Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es hat (coronabedingt) ein paar Anläufe gebraucht – aber jetzt kommt er wirklich, der König. Am Freitag, 8. April, gastiert Kabarettist Johann König in der Alten Mälzerei in Mosbach. Bis Ende November ist der 49-Jährige auf Tour durch ganz Deutschland, eine der ersten Stationen ist die Hochschulstadt. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung schlägt Komiker König auch ernste Themen an, berichtet von Verpflichtungen, Träumen, einer echten Schnapsidee. Und er gibt preis, was für ihn das Größte ist ...

Ihr aktuelles Programm titelt von "Jubel, Trubel, Heiserkeit". Genau das Richtige nach einer närrischen Zeit, die ob Corona und der traurigen Entwicklungen in der Ukraine gar nicht wirklich jubelig und trubelig war?

In Köln wurde in der Tat kaum Karneval gefeiert. In meiner Stammkneipe, die sonst aus allen Nähten platzt, da waren vielleicht 15 Leute und schunkelten ins Leere. Das war ein sehr trauriger Anblick. Es waren zudem Menschen um die 20. In diesem Alter ist der Nachholbedarf extrem. Aber auch jetzt ist ja manchen nicht zum Lachen zumute. Aufzutreten und gute Laune zu verbreiten in einer Zeit, in der in Europa Krieg herrscht, das ist nicht so einfach. Es fühlt sich falsch und richtig gleichzeitig an. Ich finde aber, dass die Menschen ein Recht auf Unterhaltung haben. Die Eintrittskarte verspricht einen fröhlichen Abend und ich fühle mich in der Pflicht, dieses Versprechen einzulösen. Ich bin da, für alle, die mich sehen wollen!

Sie nennen sich selbst die depressive Stimmungskanone. Wie kommt man auf so eine Beschreibung? Und was steckt dahinter?

Ich bin nicht depressiv im pathologischen Sinn, aber durchaus mal lust- und antriebslos. Wenn ich dieses Gefühl kurz vor dem Auftritt habe, dann versuche ich nicht, es wegzudrücken. Ich lasse es zu und gehe so auf die Bühne. Das ist dann lustig, weil die Menschen von einem Alleinunterhalter im Bereich Humor genau das nicht erwarten. Sobald die Leute dann lachen, freu ich mich und bekomme Energie und Lust, die Stimmungskanone zu geben, die ich offiziell bin.

In Ihrer Vita steht was von schüchtern-charmant und einer brüchigen Stimme, die Geschichten aus seinem sonderlichen Leben transportiert. Comedy gilt ja mitunter auch als Selbsttherapie – wie schüchtern-brüchig-sonderlich sind Sie selbst außerhalb ihrer Rolle?

Ich bin privat eher zurückhaltend und kein großer Geschichtenerzähler. Im Schulunterricht habe ich mich fast nie gemeldet, war im Mündlichen immer schlechter als im Schriftlichen. Hatte Angst, Referate zu halten. Das ich jetzt beruflich auf einer Bühne stehe, ist für mich immer noch ein kleines Wunder. Aber ich fühle mich sehr wohl dort. Menschen zum Lachen bringen zu können, ist ein sehr großes Geschenk. Es war nie mein Traum, aber jetzt ist es mein absoluter Traumberuf.

Sie sind schon länger Gastgeber der Comedy-Show "Das Gipfeltreffen" bei ARD/MDR. Dabei verspricht man: "Schubert, Sträter und König retten die Welt". Nichts gegen Sie und Ihre beiden unterhaltsamen Mitstreiter – aber wie wollen Sie das bitte anstellen?

Die Menschen haben Fragen. Und wir beantworten diese Fragen. Wenn irgendwann alle Fragen aller Menschen beantwortet sind, dann ist die Welt doch gerettet, oder? Das ist unser Ziel. Das keine Fragen mehr offenbleiben. Dafür arbeiten wir. Hart und gewissenhaft. Mal im Ernst. Dieses Format ist eine fleischgewordene Schnapsidee. Eine Pandemie-Geburt der ersten Stunde. Ein völlig einfach-geniales Konzept mit drei Männern, die zu viel Tagesfreizeit haben. Es macht großen Spaß, mit diesen beiden Halunken da zu sitzen und die Gedanken in Worte umzuwandeln.

Sie schreiben auch Bücher (mit sensationellen Titeln ...), machen neben Bühnenprogrammen auch Comedy im Radio, sind Jurymitglied. Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Zwei Stunden lang alleine auf der Bühne zu stehen. Ohne dass jemand Anweisungen gibt. Ohne dass man vorher Texte einreichen muss, die dann noch verändert werden müssen. Ohne TV-Kamera. Ohne hell erleuchteten Saal. Einfach nur das Publikum im Dunkeln, und im Hellen ein Mikro und ich. Das ist das Größte!

Comedyfans aus Mosbach – da führt Sie Ihre Tour am 8. April hin – und Umgebung durften Sie 2014 schon mal erleben. Erinnern Sie sich an die Perle des Odenwalds, die Mälzerei, Ihre Gäste?

Das Publikum in Mosbach war ziemlich gut. Das entnehme ich meiner Liste von 2014. Ich erinnere mich, dass sie nicht über jeden Mist gelacht haben. So wie die Rheinländer. Sie waren anspruchsvoll, würde ich sagen. Und so ein Publikum liebe ich. Es waren nicht alle pünktlich, aber die Zuspätkommer habe ich schön durch den Kakao gezogen.

Seinerzeit kam die Berichterstatterin der RNZ zum Schluss, dass das Geld für die Eintrittskarten bestens angelegt war. Darf man auch 2022 noch von einer guten Anlage ausgehen – und was erwartet den gemeinen Mosbacher, der sich für Jubel, Trubel, Heiserkeit entschieden hat?

Ihn erwartet das beste Johann-König-Programm, das zurzeit zu erleben ist. Für jeden ist etwas dabei. Es gibt Gedichte und Geschichten, Tanz und Gesang, Genöle und Gegröle, Feingeistiges und Grobschlächtiges – und eine Hula-Hoop-Nummer, die einzigartig ist in der Comedy-Szene. Ich werde die Perle des Odenwalds mit Heiterkeit polieren!

Info: Tickets für den 8. April (20 Uhr) gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg.