Mosbach. Bewegung, Wettbewerb, Gemeinschaft, sozialer Kontakt und Austausch – all das, was ein gesundes Vereinsleben ausmacht, ist derzeit nur in der Theorie existent. Seit fast drei Wochen ruht aufgrund der Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus das Leben in den Vereinen. Auch in der Region rollt oder fliegt seit Mitte März kein Ball mehr, kein gemeinsames Training, keine Schulung wird abgehalten, kaum eine Sitzung findet statt. Was macht Corona mit den Vereinen, was machen die Vereine in Zeiten von Corona? Die RNZ hat bei Vereinsverantwortlichen in Mosbach nachgefragt.

"Ich versteh’ es manchmal echt nicht, manche Leute verhalten sich immer noch so, als sei alles wie immer, als gebe es das Coronavirus gar nicht." Markus Haas schüttelt mit dem Kopf – zumindest ist das beim kontaktlosen Telefongespräch zu vermuten – ob der Achtlosigkeit, die ihm in den vergangenen Tagen immer wieder aufgefallen ist. Haas ist Vorsitzender des TC Mosbach und in gleicher Funktion auch beim Skiclub Mosbach in der Verantwortung. Und eben jene Verantwortung hat Haas derzeit auch in besonderem Maße für die Vereinsmitglieder, zusammengenommen rund 1000 Menschen aller Altersklassen.

Den Vorgaben des Landes und der eigenen Vernunft folgend, hat man den Trainings- und Spielbetrieb seit 15. März eingestellt, Halle und Plätze gesperrt, Ausfahrten abgesagt, den vereinsinternen Austausch auf ein Minimum herunter gefahren. Über Mails und Whatsapp-Gruppen wurden die einschneidenden Veränderungen kommuniziert. Was dann mitunter aber kommentiert wurde, bringt Markus Haas ins Grübeln: "Da wird verharmlost, da werden Witze gemacht, da wird es einfach nicht verstanden." Der Doppelvorsitzende hat das Gefühl, dass viele Jugendliche, aber auch viele Ältere die Situation schlicht falsch bewerten, alles auf die leichte Schulter nehmen. Auch in der eigenen Familie hat Haas Erfahrungen gemacht, die diese These stützen. "Als Vereinsfunktionär und als ganz normaler Bürger würde ich mir wünschen, dass der Ernst der Lage endlich bei allen ankommt", so Haas, "Corona-Partys oder dergleichen sind sicher nicht der richtige Umgang mit der Situation!"

Gleichzeitig äußert er auch Verständnis, dass der jetzigen Lage eine epochale Bedeutung zugeschrieben werden muss, mit der "wir alle noch nicht richtig umgehen können". Gerade die Menschen in Vereinen leben von dem sozialen Miteinander, das plötzlich und auf unabsehbare Zeit weggebrochen ist. Ganz zu schweigen von den Sorgen und Existenzängsten vieler Mitglieder. Doch Haas sieht auch Chancen: "Vielleicht ist das auch ein entscheidender Schub hin zu neuen Wegen der Zusammenarbeit und zu einer neuen Wertschätzung der vielen Menschen in systemrelevanten unterbezahlten Berufen und in Ehrenämtern." Gleich darauf kehrt aber beim Sportlergeist die Wehmut zurück. "Tennis spielt man halt immer noch am Besten zusammen auf dem Tennisplatz und Skifahren geht eben nur in der freien Natur." Solange das nicht geht, versuche man beispielsweise mit Videochats den Kontakt zu pflegen. "Damit man sich nicht ganz aus den Augen verliert", hofft Markus Haas.

Gleiches hofft auch Peter Stumpf: "Die Aktivitäten ruhen in allen Abteilungen", erklärt der Vorsitzende des TV Mosbach, insgesamt sei das Vereinsleben seit Mitte März "aufs Nötigste heruntergefahren". Selbst die Haushaltsversammlung liege derzeit noch auf Eis, per E-Mail, Telefon oder Whatsapp halte man zumindest ein wenig den Kontakt, auch die Geschäftsstelle des TV sei per Mail erreichbar. Auch wenn die verordnete Zwangspause "natürlich keine Begeisterung" ausgelöst hat – Verständnis für die Maßnahmen und Verbote hat Peter Stumpf durchaus: "Es ist eben eine sehr außergewöhnliche Situation." In der es zunächst vor allem darum ginge, niemand unnötig in Gefahr zu bringen. Ein wenig Aktivität gibt es derweil aber doch: So machten sich zuletzt etwa die Handballer mit einer Handyaktion "zu Hause bleiben" für die Einhaltung der Vorgaben zur Kontaktminimierung stark. Wie es weiter geht? Das weiß auch Peter Stumpf nicht so genau: "Es ist derzeit noch nicht absehbar, was noch alles auf uns und die Vereine zukommt."

Verständnis und Unterstützung signalisiert Markus Slaby von der DLRG-Ortsgruppe Mosbach. Auch bei den Wasser-Lebensrettern ist es aufgrund von Corona extrem ruhig, wenngleich hier ein Bereich nach wie vor aktiv sein darf und ist: "Unsere Wasserrettung ist nach wie vor in Einsatzbereitschaft", erläutert Slaby. Aus- und Weiterbildung sind aktuell aber komplett ausgesetzt, den Lehrbetrieb im Hallenbad hatte man schon kurz vor der Schließung der Einrichtung eingestellt. Man sei in einer Art "Winterschlaf im Frühjahr", wie Markus Slaby treffend beschreibt.

Leichte Entzugserscheinungen hat nach drei Wochen Zwangspause inzwischen Stefan Strerath. Der Trainer der Verbandsligakicker der SpVgg Neckarelz hat zwar über eine Whatsapp-Gruppe Kontakt mit seinem Team, gibt gewisse (individuell zu absolvierende) Trainingseinheiten über diesen Weg vor. Aber den eigentlichen Fußballbetrieb kann man damit eben nicht ersetzen, auch wegen des dynamischen sozialen Austauschs, von dem Mannschaftssportarten nun mal leben. "Ich würde meine Jungs einfach gern mal wieder sehen", sagt der Ex-Bundesliga-Profi ganz offen, auch wenn er weiß: "Die getroffenen Maßnahmen haben ja definitiv Sinn." Strerath hofft, das auf die Sinnhaftigkeit ein positiver Effekt folgt, die Maßnahmen wirken und man in naher Zukunft wieder gemeinsam aktiv sein kann.

Ein Wunsch, den man in allen anderen Vereinen – gleich welcher Art und Größe – ganz sicher teilt.