten vorbei. Doch am Donnerstagnachmittag bebt der Boden vor den Geschäften und Gastwirtschaften ein wenig. Es ist eine Gitarre, die die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht. Mike Janipka lässt gefühlvoll bekannte Musikstücke erklingen. Mit Beatles-Stücken wie "Here Comes The Sun" oder dem Lied "The Boxer" des Duos "Simon & Garfunkel" trifft er den Nerv der Besucher der Mosbacher Innenstadt. "Es entstanden Gänsehautmomente", schwärmt Citymanagerin Andrea Zorn von der Premiere des Begleitprogramms der Anfang Juli gestarteten Sommeraktion "Mosbacher Stadterlebnis 2020".

Nach der Corona-bedingten Vollbremsung – kein Mosbacher Sommer, keine Erlebnismärkte bisher – soll die breite Öffentlichkeit in die schmucke Fachwerkstadt gelockt werden. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern "Mosbach Aktiv" und "Gastroplus" hat die Stadtverwaltung die Sommeraktion mit dem Titel "Mosbacher Stadterlebnis 2020 – shoppen, schlemmen und mehr" aus der Taufe gehoben. Noch bis 12. September (Ferienende) soll der Besuch der historischen Fachwerkstadt bunt und erlebnisreich sein, sagt Andrea Zorn. Farbenfroher ist die Altstadt schon geworden. Denn zum einen laden über 25 verschiedenfarbige Bistrogarnituren vor den Geschäften zum Verweilen ein. Zum anderen sind die Stelen mit detailreichen und außergewöhnlichen Aufnahmen von RNZ-Fotograf Thomas Kottal, welche die Blicke der Besucher auf sich ziehen, deutlich zu sehen. "Diese eindrucksvollen Aufnahmen von Sommerblumen schmücken die Fußgängerzone und bringen die Farben des Sommers in unsere schöne Heimatstadt", meint Andrea Zorn. Das ist längst nicht alles: Rund 70 Aufnahmen zieren die Schaufenster der Geschäfte in der Altstadt. "Darauf können die Besucher Ausflugsziele in der Region sehen", erklärt Andrea Zorn. Zumal die Urlaubstage zu Hause mit dieser Sommeraktion bereichert werden sollen.

Stelen mit detailreichen Aufnahmen von Sommerblumen von Thomas Kottal zieren die historische Fachwerkstadt und erfreuen Besucher.

Eine Bereicherung für die Citymanagerin ist der Auftritt von Mike Janipka gewesen. Zusammen mit dem Künstler ist sie vom einen Ende der Fußgängerzone zum anderen gezogen. Immer wieder griff der Musiker dabei in die Saiten und zog die Menschen in seinen Bann. "Einige seiner Fans sind sogar von einer Station zur nächsten mitgegangen", berichtet Andrea Zorn. Die Menschen seien regelmäßig in der Gastronomie eingekehrt und hätten dabei die Musikdarbietung genossen – und das mit Abstand. Mit seinen kleinen Konzerten an verschiedenen Plätzen in der Fußgängerzone verwandelte Mike Janipka die Altstadt in eine große Bühne.

Mosbach soll durch das Projekt in den Sommermonaten zu einem Erlebnisraum werden, erläutert Andrea Zorn das Ziel. Ihr Dank geht dabei an die Kooperationspartner, die diese Aktion ins Leben gerufen haben – innerhalb kürzester Zeit. "Das war ein Kraftakt", betont die Citymanagerin. Sie hebt dabei die Komponente hervor, die Mosbach Aktiv und Gastroplus beisteuern. Danach erhält jeder Mosbach-Aktiv-Kunde beim Einkauf ab zehn Euro einen Verzehrgutschein für Gastroplus-Restaurants in Höhe von fünf Euro. Und Gleiches gilt umgekehrt für die Gastrokunden, die ab zehn Euro Verzehrwert einen Fünf-Euro-Gutschein für Mosbach-Aktiv-Geschäfte erhalten. Die Rabattgutscheine können dann wiederum ab einem Einkaufs-/Verzehrwert von 50 Euro eingelöst werden. Jeder eingelöste Gutschein nimmt am Ende der Aktion schließlich an einer großen Verlosung teil, bei der attraktive Preise ausgelobt werden. Die Menschen sollen in dem schönen Ambiente Mosbachs mit Verzehr- und Kaufanreizen eine erlebnisreiche Zeit haben.

Ein Faltblatt, das über die Motive und Ausflugsziele aus der Schaufensterausstellung sowie ebenso über die Aktionsbeteiligten und die Inhalte informiert, gibt es ab dem heutigen Montag, berichtet Zorn. Wobei am Donnerstag ein weiterer Künstler in der Innenstadt auftreten wird, der unter anderem musikalische Perlen aus Rock und Pop präsentiert, hebt Andrea Zorn den Vorhang und gewährt einen Blick auf den nächsten Künstler. In den kommenden Wochen werden donnerstags weitere Interpreten die Innenstadt zu einer Bühne verwandeln. Schließlich soll der Sommer in die Stadt geholt werden und die Stadt ein Erlebnis sein.