Mosbach. (lah) Das Walzer-Thema von Beethoven schwenkte bald um in "wiehernder Rosse Getrabe". Vom Marsch war es nur ein kleiner Schritt zu Chopins berühmtem Trauermarsch. Wieder zurück ins pralle Leben ging es mit einem Buchener Narrenmarsch, der direkt ins Badnerlied einmündete. Die Musik, die Pianist Christian Roos am Montagabend im Mosbacher Rathaussaal intonierte, passte punktgenau zum Thema der Ausstellungseröffnung - und zeigte im Umkehrschluss, dass auch in einer militärhistorischen Sammlung sehr viel über das Wesen des Menschen zu erfahren ist.

"Mit Gott für Fürst und Vaterland. Die badischen 109er", hat der Sammler Frank Zelosko seine erste komplett selbst bestückte und konzipierte Ausstellung überschrieben. Darüber, dass es sich dabei um die weltweit größte Schau über das "Erste Badische Leib-Grenadier-Regiment Nr. 109" handelt, freute sich Museumsleiter Stefan Müller besonders.

Auch Bürgermeister Michael Keilbach zeigte sich beeindruckt. Vom Bürgersinn des Sammlers, der seine wertvollen Stücke nicht im stillen Kämmerlein zurückhält, ebenso wie von der Fülle an Exponaten, die die Geschichte der badischen Eliteeinheit anschaulich vermittelt. Denn auch wenn es nie ausgesprochen wurde. Es handelte sich bei den ab 1803 zunächst in Mannheim, später in Karlsruhe stationierten Soldaten um die Garde des badischen Landesherrn. "Mein Urgroßvater war zwar bei den 110ern, aber dessen Bruder diente bei den 109ern", erläuterte Keilbach seine ganz familiären Bezüge zum Thema. Kosmopolitisch fügte er hinzu: "Auch Nicht-Badener dürfen die Ausstellung besuchen."

"Es handelt sich um eine Gruppensammlung", erklärte Frank Zelosko. Will sagen: Er sammelt alles, was in irgendeiner Weise mit den 109ern zu tun hat. Eher durch Zufall sei er zu diesem Regiment gekommen. "Schuld" daran war ein "109er-Nachlass", den er via eBay in Kirchheim erstanden hat. "Was daraus werden kann, sehen Sie hier", kam er auf sein seit Jahren akribisch gepflegtes Hobby zu sprechen. Zu sehen sind Uniformen - im edlen Blau ebenso wie im Feldgrün des Ersten Weltkriegs, in dem die 109er allein 3500 Tote beklagen.

"Die lustigen 109er" dokumentieren dagegen aufwendig gestaltete und vorzüglich erhaltene Reservistenkrüge. Dazu kommen Fotografien, Dokumente, Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Auszeichnungen, Orden und vieles mehr. In seiner Einführung zeigte Zelosko auch ein Manöverbild aus dem Jahr 1912. "Belagerung von Mosbach", lautet der handschriftliche Kommentar. Dass auch damals die Zeiten "bunt" waren - und nicht schwarz-weiß, wie es uns alte Fotografien nahelegen, belegte Zelosko mit am PC kolorierten Aufnahmen.

"Wir können die 109er nicht verstehen. Aber wir können ihnen noch einmal kurz begegnen, als Menschen ihrer Zeit", beschrieb Stefan Müller in seinem Schlusswort das Verdienst der Ausstellung.

Info: Die Ausstellung ist bis 29. September im Haus Becker des Stadtmuseums zu sehen. Geöffnet ist mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr.