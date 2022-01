Mosbach.(schat) Es war die größte Einzelspende bei der diesjährigen RNZ-Weihnachtsaktion, aber großes Aufhebens wollen die Unterstützer darum nicht machen. "Weil wir die Aktion einfach gut finden", begründet Bernhard Kirschenlohr ganz pragmatisch und unaufgeregt die große Hilfe, die man der Weihnachtsaktion für die Region zuteil hat werden lassen. Stolze 2500 Euro hat Kirschenlohr mit seinem in Mosbach ansässigen Unternehmen "Schuler Bau" für den guten Zweck, für Menschen aus dem Kreis gespendet, die auf Unterstützung dringend angewiesen sind. Nicht das erste Mal übrigens, seit einigen Jahren schon finden immer wieder stattliche Beträge mit dem Absender Schuler Bau Eingang auf dem Spendenkonto der RNZ-Hilfsaktion.

Das wies zum Abschluss dieser Tage erneut einen neuen Rekordbetrag aus – 126.500 Euro sind dank der großen Spendenbereitschaft zusammengekommen. Mit diesem Geld können Diakonisches Werk, Caritasverband und das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises nun das ganze Jahr über Menschen unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Neben der fast schon traditionellen Unterstützung für die Weihnachtsaktion war Bernhard Kirschenlohr und seinem Sohn Sascha (Oberbauleiter bei Schuler Bau) im abgelaufenen Jahr auch eine andere Hilfsleistung eine Herzensangelegenheit. Über die Aktion "Deutschland hilft" habe man nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 eine Spende im zweistelligen Tausenderbereich auf den Weg ins Ahrtal gebracht. Wiederum dorthin also, wo Hilfe dringend benötigt wurde und wird. "Wir waren wirklich sehr erschüttert über das Ausmaß der Katastrophe – und wollten schnell helfen", erklärt Bernhard Kirschenlohr.

Ansonsten schaue man allerdings, so Vater und Sohn Kirschenlohr, dass die geleistete Unterstützung möglichst in der Region bleibe – so wie eben bei der RNZ-Weihnachtsaktion für den Neckar-Odenwald-Kreis. Und für die haben sie diesmal nicht nur den größten Einzelspendenbeitrag (abgesehen von der finalen "Einlage" der Sparkasse Neckartal-Odenwald) geleistet, sondern auch mit dafür gesorgt, dass man erneut ein neues Rekordergebnis feiern konnte. Dankbar für diese Unterstützung ist nicht nur die Rhein-Neckar-Zeitung, sondern das sind auch die vielen Empfänger der Spende, die über das ganze Jahr hinweg wirkt.