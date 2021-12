Von Noemi Girgla

Mosbach. Das verhaltene Weihnachtsgeschäft geht dem Einzelhandel an die Reserven. "Der Hoffnungsschimmer liegt aber darin, dass wir im Gegensatz zum vergangenen Jahr weiter aufhaben", sagt Holger Schwing, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv. Dennoch ist Schwing wütend: "Nun werden zum dritten Mal die Versäumnisse der Politik auf unserem Rücken ausgetragen. Wir sind ein Bauernopfer."

Eine Umfrage des Handelsverbands Nordbaden ergab, dass "die Handelsunternehmen mit 2G in der Woche vor dem dritten Advent knapp ein Drittel ihrer Vorkrisenumsätze" verloren hätten. Eine Zahl, die auch Holger Schwing bestätigt: "Wir haben im Vergleich zu 2019 einen Frequenzverlust von fast der Hälfte und ein Umsatzminus von rund 30 Prozent." Die abweichenden Zahlen kämen zustande, da zahlreiche Kunden den Läden die Treue hielten. "Wer kommt, kauft auch, und sucht keine Alternative. Dafür bin ich unseren Kunden sehr dankbar", meint der Betreiber zweier Modeläden in der Großen Kreisstadt.

Den Grund für den Frequenzrückgang sehen sowohl Schwing als auch Christine Krück-Mellert, Inhaberin von Kindlers Buchhandlung, darin, dass es potenzielle Kunden gar nicht erst in die Innenstadt zieht. "Es gibt keinen Weihnachtsmarkt und es fehlt auch die Stimmung. Am liebsten möchte man gar nicht raus", so Krück-Mellert. Es fehle einfach das Innenstadterlebnis, ergänzt Schwing, und auch das Wetter sowie die Gesamtstimmung kämen noch hinzu. "Zudem sind die ,langen Nächte’ entfallen, die wir im Zuge des Weihnachtsmarktes vor der Pandemie hatten. Das sorgt für zusätzliche Verluste", erklärt der Unternehmer.

Jedoch spiele auch die 2G-Regelung eine Rolle, ist sich der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende sicher: "Eigentlich waren wir guter Dinge, dass sich bei der Änderung von 3G auf 2G für uns nicht viel ändert, da die meisten unserer Kunden sowieso geimpft waren – da wurden wir aber eines Besseren belehrt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was bei 2G-plus passieren würde."

Krück-Mellert berichtet davon, dass die dem Handel auferlegten Kontrollen der Kunden einen "manchmal in keine schöne Situation" brächten. "Solche Erlebnisse bleiben an einem hängen." Nicht immer könne sie die Reaktion der Kunden nachvollziehen. Jedoch seien das zum Glück Ausnahmen. Die große Mehrheit verstehe die Maßnahmen und heiße sie auch gut. Die Sorge, dass eine solche "unschöne Situation" aber auch an vereinzelten Kunden hängen bleibe und diese vielleicht nicht wiederkommen, besteht dennoch. Dabei haben die Händler die Auflagen nicht gemacht – sie müssen sie aber eben umsetzen.

Für Holger Schwing ist es "nicht nachvollziehbar", dass der Einzelhandel jetzt auch noch für die Kontrollen der 2G-Regelung zuständig sei. "Was wir momentan haben ist ein ,Quasi-Lockdown’. Und davon sind wir jetzt zum dritten Mal betroffen, obwohl der Einzelhandel nicht als Pandemietreiber gilt", sagt er. "Das ist reine Symbolpolitik – und wir werden geopfert."

Dabei seien laut Schwing alle guter Dinge gewesen. "Der November war gut, überhaupt befand man sich auf einem positiven Weg. Die Hilfen, die wir erhielten, haben gegriffen, der Umsatz wurde besser – und jetzt wieder so was. Das ist die ,2.0-Version’ dessen, was wir schon im vergangenen Jahr hatten." Die Hoffnung, die man habe, liege darin, dass die Geschäfte offen blieben. "Wenn wir Glück haben, kommen wir mit einem blauen Auge davon. Aber im Moment sieht es eben nicht gut aus." Dennoch greife man nach jedem Strohhalm.

Staatliche Hilfen seien den Händlern wieder in Aussicht gestellt worden und auch schon beschlossen. "Es gibt aber noch kein Tool, um sie zu beantragen", berichtete Holger Schwing. Und das, obwohl auf die Händler zu Anfang des neuen Jahres erhebliche Kosten zukämen. "Durch das voraussichtlich schlechte Weihnachtsgeschäft rechnen wir mit einem erheblichen Liquiditätsverlust. Dabei ist der Januar mit vielen Ausgaben verbunden", stellt er heraus. Versicherungs- und diverse Wartungskosten seien fällig, ebenso jährliche Beiträge und die neu eintreffende Frühjahrsware müssten bezahlt werden. "Januar und Februar sind die Hauptauslieferungszeiten für die Sommerware. Und die muss sofort bezahlt werden."

Aufgrund der geringeren Nachfrage sei man bei den Bestellungen schon vorsichtiger geworden, habe weniger geordert. "Es ist ja auch nicht alles schlecht", lenkt Schwing ein und berichtet, dass es möglich gewesen sei, die Ware, die sich nicht mehr verkaufen ließ, Aufkäufern mitzugeben – und man so einen großen Teil des Einkaufspreises wieder reinbekommen habe. Nun müsse man aber wieder in Vorkasse gehen. "Die Frequenz im Januar und Februar ist sowieso schwächer, jetzt müssen wir aber auch noch mit weniger Reserven in eine ohnehin schon umsatzschwache Zeit gehen."

Während in der Gastronomie die Außer-Haus-Bestellungen wieder zunehmen, ist der Online-Handel bei Holger Schwing und Christine Krück-Mellert auf gleichem Niveau geblieben. "Bei uns ist es eher weniger als im Vorjahr", meint Krück-Mellert. Das hinge aber gewiss damit zusammen, dass die Kunden dieses Jahr in die Läden dürften. "Es sind aber auch viele im vergangenen Jahr bei Amazon und Co. gelandet und da auch hängen geblieben", fügt sie hinzu. Das bestätigt auch Schwing: "Der Online-Handel wird durch die bestehenden Maßnahmen derzeit aktiv gefördert – und dann zahlen wir Händler zum Schluss noch einen höheren Prozentsatz an Steuern als Amazon und ähnliche Unternehmen."

Auch wenn die Lage der Einzelhändler dieses Jahr nicht ganz so prekär ist wie 2020, "an dem grundsätzlichen Problem ändert das nichts", so Schwing.