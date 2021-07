Mosbach. (zg) Mit einem Festakt in der Alten Mälzerei verabschiedete das Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) seinen Abiturjahrgang. Schulleiter Jochen Herkert freute sich, dass er gemäß dem diesjährigen Abimotto ,,AlABIn – in jeder Flasche steckt ein Genie‘‘ 85 Abiturientinnen und Abiturienten in die weite Welt entlassen konnte, wobei er betonte, dass ein Genie nicht nur durch Noten gemessen werden sollte. Gesellschaftliche und soziale Kompetenzen seien mindestens ebenso wichtig und hierfür wurden im Laufe der Schulzeit am NKG breite Fundamente geschaffen.

Mit einem gewissen Stolz verkündete Herkert die freudige Nachricht, dass mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,0 der beste Schnitt jemals am Mosbacher Gymnasium erreicht wurde, nahezu die Hälfte der Prüflinge ein ,,Einser-Abitur‘‘ erreichte und achtmal die Traumnote 1,0 erzielt wurde.

Scheffelpreisträgerin Valentina Herber blickte in ihrer Rede auf die Erinnerungen der vergangenen Zeit zurück, in der sich die Abiturienten und Abiturientinnen immer wieder auf neue Situationen einlassen mussten. Sie betonte, dass die daraus mitgenommene Gelassenheit in Zukunft eine Unterstützung für den Umgang mit Unbekanntem sein könne, weshalb die Angst vor dem Kommenden beiseitegelegt und auf die eigenen Fähigkeiten vertraut werden könne.

Die Ehemaligenrede hielt in diesem Jahr Dr. Klaus-Dieter Roos. Ausgehend von Franz Kafkas Zitat "Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Wege vor uns. Sie werden zu Wegen erst dadurch, dass man sie geht" zeigte er auf, welche Möglichkeiten offenstehen und dass die Wege auch nicht immer geradlinig verlaufen müssen. Langanhaltender Beifall war dem Abiturienten des Jahres 1974 sicher, der es auch immer wieder verstand, die örtliche Presse zu zitieren und somit eine besondere Atmosphäre schuf.

Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Abiturientinnen und Abiturienten des NKG für besondere Leistungen und herausragendes Engagement ausgezeichnet (siehe Kasten).

Auch die SMV verabschiedete eine große Anzahl an Abiturientinnen und Abiturienten, die sich in den vergangenen Jahren in Ausschüssen oder als Schülersprecher für die Schule einsetzten. Die musikalische Umrahmung der Feier gestaltete die Jahrgangsstufe und schuf mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten einen perfekten würdevollen Rahmen für die Abiturfeier.

Preise für besondere Leistungen gingen an Janosch Alze, Lukas Hemberger, Valentina Herber, Fabienne Klein, Amelie Mann, Michelle Rhein, Emma Schäfer, Chantal Scheuermann (alle 1,0), Marc Erhardt (1,1), Shirin Ludwig, Martin Schork, Layla Walser (1,2), Fabienne Betz, Sarah Diebold, Alica Lambert (1,3) Daniel Diao, Marcella Heckmann, Julis Löser, Patrick Nies (1,4) sowie Gina Grimm und Anna Weiland (1,5).

Der Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch ging an Valentina Herber.

Für besondere Leistungen im Fach Physik erhielten Janosch Alze, Mirco Heck und Michelle Rhein den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und eine einjährige Mitgliedschaft in dieser Vereinigung, über die sich auch Daniel Diao, Jakob Klaffke und Emma Schäfer freuen durften. Mit dem Ferry-Porsche-Preis für außergewöhnliche Leistungen in Mathematik und Physik wurde Lukas Hemberger ausgezeichnet. Den Mathematikpreis erhielten Janosch Alze, Alica Lambert und Michelle Rhein, für hervorragende Leistung in Informatik Mirco Heck.

Im Bereich der Sprachen erfolgten folgende Auszeichnungen: Im Fach Englisch für Julia Gonchar, Gina Grimm, Marcella Heckmann, Fabienne Klein, Jelena Mijacevic, Niklas Reres und Chantal Scheuermann. Der Spanischpreis ging an Amelie Mann, und für herausragende Leistungen in Französisch wurden Valentina Herber und Amelie Mann mit dem von Mosbachs Partnerstadt Chateau-Thierry gestifteten Französischpreis geehrt.

Mit dem Internationalen Abitur Baden-Württemberg wurden Jana Delkov, Gina Grimm, Patrick Nies, Lucien Pittner, Martin Schork, Julia Gonchar, Dana Neureuther und Layla Walser ausgezeichnet, mit dem bilingualen Zusatzzertifikat Mirco Heck, Jakob Klaffke, Michelle Rhein und Riko Schostal.

Für besondere Leistungen in Biologie wurde Sarah Diebold geehrt und für Biologie bilingual Michelle Rhein. Die Franz-Schnabel-Medaille für außergewöhnliche Leistungen in Geschichte erhielt Martin Schork, die Chemiepreise gingen an Emma Schäfer und Lukas Hemberger. Die Fachschaft Geografie zeichnete Katharina Großkopf aus, das Fach Philosophie Valentina Herber und die Ethik Darleen Balles. Den Herrmann-Maas-Preis der evangelischen Landeskirche Baden konnte Shirin Ludwig in Empfang nehmen, für besondere Leistungen in Religion wurde Johannes Brandau ausgezeichnet.

Der Lions-Club Mosbach überreichte den Lions-Preis für besondere soziale Verdienste um die Schulgemeinschaft und die Gesellschaft an Janek Appel, Nils Hartmann, Elina Lehr und Emma Schäfer, verbunden mit einer Urkunde und erstmals mit einer Ehrengabe in Form eines Löwen mit Gravur.

Für langjährige Mitgliedschaft im Chor des NKG wurden Janosch Alze, Laura Bechtold, Sophia Biz, Daniel Diao, Mirco Heck, Fabienne Klein, Antonia Kluß, Amelie Mann, Dana Neureuther, Patrick Nies, Lucion Pittner, Niklas Reres, Emma Schäfer, Martin Schork und Samira Schumacher geehrt, Hannah Fichtner für ihr langjähriges Engagement in der Big-Band und Janosch Alze im Orchester. Die Theater-AG zeichnete Emma Schäfer, Martin Schork, Janosch Alze, Julia Gonchar, Jelena Mijacevic, Sophia Biz, Jana Delkov und Tina Tran aus. Für ihre Zuverlässigkeit im Schulsanitätsdienst wurde Paula Woreschk, Martin Schork, Lucien Pittner, Dana Neureuther und Lukas Hemberger gedankt, und Martin Schork erfuhr für seine Verdienste für die Jahrgangsstufe und die gesamte Schulgemeinschaft mit dem ,,Oscar‘‘ eine besondere Ehrung.