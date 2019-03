Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die dominierende Zahl für die Volksbank Mosbach ist dieses Jahr die 150 - auf eben so viele Jahre der eigenen Geschichte darf man 2019 zurückblicken. Das will man mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen ab Anfang April auch angemessen tun. Mitte März war es nun allerdings erst mal an der Zeit, das Vor-Jubiläumsjahr in den Fokus zu rücken und im Rahmen eines Pressegesprächs Bilanz zu ziehen, reichlich Zahlen, Statistiken und und Tendenzen inklusive.

Die zentrale Botschaft passt - zumindest weitgehend - zur Feierlaune aufgrund des Jubiläums: "Unsere Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 fällt insgesamt durchaus zufriedenstellend aus", so die beiden Vorstände der Volksbank Mosbach, Marco Garcia und Holger Engelhardt.

Die Zahlen, die diese Einschätzung untermauern, lieferten die beiden Verantwortlichen der Genossenschaftsbank mit: So ist die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr (875 Millionen Euro) 2018 deutlich auf rund 920 Millionen angestiegen. Was ganz wesentlich auch daran liege, so Garcia und Engelhardt nach einem Blick über den Tellerrand und auf "turbulente" Finanzmärkte weltweit, dass man überdurchschnittlich viele Kredite an Firmen- und Privatkunden vermittelt hat. Von rund 1000 neuen Kreditverträgen mit einem dazugehörigen Volumen von rund 150 Mio. Euro berichtete Marco Garcia in diesem Zusammenhang. Insgesamt lag das betreute Kundenkreditvolumen 2018 bei rund 788 Millionen Euro, was einer Steigerung von etwa 7,8 Prozent gegenüber 2017 bedeute.

Über dem Durchschnitt sei man auch im Bereich der Geldanlagen gewachsen, trotz anhaltender Niedrigzinsphase. Dank eine 4-Prozent-Plus’ knackte man hier die Milliardengrenze. Das von der Volksbank Mosbach betreute Kundenanlagevolumen belief sich 2018 auf rund 1,069 Milliarden Euro. Ein (gewünschtes) Minus verzeichnete man bei den Personal-/Verwaltungskosten, die man von 16,87 auf 16,81 Mio. senken konnte - "trotz Tariferhöhungen und Investitionen in die Gebäude", wie Marco Garcia ergänzt, der zugleich betonte: "Nicht gespart haben wir an der Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und an der weiteren Digitalisierung".

Das bilanzielle Eigenkapital der Volksbank Mosbach beläuft sich nach dem Geschäftsjahr 2018 auf rund 110 Millionen Euro. Und da man auch die Risikokosten im Vergleich zum Vorjahr "deutlich" senken konnte, durften Garcia und Engelhardt ein Ergebnis präsentieren, mit dem man sich im Vergleich zu 2017 "leicht verbessert hat".

Den Mitgliedern der Genossenschaftsbank mit ihren 150 Jahren Geschichte beschert das eine Grunddividende von immerhin drei Prozent. Wenn die Vertreterversammlung mitspielt, soll zudem noch ein kleine Jubiläumsdividende oben drauf kommen, so die Vorstände. Apropos Mitglieder: "Die Meinungen der Kunden und Mitglieder sind ein wichtiger Faktor, um Entscheidungen richtig fällen zu können", findet Holger Engelhardt. Viermal pro Jahr laden die Bank-Verantwortlichen zu entsprechenden Versammlungen ein: "Da bekommen wir das notwendige Feedback und auch neue Ideen geliefert", erläutert Marco Garcia, der sich sicher ist: "Das finden Sie so bei keiner anderen Bank in der Region".

Finden soll man die Volksbank Mosbach auch weiterhin über Mosbach hinaus: "Die Filialstandorte bleiben bestehen wie sie sind", bekräftigen die Vorstände, dass es derzeit keine Überlegungen für eine Reduzierung der Zweigstellen gibt. Das heißt: Die Volksbank Mosbach ist weiter mit elf Filialen und drei SB-Standorten in der Region präsent - und "real" erreichbar. Zwar sei in der Tat eine "deutliche Reduzierung der Kundenfrequenz" in den Bank-Filialen auszumachen, die (zunehmend umfangreicher werdenden) Beratungsangebote vor Ort würden aber weiter intensiv genutzt, so Marco Garcia. Im Blick für die Zukunft wird man das Filialnetz dennoch behalten (müssen), das räumen die beiden Bankvorstände ein, auch wenn man klar stellt: "Im Moment sind wir gut aufgestellt."

Eine gute Aufstellung macht man auch für die Töchter der Volksbank aus: Sowohl das Tui-Reisecenter (in der Hauptstelle in Mosbach) als auch das RM-Reisebüro im Kaufland in Neckarelz liefern gute Kunden- und Buchungszahlen: "Ich glaube, niemand schickt in der Region mehr Menschen in Urlaub als die Volksbank", so Marco Garcia, den auch die Entwicklung der Immobilien-Tochter zufrieden stellt. Ebenso wie die jungen Sparten Private Banking (für vermögende Kunden), mit der man beim Bankentest der "Welt" schon einen Sieg für die geleistete Beratung eingefahren hat, und die VR Agrar Betreuung.

Bei alle Zufriedenheit bleiben weitere Herausforderungen. Die gründen zum Einen auf der Zinspolitik und -entwicklung: So habe sich der Zinsüberschuss (also der Unterschied von Kredit- zu Einlagezins) 2018 weiter reduziert - um immerhin 500.000 Euro. Zunehmender schwieriger wird zudem die Suche nach Nachwuchs: "Da muss man heute bedeutend größere Anstrengungen unternehmen als früher", weiß Holger Engelhardt in Bezug auf Fachkräfte und Auszubildende. Abhilfe verspricht man sich unter anderem vom 2018 gestarteten Azubi-Projekt "Entdecke den Banker in dir", das man dem bereits in der Volksbank tätigen Nachwuchs überantwortet hat.

Dass sich die Mitarbeiterzahl von 2017 auf 2018 um knapp fünf Prozent auf nunmehr 222 Köpfe (Voll- und Teilzeit) reduziert hat, sei nur eine Momentaufnahme, erläutert Marco Garcia. "Wahrscheinlich sind es 2019 sogar wieder mehr", prognostiziert der Vorstand. Vor Ort in Mosbach sollen die Mitarbeiter schon bald wieder näher ran an den Kunden, und zwar in einer neuen Kundenhalle. Die stammt aus dem Jahr 1985, wurde seither kaum verändert und ist "einfach nicht mehr zeitgemäß", so Marco Garcia. Rund zwei Millionen Euro nimmt man daher für eine grundlegende Umgestaltung in die Hand, von September bis Dezember soll umgebaut und modernisiert werden. In diesem Zuge wird auch das seit Frühjahr leer stehende Einstein "wiederbelebt". Dort sollen die Tochtergesellschaften für Reise und Immobilien neuen Raum finden.

Kein Thema ist derzeit im Übrigen eine mögliche Fusion, die man 2017 fast schon mit der Volksbank Franken vollzogen hatte. "Wir konzentrieren und erst mal auf uns", so Holger Engelhardt.