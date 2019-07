Mosbach. (bra) Mit dem Sozialpreis der Johannes-Diakonie möchte Jörg Huber, Pädagogischer Vorstand der Johannes-Diakonie Mosbach, "ein Zeichen für ehrenamtliche Tätigkeiten setzen". Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium wurde dieser Sozialpreis nun an Lukas Hemberger überreicht. Der Preis umfasst eine Urkunde, einen Buchpreis sowie ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro.

Die Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer, lobte die Vielseitigkeit und Bandbreite der ehrenamtlichen Aktivitäten von Lukas Hemberger. Schulleiter Jochen Herkert und die stellvertretende Schulleiterin Marion Stoffel sind vom sozialen Engagement des 15-Jährigen stark beeindruckt und freuten sich, dass der Preis bereits zum vierten Mal am NKG überreicht wurde.

In diesem Jahr gab es insgesamt elf Bewerbungen für den Sozialpreis. Lukas Hemberger konnte sich bei der vierköpfigen Jury - als erster männlicher Bewerber - durchsetzen. Der vierte Preisträger beeindruckte die Jury mit seiner Vielseitigkeit in unterschiedlichen Bereichen. Kirchlich aktiv ist er seit 2011 als Ministrant und aktuell als Oberministrant in Balsbach.

Ab und an übernimmt er hier auch den Lektorendienst im Gottesdienst. Jährlich ist er an der Sternsinger-Aktion beteiligt und Mitglied der Katholischen Landjugendbewegung, bei der immer wieder Ausflüge und 72-Stunden-Aktionen anstehen.

Neben dem kirchlichen Einsatz zeigt er sein Engagement auch im SV Wagenschwend und SV Robern. Seit 2007 spielt er im Fußballverein und ist seit 2018 auch als Kassenwart beschäftigt. Die Mithilfe bei Sportfesten, Altpapier- oder Schrottsammlungen ist für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Auch in der Schule beteiligt er sich an vielen Gruppen und Veranstaltungen. Als Sänger ist er in der Boygroup des NKG und dem Schulchor dabei. Zudem ist er Schülermentor und Mitglied der Roboter-AG, bei der er u.a. am Legoroboterwettbewerb der "First Lego League" teilnimmt. Als SMV-Mitglied, Schulsanitäter und Klassenpate der Klasse 5b ist der Preisträger in der Schule vielseitig aktiv.

Momentan wird er im Computer- und Kulturausschuss eingearbeitet, um im Schuljahr 2019/20 den Vorsitz im Ausschuss zu übernehmen. Für die Zukunft kann Lukas Hemberger sich ein Wirtschaftsinformatik-Studium vorstellen.

"Mit Stolz" beglückwünschten Marion Stoffel, Jochen Herkert und Manuel Zin den Preisträger.