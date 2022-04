Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium ist es seit einigen Jahren Tradition, dass Eltern von Abiturienten Motivationsplakate auf dem Schulgelände aufhängen. Diesem Ansporn schließt sich die RNZ gerne an und wünscht allen Abiturientinnen und Abiturienten toi, toi, toi! Foto: NKG

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Der "Lüftungsgong" ist abgeschaltet, und auch zur Pause klingelt es nicht mehr. "Die Schülerinnen und Schüler sollen so wenig wie möglich gestört werden", erklärt Jochen Herkert, Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) in Mosbach. In Baden-Württemberg hat gestern das Abitur begonnen – mit den Sprachen Italienisch, Portugiesisch und Spanisch gingen die drei Prüfungswochen los. Neben dem NKG hat die RNZ in der Großen Kreisstadt auch beim Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) sowie der Ludwig-Erhard-Schule (LES) nachgefragt, welchen Herausforderungen sich die Abiturienten, aber auch die Lehrkräfte in den kommenden Wochen stellen müssen.

Während die "Abis" aktuell nur zu ihren jeweiligen Prüfungen in die Schule kommen müssen und die Tage dazwischen noch einmal fürs intensive Lernen nutzen dürfen, lautet die Devise für Schulleiter und Fachlehrer derzeit "sehr früh aufstehen", wie Herkert erklärt. Auch German Miksch, stellvertretender Schulleiter am APG, sowie Dr. Robert Hasfeld, Leiter des Wirtschaftsgymnasiums an der LES, berichten von einem Arbeitsbeginn gegen 6 Uhr. Dann werden nämlich die Passwörter für die auf einem Server hinterlegten Prüfungen freigegeben, die Aufgaben (sofern möglich, das ist abhängig vom Fach) ausgewählt und die Arbeitsblätter kopiert. Für andere Fächer liefern Boten die Abiturklausuren aus. "Jede Schülerin und jeder Schüler muss drei schriftliche Abiturprüfungen in den jeweiligen Leistungskursen ablegen", erklärt Miksch. Dazu kommen Ende Juni / Anfang Juli zwei mündliche Prüfungen.

Am heutigen Dienstag stehen an den allgemeinbildenden Gymnasien die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer wie etwa Gemeinschaftskunde, Ethik oder auch Geschichte auf dem Prüfungsplan, an der Ludwig-Erhard-Schule sind es BWL und VWL. Deutsch (am morgigen Mittwoch), Englisch (29. April) und Mathe (3. Mai) schreiben alle Schüler in Baden-Württemberg jedoch am selben Tag – unabhängig vom Profil ihrer Schule. "Die Aufgaben sind allerdings nicht dieselben", erklärt Hasfeld, "da gibt es entsprechend den Lehrplänen Unterschiede zwischen den allgemeinbildenden und den beruflichen Gymnasien."

Insgesamt 177 Jugendliche und junge Erwachsene legen an den drei befragten Mosbacher Gymnasien in diesem Jahr ihre Reifeprüfung ab: 102 sind es am APG, 45 am NKG und 30 an der LES. Mit einem deutlichen Nein antworten sowohl Herkert als auch Miksch und Hasfeld auf die Frage, ob das Abitur nach Homeschooling, Hybrid- und Digitalunterricht in diesem Jahr einfacher sein wird. "Die Prüfungen sind genauso anspruchsvoll wie in den Jahren zuvor", betont Miksch. "Das Abitur ist nach wie vor durchaus eine Hürde für die jungen Menschen", ergänzt Hasfeld. "Durch die Corona-Pandemie sind die Aufgaben nicht einfacher geworden", erklärt auch Herkert. "Die Rahmenbedingungen wurden im vergangenen Jahr allerdings ein wenig angepasst."

Die Folgen der Corona-Pandemie würden bei den Prüfungen berücksichtigt, ohne aber das Niveau abzusenken, verdeutlichte auch Kultusministerin Theresa Schopper am Sonntag in Stuttgart: "So wird die Arbeitszeit in allen schriftlichen Prüfungsfächern um 30 Minuten verlängert. Zusätzlich werden den Lehrkräften, wie auch im letzten Jahr, für die schriftliche Prüfung weitere Aufgaben zur Vorauswahl zur Verfügung gestellt. So können sie diejenigen Aufgaben für ihre Prüflinge auswählen, die am besten zum erteilten Unterricht passen."

Wesentlich einfacher im Vergleich zum Vorjahr sei jedoch die Organisation, berichtet Herkert. "2021 mussten wir zum Beispiel noch die Schüler mit bzw. ohne Corona-Test separieren." Abstand halten müssen die Abis bei den Prüfungen natürlich trotzdem, in erster Linie allerdings nicht wegen Corona, sondern um das Abschreiben zu verhindern. "Statt in der Pattberghalle schreiben die Abiturienten wieder im fünften Stock ihre Klausuren", erzählt Miksch von einer "Rückkehr zur Normalität". Auch werde es nach der coronabedingten Unterbrechung wieder eine externe Zweit- und Drittkorrektur geben. "Nachdem die Fachlehrer das Abitur korrigiert haben, schicken alle Schulen in Nordbaden die Prüfungen zu uns ans APG. Wir verteilen sie dann im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe weiter an die Zweitkorrektoren", erklärt Miksch.

Am NKG ist es seit einigen Jahren Tradition, dass Eltern von Abiturienten Motivationsplakate auf dem Schulgelände aufhängen. "Noch ein Hattrick bis zum Sieg", "Immer das Ziel im Blick" oder "Die letzte Hürde schaffst du auch noch!" ist auf ihnen zu lesen. Diesem Ansporn schließt sich die RNZ gerne an und wünscht allen Abiturienten toi, toi, toi!