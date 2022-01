Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der direkte Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgern ist derzeit nur schwer herzustellen. Die Gründe sind hinlänglich bekannt und auch ursächlich für die Absagen der eigentlich in allen Kommunen eingeplanten Neujahrsempfänge. Die finden allenfalls virtuell statt, können damit die eigentliche Veranstaltung nicht ersetzen. Die RNZ will ein wenig Abhilfe schaffen – und zumindest einen Teil der Themen, die bei den Bürgerempfängen rück- und ausblickend angerissen werden, beleuchten. So in der Großen Kreisstadt Mosbach.

Oberbürgermeister Michael Jann findet: „Mosbach steht gut da“. Und kandidiert im Juni erneut bei der OB-Wahl. Foto: schat

Herr Jann, zum Start ins neue Jahr gab’s ein im wahrsten Wortsinn erfreuliches Zeichen. Mosbach darf sich endlich den Zusatz Hochschulstadt auf Fahnen und Schilder schreiben. Eine Genugtuung für Sie, der das vor fast 13 Jahren schon wollte?

Genugtuung ist der falsche Ausdruck. Es ging ja um die Sache, darum, dass es optisch stärker wahrnehmbar ist, dass wir hier eine Hochschule haben. Wir sind eben eine Hochschulstadt, mit inzwischen 3000 Studierenden. Es ist gut und nur gerecht, dass wir das jetzt auch transportieren können, zumal alle zur und hinter der Hochschule stehen.

Ein anderes, weniger erfreuliches aktuelles Thema waren zuletzt die Montagsspaziergänge. Wie wertet man im Nachgang die letzten Montage, wie waren die Reaktionen auf das ausgesprochene Versammlungsverbot?

Ich bin froh, dass wir es so gemacht haben, dem Ganzen einfach weiter zuzusehen, wäre nicht richtig gewesen. Es gibt klare Spielregeln. Niemand hat etwas dagegen, wenn man sich im friedlichen Diskurs mit Themen auseinandersetzt. Beim Thema Impfen kann man ja auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Aber es gibt beim Versammlungsrecht eben Regeln, die man einhalten muss. Zuletzt war da eine ungute Entwicklung auszumachen, ich bin auch überzeugt, dass da rechte Kräfte mitmischen, die "normale" Bürger für ihre Sache instrumentalisieren. Da werden wir weiter dagegenhalten. Wenn Versammlungen, sowohl pro als auch contra, ordnungsgemäß angemeldet werden, werden sie auch zugelassen, siehe diesen Montag.

Andere Kommunen tun sich da offenbar schwerer, zumindest was ein Versammlungsverbot angeht ...

Natürlich kann einem das auch mal um die Ohren fliegen, etwa dass gegen eine Allgemeinverfügung geklagt wird, ein Gericht die Gefahren für die öffentliche Sicherheit dann anders bewertet. Allerdings dürfte das schwierig zu begründen sein. Und ganz ehrlich: Dieses Risiko gehe ich dann ein.

Ein gewisses Risiko birgt auch der städtische Haushalt aufgrund der Corona-Pandemie in sich. Wenngleich man in Mosbach bislang noch relativ gut dazustehen scheint. Kommt die finanzielle "Welle" hier erst noch?

Nein, ich bin zuversichtlich, dass dem nicht so ist. Der erste Blick auf den abgelaufenen Haushalt 2021 ist positiv, wir kommen deutlich besser raus als gedacht, unter anderem die Steuereinnahmen sind höher als geplant. Auch in die Haushaltsklausur dieser Tage konnte ich deutlich entspannter gehen als noch bei Haushaltseinbringung zu erwarten war. Ursprünglich sind wir von einem Minus von etwa fünf Mio. Euro ausgegangen, bei Einbringung waren noch 0,9 Mio. Defizit berechnet, inzwischen sind wir Richtung schwarze Null unterwegs. Es gibt keinen Grund, die Korken knallen zu lassen, aber wir werden wohl ganz gut rauskommen. Und auch die mittelfristige Finanzplanung sieht ordentlich aus.

In den mittel- und längerfristigen Prognosen war aber auch schon mal die Marke von 50 Millionen Euro als Schuldenstand zu erkennen ...

Das muss man ein wenig relativieren. Unsere Haushaltsplanungen sind immer geprägt von einer gewissen kaufmännisch-konservativen Vorsicht. Das ist auch gut so. Allerdings ist es eben dann oft so, dass eingeplante Kreditaufnahmen gar nicht stattfinden, da vorgesehene Maßnahmen nicht so durchgeführt werden können wie geplant. Und dann eben auch Gelder nicht so abgerufen werden, wie in der Finanzplanung eingepreist. Stand jetzt ist es jedenfalls eher so, dass die Verschuldung leicht zurückgeht.

Bleiben wir bei den Finanzen: Investitionen forderten und fordern zuletzt vor allem die Schulen und Kindergärten. Man hat fast das Gefühl, als müsse man hier einen immensen Berg abarbeiten. Wurde hier zu lange zu wenig gemacht?

Es ist in der Tat ein stattlicher Berg, den wir auch noch eine ganze Weile vor uns haben werden. Die meisten Schulgebäude stammen aus den 1960er- und 1970er-Jahren, da kommen nun eben die Sanierungen. Der energetische Stand ist dort schon lange nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Außerdem haben sich die Anforderungen an ein Schulhaus ja auch verändert und das Thema Brandschutz bedingt da auch immer wieder Veränderungen. Da ist es dann sinnvoll, mehrere Anforderungen im Gesamtkontext anzugehen, was die Maßnahmen aber dann natürlich auch umfangreicher und teurer macht. Für die anstehende energetische Sanierung der allgemeinbildenden Gymnasien sind allein 45 bis 50 Millionen zu veranschlagen. Auch an den Grundschulen in Lohrbach, Neckarelz oder an der Hardbergschule müssen wir zeitnah was machen. Und im Bereich der Kindergärten natürlich auch.

Klingt nach weiterhin viel Arbeit in diesem Bereich ...

Sie sagen es. Zumal man da immer zwei Komponenten betrachten muss: Zum einen muss man die Maßnahmen finanziell stemmen können. Und zum anderen ist da die Seite der Organisation und Umsetzung. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass Geld allein hier reicht. Man muss das Ganze ja auch planen, durchstrukturieren, koordinieren, vergeben, ausführen. Wenn ich sehe, wie viele Baustellen wir allein in diesem Bereich vor uns haben, da wird mir fast schwindelig. In der Hochbauabteilung werden wir aus diesem Grund auch personell nach steuern, aber auch im Bauleistungsgewerbe sind die Kapazitäten natürlich endlich.

In Mosbach hat man das Privileg der Schulvielfalt. Die Medaille hat aber auch die beschriebene Kehrseite. Bräuchte es da nicht ein Sanierungsförderprogramm vom Land?

Mittlerweile wird die Sanierung von Schulen besser gefördert, früher gab es ja fast nur für Neubauprojekte Zuschüsse. Aber natürlich ist der Bedarf an Förderung immens, da gab und gibt es auch intensive Verhandlungen zwischen kommunalen Spitzenverbänden und dem Land. Denn da ist ja nicht nur Mosbach betroffen. Anfang Februar steht hier das nächste Gespräch im Beisein des Kultusministeriums an. Es muss dringend eine vernünftige Lastenverteilung geben, um die Aufgaben im Bereich Kinderbetreuung und Schule bewältigen zu können.

Von der Schule zur Infrastruktur: Die "Großbaustelle" B27 ist durch, was steht 2022 an?

Da dürfte es dieses Jahr ein bisschen ruhiger werden, es stehen vor allem bestandserhaltende Maßnahmen auf dem Programm. Auch beim barrierefreien Umbau der Bushaltestellen werden wir die nächsten Schritte machen. Allerdings ist man ja auch nie vor Überraschungen gefeit – siehe Neckarbrücke, wo die entdeckten Mängel zum sofortigen Handeln gezwungen haben.

Bauen und Wohnen ist immer ein großes Thema. Wie sieht es da allgemein im Stadtgebiet aus, wie ist der Stand beim Projekt Hungerberg, am Autohaus- oder Kottal-Areal?

Bei der Neuentwicklung des ehemaligen Kottal-Areals sind wir auf einem guten Weg, zumal der Projektentwickler in Mosbach auch noch weitere Vorhaben angehen will. Beim Autohaus-Areal lief es ein wenig zäh, da zogen sich u. a. einige Genehmigungsverfahren. Jetzt geht das Projekt aber seinen Weg, denke ich. Neben diesen beiden Arealen werden zeitnah noch weitere innerstädtische Flächen für eine Wohnbebauung verfügbar, insgesamt sind das dann immerhin etwa fünf Hektar, auf denen neuer, für möglichst viele bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Die Entwicklung eines neuen, inklusiven Baugebiets am Hungerberg ist da nicht mit eingerechnet. Dort wird es noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich denke, die Kommunalentwicklung (KE) kann im Laufe dieses Jahres erste Konzeptionen/Pläne vorstellen.

Recht ruhig geworden ist es auch um das Pfalzgrafenstift. Sowohl was den Ersatzneubau als auch die Bestandsgebäude angeht ...

Da wurde in der genannten Ruhe gut gearbeitet. Für das Seniorenzentrum der Johannes-Diakonie als Ersatz für das bestehende Pfalzgrafenstift wird Ende Februar der erste Spatenstich vollzogen. Wenn man von etwa 18 Monaten Bauzeit ausgeht, dann wäre Ende 2023 ein Umzug möglich. Die Senioren-Wohnen Holding (Berlin) ist nach wie vor im Boot. Ich denke, dass die Planungen für die Neunutzung des Pfalzgrafenstifts dieses Jahr verfeinert werden und wir einen "Letter of Intent" unterzeichnen können. Im Übrigen machen auch die Planungen für den inklusiven Kindergarten der Johannes-Diakonie am Stadteingang große Fortschritte, planungsrechtliche Schwierigkeiten konnten da inzwischen abgearbeitet werden. Auch hier wird sich im Laufe des Jahres sichtbar was tun.

Wie sieht es beim Gewerbe aus? Hat man noch passende Entwicklungsflächen?

Da hat sich ja mit der Ansiedlung von Interroll im "Techn-N-O" einiges getan, das ist schon eine Art Initialzündung. Uns erreichen schon zunehmend potente Anfragen, für die es im interkommunalen Gewerbegebiet ja auch noch Raum gibt. Innerstädtisch finden sich aber auch immer wieder kleinere Flächen, auf denen mittelständische Unternehmen sich weiterentwickeln können, etwa im Weißen Feld.

Gehen wir in die Innenstadt: Wie ist Ihre Einschätzung zur Lage des Einzelhandels? Wie kann man von städtischer Seite aus helfen?

Unser Citymanagement ist weiter sehr aktiv, versucht zu unterstützen, wo es geht. Aktuell sind wir in der Vorbereitung der Erlebnismärkte. Überhaupt ist es meiner Meinung nach der Erlebnischarakter, der die Menschen in die Stadt und zum Einkaufen bringt. Da müssen wir alle gemeinsam, Stadtverwaltung, Gastronomie, Einzelhandel, Mehrwerte schaffen für die Besucher.

Erlebnisse sind eine Kernkompetenz der Kulturabteilung. Wie geht es bei deren Neuausrichtung voran?

Wir haben uns im Gemeinderat noch einmal intensiv ausgetauscht, uns verständigt, dass sich Mälzerei-Geschäftsführer Courdouan auf die Herausforderungen beim Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums fokussieren soll. Für die Bereichsleitung Kultur ist die Ausschreibung raus, die vorgesehene stärkere Vernetzung von Kulturabteilung, Museum, Mediathek usw. wird auf jeden Fall bereichernd wirken. Ich denke, da kann man noch einiges entwickeln, sich gegenseitig befruchten.

Bis wann wird denn die vakante Leitungsstelle besetzt sein?

Ich gehe davon aus, dass wir die Stelle noch im ersten Quartal des Jahres besetzen können.

Im ersten Quartal des Jahres erledigt auch die DHBW in Mosbach ihre Hausaufgaben für das Projekt "Baukompetenzzentrum". Was kann die Stadt aktuell tun, um dieses Vorhaben zielgerichtet voranzutreiben?

Es gibt regelmäßig Gespräche zu diesem Thema mit dem Wissenschaftsministerium oder auch dem Amt für Vermögen und Bau. Von städtischer Seite gibt es die Überlegung, das ehemalige Obertorzentrum als Sanierungsgebiet auszuweisen, was dann auch von unserer Seite aus förderfähig wäre. Parallel bemüht man sich um eine Art Fundraising. Es ist wichtig, dranzubleiben und weiter Zeichen zu setzen.

Vizekanzler Habeck hat die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz mal wieder in den Vordergrund gerückt: Was haben Sie, was hat Mosbach an innovativen Projekten in petto?

Wir haben zwar schon einiges gemacht, aber wir müssen auch noch deutlich mehr machen. Der jüngst einstimmig verabschiedete Aufstellungsbeschluss für Windenergie war ein wichtiges Zeichen, auch bei der Freiflächen-Fotovoltaik gibt es Planungen. Wir wollen keine Riesenfläche, wir reden von etwa 20 Megawatt, also zwei Hektar. Es ist einfach klar, dass wir selbst einen Beitrag liefern müssen. Als Beitrag zur Nachhaltigkeit darf unser großer Invest in die energetische Sanierung der Schulhäuser gewertet werden, da leisten wir ja weiterhin einiges.

2021 war zwar Superwahljahr, aber 2022 ist in Mosbach fast noch wichtiger. Im Juni ist schließlich OB-Wahl. Sie haben im RNZ-Gespräch im vergangenen Sommer bereits Ihre Bereitschaft bekundet. Bleibt es dabei?

Ich habe den Hut ja schon in den Ring geworfen – und an meinen Absichten hat sich nichts geändert. Mir würde eine Fortsetzung meiner Arbeit große Freude bereiten, wir haben eine gute Mannschaft in der Verwaltung, Mosbach steht gut da. Ich habe das nicht ganz unbegründete Gefühl, dass der Gemeinderat das ähnlich wahrnimmt. Wir pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis, arbeiten gut und konstruktiv zusammen. Ich gehe also guten Mutes in die Wahl.

Wir stellen Positionen und Mitarbeiter im Rathaus vor.

Jennifer Amend, Gesundheitsmanagement bei der Stadt Mosbach:

Jennifer Amend. Foto: privat

Unter Leitung des städtischen Sportbeauftragten ist die 30-Jährige seit Herbst 2020 für die Stadt aktiv – im wahrsten Wortsinn. Denn Jennifer Amend ist eigentlich immer in Bewegung, regelmäßiger Gast in den Schulen oder auch in den Kindergärten im Stadtgebiet. Per Stellenbeschreibung soll die Gesundheitsmanagerin (Prävention) im Auftrag und im Sinne der Stadt neue Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung in den drei Bereichen Ernährung, Sport und Bewegung im Alltag kreieren und anbieten. "Im Fokus standen hier zunächst die Grundschülerinnen und -schüler", skizziert Amend. Ihre Aktivitäten sind mit dem städtischen Sportbeauftragten abgestimmt und koordiniert, um auch Synergien zu schaffen und gemeinsame Angebote und Aktionen effektiv zu gestalten.

Als wir sie erreichen, ist sie gerade auf dem Sprung, auf dem Weg zum "Bewegungstermin" an einer Grundschule. Dort steht dann nicht nur die mitunter vernachlässigte Bewegung auf dem Plan, auch die Themen Entspannung und Ernährung geht Jennifer Amend gemeinsam mit den Kindern an. "Es macht riesigen Spaß", berichtet die 30-Jährige, die inzwischen auch eine Yogalehrer-Ausbildung gemacht hat und sich auch in Sachen Ernährung zusätzlich weiterbildet. Die Arbeit mit den Kindergartenkindern und Schülern (von der 1. Klasse bis zur Abschlussklasse) bereite ihr auch deshalb Freude, "weil die Kinder noch so schön unverkopft sind". Der Kopf spiele inzwischen dennoch eine wichtige Rolle, "sozial-emotionale Themen", so Jennifer Amend, rücken auch bei ihrer Arbeit zunehmend in den Vordergrund.