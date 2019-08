Zum Riesenangebot an Broten und allem, was mit Brot noch besser schmeckt, gehören am 7. September auch solche Riesenbrote. Foto: privat

Mosbach. Verführerischer Duft aus dem Holzbackofen lässt die Mosbacher Innenstadt am Samstag, 7. September, von 9 bis 16 Uhr beim Kurpfälzer Brotmarkt herrlich duften. Im Mittelpunkt des von der Bäckerinnung Mosbach und dem städtischen City-Management veranstalteten Marktes auf Markt- und Kirchplatz stehen Backwaren und Brotsorten in allen möglichen Variationen und alles, was zusammen mit Brot noch besser schmeckt.

Kleine wie große Gäste können sich ein eigenes Bild von der Kunst des Brotbackens und den qualitativ hochwertigen Produkten und Spezialitäten der örtlichen und regionalen Bäckereien und Mühlen machen. Mit beswingtem Dixieland, verjazzten Oldies, Keyboard- und Akkordeonklängen begeistern die Jazzer der Band "Grünspan" sowie der Musikschule Schifferdecker und bereichern den Markt musikalisch.

Was für eine unglaubliche Zahl: Kunden können in Deutschland täglich aus rund 3200 verschiedenen Brotsorten wählen. Das macht die deutsche Backkultur weltweit einzigartig und in keinem anderen Land gibt es eine größere Vielfalt an Backwaren. Grund genug, dass die deutsche Brotkultur durch die nationale UNESCO-Kommission 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

Stutenmilchbrot, Knusperbrot, Kurpfälzer Roggenmischbrot, Besenbrot, Heimatbrot, Holzofenseelen, Vinschgauer Fladen, Bauernvollkorn mit Nüssen und Früchten, Korn an Korn oder Pane, Blechkuchen, Elztäler Flammkuchen, Flechtwerke vom Teigkünstler und Gebäck vom Konditor sind nur einige der von den beteiligten Bäckereien beim Kurpfälzer Brotmarkt angebotenen Spezialitäten, die dort nach individuellen Rezepten fachmännisch hergestellt werden. Jede der mitwirkenden Bäckereien präsentiert dabei ihr besonderes Highlight.

Wie kommt der Knoten in die Brezel? Woran erkenne ich ein gutes Brot? Wer sich das schon immer gefragt hat, kann das in den Schaubackstuben vom Teig bis zur fertigen Backware mitverfolgen oder sich beim Brotprüfer Siegfried Brenneis erklären lassen, der sich ganz offiziell Mannschaftsführer der deutschen Bäcker-Nationalmannschaft nennen darf. Kinder dürfen im Backbus selbst kneten und backen und damit spielerisch etwas über gesunde Ernährung erfahren. Als Belohnung gibt’s eine Urkunde.

Das Angebot von herzhaften und süßen Brotaufstrichen und Dips, Käse, hausgemachten Marmeladen, Schinken- und Speckspezialitäten und allem, was zusammen mit und aufs Brot noch besser schmeckt, steht ebenfalls auf dem Markt-Programm. Eigens für den Brotmarkt werden Kurpfälzer Wurstspezialitäten von den Meistern der Fleischerinnung Mosbach kreiert und angeboten.

Natürlich muss an diesem Tag niemand hungrig nach Hause gehen: "Versucherle" gibt es an vielen Ständen, und am Stand der Bäckerinnung Mosbach stehen Kaffee und Kuchen zum Verzehr. Auch für diejenigen, die es etwas deftiger mögen, ist für reichlich Auswahl gesorgt; dazu einen guten Schluck Wein aus dem Kraichgau oder ein zünftiges Bier vom Mosbacher Brauhaus.

Die Jazzband "Grünspan" aus Mosbach um Karl Gramlich unterhält ab 12 Uhr mit einem umfangreichen musikalischen Repertoire. Sie löst die Technics Musikschule Schifferdecker aus Elztal mit ihrem Akkordeonorchester und verschiedenen Keyboard-Ensembles ab, die ab 9.30 Uhr auf der Bühne zu sehen und zu hören sind.

Abgerundet wird der Erlebnissamstag durch Führungen durch die historische Altstadt (11 Uhr) und entlang des ehemaligen Kandelverlaufs (13 Uhr). Bei der Führung "Der Kandel - sein Weg durch Mosbach und seine Mühlen" erfahren die Teilnehmer, dass der Bach viele Jahrhunderte eine große Bedeutung für Mosbach und die hier wohnenden Bäcker hatte. Start ist jeweils bei der Tourist Information am Marktplatz.

Während des ganzen Markttages haben die Besucher Gelegenheit zum Einkaufsbummel in den Fachgeschäften der Innenstadt.

Info: Ausführliche Infos und das komplette Programm gibt es hier