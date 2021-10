„Dunz“ zieht von der Kesslergasse (kl. Foto) in neue Räume am Ludwigsplatz (oben) um. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Kleine Kinder, große Kinder, Erwachsene, Omas und Opas – kaum ein anderer Laden hat eine derart generationsübergreifende Kundschaft wie ein Schreib- und Spielwarengeschäft. Und wenn selbiges dann auch schon mehrere Generationen besteht, dann ist es für viele eine Art Institution, also kaum wegzudenken. Das Bürobedarf- und Spielwarengeschäft "Dunz" in der Mosbacher Altstadt darf wohl getrost in diese Kategorie eingeordnet werden. Unter dem Namen "Dunz" firmiert es zwar "erst" seit knapp 20 Jahren, war zuvor rund 100 Jahre als "Bosch" aber längst nicht nur Mosbachern ebenso Begriff wie regelmäßige Anlaufstelle. Nun schlägt man ein neues Kapitel auf, ohne die vorherigen zu vergessen: Die Tradition des innerstädtischen Schreib- und Spielwarenladens wird an einem neuen Standort fortgeführt – Dunz zieht von der Kesslergasse in die Hauptstraße.

"Am 1. 12. ist Eröffnung am Ludwigsplatz", freut sich Pascal Dunz auf den näher rückenden Umzug innerhalb der Altstadt. Am neuen Standort am Eingang der Fußgängerzone war zuletzt die C&A-Filiale beheimatet, die wiederum im März 2015 einige Meter stadteinwärts ins ehemalige Jacob-Gebäude umsiedelte. Danach nutzte die Sparkasse Neckartal-Odenwald als Besitzer der Liegenschaft die Räume, die nun seit Ende November 2020 erst entkernt und dann aufwendig saniert wurden und werden. "Die Umbauten beinhalten einen komplett neuen Innenausbau, die Erneuerung und Modernisierung der gesamten Haustechnik, die Veränderung der Eingangssituation für das erste Obergeschoss, die Sanierung der Außenseite inklusive neuer Fenster- und Türeinheiten, ein neues Vordach über dem Haupteingang zum Erdgeschoss für ein ansprechendes Erscheinungsbild, sowie diverse energetische Verbesserungen. Die vorhandenen drei Satteldächer werden ebenfalls erneuert", erklärt Susanne Poser aus dem Vorstandsstab der Sparkasse. Rund 3,5 Millionen Euro investiert man in die Erneuerung des Gebäudeensembles an prominenter Stelle.

Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein, neben der Firma Dunz, der im Erd- und Untergeschoss dann knapp 670 qm Fläche zur Verfügung stehen, werden noch drei Fachärzte – die Kardiologen Dr. Gehrig, Dr. Haney und Dr. Loges – im Obergeschoss (rund 425 qm) am Ludwigsplatz einziehen.

Dass es in der Innenstadt auch weiterhin ein Spielwarengeschäft gibt, ist auch dem Bemühen der Verwaltung zu verdanken, wie Pascal Dunz lobend erwähnt. Nachdem Ende 2019 klar gewesen sei, dass man aus den angestammten Räumen in der Kesslergasse ausziehen muss, habe man vonseiten der Stadt ganz aktiv nach Alternativstandorten mit gesucht. Die waren allerdings meist zu klein, um das breite Sortiment auch adäquat anbieten zu können. Gut ein halbes Jahr herrschte Ungewissheit, erinnert sich Pascal Dunz und räumt ein: "Zwischendurch haben wir auch an Abschied gedacht." Zumal der Verkauf des Gebäudes in der Kesslergasse am langjährigen Mieter vorbei abgewickelt wurde und die Notwendigkeit zur Neuorientierung (aufgrund von Eigenbedarf) einigermaßen überraschend kam. Auch unter den Mitarbeitern, von denen die allermeisten schon viele Jahre im Geschäft sind, habe es da eine gewisse Unsicherheit und Wehmut gegeben. "Glücklicherweise hatten wir den Pachtvertrag erst kurz zuvor verlängert und somit ein bisschen Spielraum für die weiteren Planungen", so Dunz rückblickend.

Noch ist einiges zu tun, ab 1. Dezember soll es für Schreib- und Spielwaren in der Mosbacher Altstadt aber dennoch eine neue Adresse geben. Foto: schat

Inzwischen sei die Vorfreude auf die neuen Räumlichkeiten im Team groß. Die Umbauten sind insoweit fortgeschritten, dass man in den nächsten Tagen mit ersten Einrichtungsarbeiten beginnen kann. Parallel läuft in der Kesslergasse der Ausverkauf mit satten Rabatten für die Kunden, für kurze Zeit wird es in Mosbach sogar zwei Dunz-Standorte geben. Denn die alten Geschäftsräume in der Kesslergasse sollen komplett leer verkauft werden, neben Schreib- und Spielwaren gebe man auch Regale usw. ab, erklärt Pascal Dunz. Ganz neu präsentiert man sich ab dem 1. Dezember dann bereits in den hellen Räumlichkeiten am Mosbacher Ludwigsplatz.

Wobei neu in diesem Fall dennoch vertraut bedeutet: Denn das Sortiment, mit dem Dunz in den vergangenen Jahren eine treue Kundschaft bedient hat, wird natürlich beibehalten. Und – da nun einige Quadratmeter mehr zur Verfügung stehen – sogar ein wenig ausgebaut. So wolle man einen Schwerpunkt im Bereich Schulrucksäcke/Lederwaren setzen, das Sortiment ausbauen: "Da geht noch ein bisschen mehr", ist sich Pascal Dunz sicher, der sich mit zusätzlichen Marken hier weitere "Strahlkraft" verspricht. Beibehalten will man neben Frequenzbringern wie Lego und Playmobil auch Spezialsortimente, etwa im Modelleisenbahnbereich.

Das Motto "Da geht noch ein bisschen mehr" gilt indes auch für das Gesamtgeschäft. Denn am neuen Standort in der Hauptstraße, in den man auch von Mieterseite noch einmal "einen sechsstelligen Betrag" investiert, verspricht man sich natürlich auch mehr Frequenz. Die nächsten Kapitel der langen Geschichte des Spielwarengeschäfts in der Mosbacher Innenstadt sollen schließlich auch erfolgreich werden. Dazu baut man auch den Onlineshop aus – der soll ab 1. Januar 2022 unter www.dunz.de erreichbar sein.