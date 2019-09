Mosbach. (gin) Wer weiß schon, was er heute vor 20 Jahren gemacht hat? Cornelia Weis, einer Tagesmutter aus Lohrbach dämmerte es jedoch, als Michaela Neff, die Vorsitzende des Tageseltervereins Neckar-Odenwald-Kreis, sie danach fragte. "Da bin ich beigetreten."

Bei der Feier zum 20. Jubiläum des Tageselternvereins war nicht nur die Tagesmutter der ersten Stunde zugegen, auch zwei der ersten Tageskinder halfen beim Getränkeausschank mit. Und auch ein weiterer Mitbegründer kam zur Feier: Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, der sich selbst als "Geburtshelfer" des Vereins und diesen als sein "Patenkind" bezeichnete.

Groß war der Andrang im Foyer des Landratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises in Mosbach. Hatten sich doch zahlreiche Würdenträger an der zu verlosenden Schatzkiste beteiligt. In ihr wurden Spenden in Form von Spielzeug gesammelt, das nun unter den Tageseltern verlost wurde. Um an der Verlosung teilzunehmen, hatten 24 Tagesmütter Rezepte eingereicht, aus denen ein kleines Kochbuch mit kindgerechten Rezepten entstanden war. Finanziell bezuschusst wurde das Büchlein von der Sparkasse.

Nach der Begrüßung durch Michaela Neff gab Christina Metke, die Vorsitzende des Landesverbands Kindertagespflege Baden-Württemberg, einen kurzen Überblick zur Entstehung und Entwicklung der Betreuungsform und einen Ausblick auf Anstehendes. Getreu dem Motto: Dankbar rückwärts und mutig vorwärts. Ihr schloss sich am Rednerpult der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih an. Er überbrachte die Grüße des Landrats Dr. Achim Brötel und hatte als Vertreter des Landratsamts, dem "starken Partner" des Tageselternvereins, auch noch ein Geschenk für die Zukunft im Gepäck. Die Tinte auf dem Kooperationsvertrag zwischen Landratsamt und Tageselternverein war noch kaum trocken, als er ihn an Neff überreichte. Er sichert die finanzielle Unterstützung für die nächsten drei Jahre.

Die letzten Grußworte sprach Michael Jann. Er und Neff waren sich einig, dass die Gründung eines "TigeR" (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) in Mosbach das Angebot der Kindertagesbetreuung bereichern würde. Aktuell werden Überlegungen dazu angestellt. Im Publikum saßen nicht nur langjährige Tagesmütter. Auch die zehn Neuzugänge des Vereins waren zugegen. Ihnen, den Absolventinnen und dem Absolventen (!) des Qualifizierungskurses, überreichten Kleih sowie die sozialpädagogischen Fachkräfte des Vereins, Tanja Siebert-Weiß und Anna Zipf, ihre Zertifikate.

Gespannt warteten nun alle auf die Verlosung der Schatzkiste, oder besser: der Schatzkisten. Schon im Vorfeld hatte Michaela Neff gesagt: "Nicht nur eine Tagesmutter allein wird davon profitieren." Es war genug Spielzeug für zwei Schatzkisten zusammengekommen.

Rebellion im Kinderzimmer

Und als diese voll waren, beschloss man, jeder Tagesmutter, die ein Rezept eingeschickt hatte, etwas für die Kinder mitzugeben. Die Lose wurden von Angelika Bronner-Blatz, Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung, und Neckargerachs Bürgermeister Norman Link gezogen. Die erste Schatzkiste ging an Maria Bernhard aus Buchen, die zweite an Cornelia Kirschenlohr aus Dallau. Auch zwei Gutscheine wurden verlost: Rebecca Reinhard aus Buchen darf auf eine Lamawanderung von TTP König, Kerstin Eckhardt aus Aglasterhausen gewann eine Familientageskarte für den Wildpark Schwarzach.

Nach einer kurzen Pause ging es mit Irène Greiner und Sonja Hilsenbek von "TheaterMobil" aus Neckargerach weiter. Mit "Rebellion im Kinderzimmer" mit Konrad und Professor thematisierten sie teils witzig, teils ernst die Grundfähigkeiten, die Kinder erlernen müssen: Bindung, Warten, Grenzen, Vertrauen.

Der Abend endete mit einem Umtrunk und Buffet, das die Mona-Lisa-Damen organisiert hatten.