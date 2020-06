Noch steht nur der Rohbau des neuen katholischen Kindergartens in der Waldstadt, aber die Arbeiten schreiten wie geplant voran. Im Sommer kommenden Jahres sollen die Kleinen dann in den neuen Räumen spielen können. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Kinder werden wohl im Sommer kommenden Jahres ihr neues Zuhause erobern können. Denn der neue katholische Kindergarten in der Waldstadt macht sichtbar Fortschritte. Ganz zur Freude von Manfred Bopp, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar ("Mose"). "Auf der Baustelle läuft es bisher rund", erläutert er zufrieden und fügt hinzu: "Wir liegen aktuell im Zeitplan". Die Türen des Neubaus neben der Kirche St. Bruder Klaus sollen nächstes Jahr geöffnet werden, damit die Kleinen in die modernen Räume stürmen können.

Vom Baufortschritt ist man auch im Mosbacher Rathaus angetan. "Die Stadt ist voller Erwartungen auf die baldige bzw. der Planung zugrunde liegende Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung", sagt Dieter Kautzmann als Leiter der Abteilung Bildung und Generationen der Großen Kreisstadt Mosbach. Einerseits decke die Einrichtung den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei und über drei Jahren in der Waldstadt, andererseits werde mit den zusätzlich zu schaffenden Betreuungsplätzen teilweise auch dem Bedarf der gesamten Stadt Rechnung getragen. "Der Kindergarten Waldstadt ist ein wichtiger Bestandteil bei der notwendigen Schaffung und Erhaltung von Betreuungsplätzen und wird hoffentlich zu einer gewissen Entlastung beitragen", unterstreicht Kautzmann.

Die Bauarbeiter sind zurzeit noch mit dem Rohbau beschäftigt. In den kommenden Wochen soll es am Dach weitergehen. "Dann werden wir noch deutlicher den Fortschritt sehen können", sagt Bopp, der sich regelmäßig mit dem Architekten Bertold Nohé und Hermann Sommer vom Ingenieurbüro Harrer aus Karlsruhe austauscht. Dieses hatte im Juli vergangenen Jahres die Projektsteuerung übernommen.

Weniger sichtbar, aber dafür kontinuierlich, sind dagegen in den vergangenen Monaten die einzelnen Gewerke vergeben worden, erläutert Manfred Bopp. So könnten nahtlos die Elektro-, Sanitär- und Heizungsarbeiten begonnen werden. "Wir haben auch schon eine Firma für die Fenster", ergänzt er. Dabei seien es überwiegend regionale Unternehmen, die in der Waldstadt den Zuschlag erhalten haben.

Dass der Neubau so gut voranschreitet, liege auch an den Firmen, die trotz der Coronakrise auf der Baustelle durchgearbeitet haben. "Im Grunde gab es keinen Tag, an dem die Maßnahme mal still stand", sagt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Der für rund 80 Plätze ausgelegte, viergruppige Kindergarten wird dabei in Massivbauweise erstellt und hat eine Nutzfläche von etwa 790 Quadratmetern. Außerdem sollen die Kinder auch auf einer 1100 Quadratmeter großen Außenfläche spielen können. "Jeder Raum wird einen ebenerdigen Ausgang erhalten", erläutert Manfred Bopp gegenüber der RNZ weiter.

Der Baufortschritt lässt den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden optimistisch in die Zukunft schauen. Auf den Moment, wenn der Neubau seiner Bestimmung übergeben werden kann, freut sich Bopp sehr. Schließlich erlebten die Verantwortlichen bei dem Projekt doch schon so einiges, mancher Stein musste aus dem Weg gerollt werden. Dafür waren intensive Beratungen, auch mal hinter verschlossenen Türen, nötig. Denn für den Bau der neuen Immobilie, welche die alten Einrichtungen des evangelischen und des katholischen Kindergartens ersetzen wird, muss mehr Geld als ursprünglich veranschlagt ausgegeben werden. Die Kosten sind von rund drei auf circa. 4,1 Millionen Euro gestiegen. Angesichts klammer Kassen standen die Verantwortlichen in der katholischen Kirche, Stadtverwaltung und im Gemeinderat vor einer Herausforderung. Schließlich muss der Betrag von der Kirche als Bauherrin und von der Stadt als Zuschussgeberin (insgesamt 2,68 Mio. Euro) gestemmt werden. "Die Kosten befinden sich im genehmigten Rahmen", führen Bopp und Sommer als weitere positive Nachricht aus.

Die Stadtverwaltung zeigt sich indes froh, dass "nach einer solch langen Vorbereitungs-, Planungs- und Abstimmungsphase" nun auch sichtbare bauliche Aktivitäten und Fortschritte wahrgenommen werden können. "Dies gilt sicherlich auch für die zukünftigen Nutzer", sagt Kautzmann und meint damit die Kinder, die in ihrem neuen Zuhause in absehbarer Zeit toben können.