Mosbach. (stm) Am kommenden Mittwoch verwandelt sich der Große Elzpark wieder in einen großen Kinosaal. An zwölf Abenden laufen im Rahmen des Mosbacher Sommers auf der 70 Quadratmeter großen Leinwand einige der besten Filme, die fürs Open-Air-Kino freigegeben wurden. Die Firma Kretz – Maler, Gipser, Gerüst sponsert wie schon seit Jahren das Gerüst für die Leinwand.

Zur Eröffnung am 11. und noch einmal am Freitag, 20. August, läuft die Erfolgskomödie "Cruella". Sie spielt im London der 1970er Jahre: Die junge Designerin Estella träumt von einer großen Karriere als Modeschöpferin. Doch sie ist verwaist und mittellos aufgewachsen. Dann aber bietet sich ihr eine einzigartige Gelegenheit: Ein aufstrebender Rockstar entdeckt ihr spezielles Talent lässt sich von ihr ein einzigartiges Outfit entwerfen.

Weiter geht es am Donnerstag, 12. August, mit einer Reisedokumentation: "972 Breakdowns – auf dem Landweg nach New York": Eine Gruppe junger Künstler wollte nach ihrem Abschluss ihre Komfortzone verlassen, verkauften ihren gesamten Hausstand, legten sich alte Ural-Motorräder zu und machten sich von Deutschland auf den Weg nach New York, zweieinhalb Jahre durch Osteuropa bis über die Beringstraße. Sie fuhren mit alten sowjetischen Zweirädern, die für zahlreiche Pannen sorgten. Doch genau deshalb hatten sie die Möglichkeit, intensiv Land und Leute kennenzulernen und einmalige Abenteuer zu erleben. An dem Abend werden Crewmitglieder zu Gast sein und Fragen beantworten.

Auch "Kaiserschmarrndrama" wird gezeigt. Fotos: zg

Im neuen "Eberhofer"-Krimi "Kaiserschmarrndrama" gibt es eine Tote, die Stripshows im Internet angeboten hat. Der Eberhofer steht vor pikanten Ermittlungen, denn zum Kreis der Verdächtigen zählen ein paar ihrer Kunden, Freunde vom Eberhofer, darunter der Leopold, der Simmerl und der Flötzinger. Dazu kommt die Absicht von Susi, zusammen mit dem Bruder Leopold ein Doppelhaus zu bauen – was dem Franz überhaupt nicht passt. Der Film läuft gleich zweimal: am Freitag, 13., und am Samstag, 21. August.

Es ist das Jahr 1020, als der Hexenmeister "Catweazle" (Otto Waalkes) vor den barbarischen Normannen fliehen muss. Mit einem Zauberspruch will er sich davonmachen, doch das geht gehörig schief: Catweazle landet mitten im Deutschland der Gegenwart! Die moderne Welt fasziniert den Zauberer mit Glühbirnen über Toiletten bis hin zu Ampeln und Autos. Ein turbulenter Slapstick-Spaß für große und kleine Kindsköpfe, zu sehen am Samstag, 14. 8.

„Der Hochzeitsschneider von Athen“ läuft am 18. August im Open-Air-Kino. Fotos: zg

Der Beruf des Schneiders hat in Nikos’ Familie eine lange Tradition. Nur laufen die Geschäfte schlecht. Nikos muss überlegen, wie er sich und sein Geschäft über Wasser halten kann. Seine Idee, einen Marktstand für Brautkleider zu eröffnen, wird schnell zum Erfolg. Hilfe erhält er von der attraktiven Nachbarin Olga. Sie werden zu einem unschlagbaren Team, aber dann verliebt sich Nikos ... "Der Hochzeitsschneider von Athen" läuft am Sonntag, 15. 8. im Mosbacher Open-Air-Kino.

In der romantischen Komödie "Ich bin dein Mensch" soll die Wissenschaftlerin Alma eine Expertise abgeben, ob kaum vom Menschen zu unterscheidende Roboter in Deutschland zugelassen werden sollen. Also nimmt sie den Partnerschaftsroboter Tom bei sich auf. Alma will Tom nur in die Ecke stellen, um weiter ungestört ihrem Alltag nachgehen zu können. Doch das ist nicht so einfach, denn Tom ist darauf programmiert, der perfekte Partner für sie zu sein ... Der köstliche Blick in die (nahe?) Zukunft der Liebe wird am Montag, 16. 8., gezeigt.

In dem Streifen "Und täglich grüßt die Liebe" (Dienstag, 17. 8.) erwacht Teddy am Morgen nach seiner Hochzeit und bemerkt, dass er alle paar Minuten in sein nächstes Lebensjahr springt. Er sieht seine Zukunft an sich vorbeiziehen und muss jede Sekunde nutzen, um die Liebe seines Lebens zu behalten.

"Und morgen die ganze Welt" erzählt am Mittwoch, 18. 8., die Geschichte der Studentin Luisa, die sich in der linken Kommune ihrer besten Freundin engagiert und sich im Kampf gegen die rechte Szene immer stärker radikalisiert. Ein mitreißender Film von Julia von Heinz von hoher Relevanz, der die Frage nach der Rechtfertigung von Gewalt und demokratischem Widerstand packend inszeniert.

Erst nach und nach kommen in der Komödie "Parfüm des Lebens" (Donnerstag, 19. 8.) Geheimnisse ans Licht. Anna Walberg galt einst als gefeierter Star unter den Parfümeuren. Doch dann verlor sie ihren Geruchssinn. Heute muss sie sich als Geruchsberaterin über Wasser halten. Guillaume Favre arbeitet als Chauffeur und hat schon genug Probleme am Hals, um sich auch noch mit nervtötenden Kundinnen herumzuschlagen. Anne sagt nie Bitte oder Danke und verhält sich Guillaume gegenüber sehr arrogant. Trotzdem fordert die Duft-Diva immer wieder nur ihn als Fahrer an.

„Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“ läuft am letzten Abend, dem 22. August. Fotos: zg

"Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren" ist eine Dokumentation über zwei ganz normale Typen, die mit viel Galgenhumor, einer wunderbar selbstironischen Art und mit viel Spaß an der Sache immer wieder ihren inneren Schweinehund bezwingen. Sie sind untrainiert und wollen von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands mit dem Fahrrad entlang der alten Seidenstraße durch 15 Länder bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) in Vietnam fahren. Diverse Fahrrad- und sonstige Pannen später erreichen sie nach 13.000 Kilometern im Sattel und über 70.000 Höhenmetern ihr Ziel, glücklich und mittlerweile ziemlich fit. Am letzten Kinoabend am Sonntag, 22. August, sind Crewmitglieder zu Gast im Open-Air-Kino.

Info: Einlass ist jeweils ab 20.15 Uhr, Beginn gegen 21.15 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf in der Tourist-Information am Marktplatz, Tel.: (0 62 61) 9 18 80 und unter www.mosbach.de/OpenAirKino. Eine Abendkasse wird es nicht geben.