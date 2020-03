Von Heiko Schattauer

Mosbach/Heilbronn. Heruntergefahren ist das öffentliche Leben aufgrund der Corona-Krise auch in der Region. Schulen und Geschäfte sind geschlossen, seit dem Wochenende nun auch Restaurants. Wie wirkt sich die Vorgabe "zu Hause bleiben" für die Polizei aus? Hat die da überhaupt noch was zu tun? Wir haben bei Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeispräsidiums Heilbronn, und Achim Küller, Leiter des Reviers in Mosbach, nachgefragt.

Jetzt, da das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen ist, viele Einrichtungen, Läden und nun auch Kneipen geschlossen sind: Ist es da auch für die Polizei deutlich ruhiger geworden?

Achim Küller: Aktuell kommen gerade weniger Personen auf die Dienststelle. In Anbetracht der aktuellen Lage ist das aber auch gut so. Die Anzahl der Anzeigenerstattungen ist derzeit in der Tat rückläufig. Was dagegen deutlich ansteigt, sind Meldungen über Personen, die nicht die Sperrhinweise beachten und sich auf gesperrten Plätzen treffen.

Auf den Straßen dürfte sich indes noch nicht viel geändert haben, oder?

Carsten Diemer.

Carsten Diemer: Hier gibt es noch kaum Veränderungen. Wir gehen aber davon aus, dass es ruhiger wird, da die Verhaltenshinweise, soziale Kontakte einzuschränken und daheim zu bleiben, immer deutlicher werden.

Ist die Polizei dafür jetzt mehr gefragt bei der Kontrolle der Einhaltung von Vorgaben, etwa zur Schließung von Geschäften? Der Redaktion wurde von "Polizei-Einsätzen" zur Kontrolle von Schülern in der Notgruppe berichtet…

Achim Küller: Stellen wir bei unserer Streifentätigkeit eine Ansammlung von Personen an gesperrten Plätzen fest, sprechen wir Platzverweise aus und ahnden die Verstöße.

Und wie ist es bei den Geschäften/Betrieben? Sind Sie da jetzt auch für die Einhaltung der Vorgaben zuständig?

Achim Küller: In erster Linie ist der Inhaber selbst dafür verantwortlich. Wenn wir selbst auf Verstöße aufmerksam werden oder Hinweise auf Nichteinhaltung bekommen, dann werden wir natürlich aktiv. Und in Mosbach gab es da zuletzt auch konkrete Hinweise, denen wir dann eben auch nachgegangen sind.

Wie sieht es denn bei Ihnen personell aus? Wie wirkt sich Corona auf die Arbeit aus? Mit Abstand halten ist es gerade für die Streifenpolizisten sicher nicht immer leicht …

Carsten Diemer: Wir versuchen, soweit wie möglich, die Hygienehinweise des Robert-Koch-Instituts zu beachten und entsprechenden Abstand einzuhalten. Dies ist natürlich nicht bei jedem Einsatz möglich. Gegebenenfalls müssen wir die Schutzausrüstung tragen, was glücklicherweise hier in Mosbach bisher noch nicht erforderlich war.

Wenn jetzt mehr Menschen zu Hause sind (Homeoffice/Schulschließungen etc.), dann müsste ja die Zahl der Einbrüche signifikant sinken, oder?

Carsten Diemer: Denkbar ist das natürlich. Statistische Zahlen gibt es dazu aber noch nicht.

Aber sicher eine Einschätzung nach Ihrem Gefühl oder den Erkenntnissen der letzten Wochen ...

Carsten Diemer: Ja, wenn man so will, dann deckt sich die Einschätzung mit dem, was man erwartet. Aber wir hatten in den letzten beiden Wochen ohnehin nur zwei Einbruchsdelikte im ganzen Kreis, das ist schon recht wenig. Wenn es als Nebeneffekt der Krise keine Einbrüche mehr gäbe, dann wäre das natürlich endlich auch mal was Positives.

Die allermeisten Kinder müssen zu Hause bleiben, Erwachsene/Familien zum Gutteil auch. Steigt da das Risiko von häuslichen Auseinandersetzungen?

Carsten Diemer: Auch das ist vorstellbar, kann aber – wie schon bei der Frage zuvor – weder bestätigt noch dementiert werden.

Seit Freitag gibt es eine Ausgangsbeschränkung, auch eine Ausgangssperre ist noch eine Option. Wer kontrolliert nun die Beschränkungen bzw. mögliche Sperren – auch die Polizei? Oder anders gefragt: Bringt die Beschränkung jetzt mehr Arbeit mit sich?

Achim Knüller.

Achim Küller: Sollte ein Ausgangssperre kommen, dann wird sich die Polizei neben den originär zuständigen Behörden unterstützend beteiligen. Die Landesregierung hat mit der Schließung aller Bars, Restaurants und sonstiger Gastronomiebetriebe sowie einem Verbot der Zusammenkunft (von mehr als drei Personen) auf öffentlichen Plätzen die bestehende Regelung nochmals verschärft. Nach der Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vom Sonntag wird nun wohl noch mal auf zwei Personen reduziert.



Und wie waren die ersten Erfahrungen mit der Beschränkungsregelung am Wochenende?

Achim Küller: Bei unseren Kontrollen gab es im Raum Mosbach/Buchen schon ein paar wenige Verstöße, aber die Leute haben die Botschaft dann auch angenommen, waren einsichtig. Keiner ist blöd geworden. Ich denke, die Maßnahmen greifen.

Reicht Ihrer Meinung nach die Ausgangsbeschränkung, wie Sie sie seit dem Wochenende gilt?

Carsten Diemer: In der momentanen Situation liegt es an den Menschen, Verständnis für diese Maßnahmen aufzubringen und sich daran zu halten. Sollte dieses Verständnis fehlen und die Anordnungen nicht beachtet werden, wird wohl nach der Beschränkungen die nächste Maßnahme eine Ausgangssperre sein. Wir werden Verstöße gegen das geltende Recht zur Eindämmung des Coronavirus im Schulterschluss mit den kommunalen Behörden konsequent ahnden. Sollten sich Betriebe, Einrichtungen und Geschäfte nicht an die Verbote halten, werden wir auch Schließungen strikt durchsetzen. Wir appellieren an die Vernunft der Bürger. Verstöße sind keine Bagatelldelikte, zum Teil sogar Straftaten! Jeder muss seinen Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten.