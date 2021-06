Von Peter Lahr

Mosbach. Mit einem Konzert der "Local Heros" – also von Musikern aus der Region – startet am 17. Juli die 35. Auflage des "Mosbacher Sommers". Im Rahmen einer Hybrid-Pressekonferenz stellten Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und Bürgermeister Michael Keilbach am Donnerstagnachmittag das coronakonform gestaltete Programm aus der Feder von Kulturamtsleiterin Christine Funk und ihrer "Frauschaft" vor.

Größte Neuerung: Die meisten Veranstaltungen werden im Großen Elzpark stattfinden – so das Wetter und niedrige Inzidenzwerte es erlauben. Ein dickes Dankeschön ging dabei an die Sponsoren, die teilweise seit Jahrzehnten der beliebten Veranstaltungsreihe die Treue halten. Dass er vor dem Anpfiff auch schon das Ende im Blick hat, bewies Michael Jann. Er bedankte sich schon mal im Voraus bei Christine Funk. Denn die eigentlich zum festen Sommer-Inventar zählende Programmgestalterin werde im November in den "verdienten Ruhestand" gehen: "Ohne Sie hätte vieles nicht funktioniert", so Jann.

"Letztes Jahr war die ganze Geschichte etwas verhalten. Jetzt versuchen wir, in einer schlanken Form mehr Veranstaltungen hierher zu holen", beschrieb der OB das angepasste Konzept. Auch wenn der reale Sommer bereits vor der Tür stehe und das Programm eigentlich schon feststehe – nachzulesen im Faltblatt und auf der Webseite – so blieben einige tagesaktuelle Unwägbarkeiten. Derzeit habe das Landratsamt die letzte Lockerungsstufe freigegeben: Man dürfe im Freien ohne Testung Kulturveranstaltungen besuchen. Die erste Möglichkeit hierfür besteht am 17. Juli bei dem Konzert des frisch gekürten "Corona Social Club". Hier koordiniert der Auerbacher Drummer Rainer Dettling eine Best-of-Metropolregion-Auswahl an Musikerinnen und Musikern, darunter die Mosbacher Steffen Weber (Saxofon) und Tobias Langguth (Gitarre). Auf "kubanische Gefühle" hoffte der Commandante, will sagen der OB.

"Wir haben gutes Wetter geordert", versprach Bürgermeister Michael Keilbach. Aus den Erfahrungen des Vorjahres sei die Idee entstanden, sich vor allem auf einen Veranstaltungsort, eben den Großen Elzpark, zu konzentrieren. Die ursprünglich als Startschuss geplante "Kultur- und Sportschau" der Vereine musste wegen der Pandemie ausfallen.

"Wir beginnen nach der Fußball-EM kollisionsfrei", erklärte Christine Funk die Wahl des ersten Termins. "Ein Abend, drei Bands", so lautet das Motto des bestuhlt stattfindenden "Folk in Concert" (7. August). Neben "Deitsch" und den Belgiern von "Old Salt" werden "Old Blind Dogs" aus Schottland erwartet – so sie einreisen dürfen. Über ein breit gefächertes Repertoire verfüge das "Trio Imperial", das sich nicht mit Salonmusik zufriedengebe (25. Juli). Auch die 21. "Kneipen-Kult-Tour" werde in Konzertform stattfinden (11. September). Ab jetzt könnten die Gäste digital über ihre Lieblingsband abstimmen.

Stolz auf eine Frauenquote von 50 Prozent zeigte sich Funk bei der Sparte Comedy und Kabarett: Dr. Pop (30. Juli) und Christian Springer aus dem "Schlachthof" (20. Juli) stünden Sissi Perlinger (25. August) und Liza Kos eigenwilliger türkisch-russische Integrationsgeschichte (4. September) gegenüber. Sogar die Badische Landesbühne gastiert diesen Sommer im Elzpark: "Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe" wendet sich an ein junges Publikum, während "Amphitryon von Molière" abends für Lachen sorgen wird (27. Juli).

"Vom Stürzen und Fliegen" überschreibt der aus Nüstenbach stammende Holz-Bildhauer Thomas Hildenbrand seine "Sommer"-Ausstellungskooperation mit dem Kunstverein Neckar-Odenwald (25. Juli Vernissage). Erstmals mit einem Kartenvorverkauf werde das "SpielBlüten"-Spielefest im Kleinen Elzpark stattfinden (1. August). Anstelle der Wasserrutsche plane man eine Rallye. Ebenfalls für junge Gäste sind das Figurentheater "Die Complizen" mit einen neuen Fall der drei Freunde aus Mullewapp (26. August) sowie der Auftritt von Matthias Meyer-Göllner (2. September) gedacht.

"Kompliziert", so Christine Funk, gestalte sich derzeit die Vorbereitung der "Open-Air-Filmnächte" (11. bis 22. August). Da viele Filme jetzt erst in die Kinos kämen, werde das eigentliche Programm erst Anfang Juli feststehen und in einem gesonderten Flyer vorgestellt. "Noch komplett in den Sternen" stehe unterdessen die Form des "Internationalen Straßentheaters" (29. August).

"Der Mosbacher Sommer ist ein echtes Highlight, besser als ein zinsloses Sparbuch", scherzte Hauptsponsor Michael Krähmer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal Odenwald, die die Veranstaltungsreihe bereits seit 1992 unterstützt. Er sprach damit auch im Namen der weiteren Sponsoren, als da wären die Firma Live Art, die Stadtwerke Mosbach, die Firma Motip Dupli, die BGV/Badische Versicherungen, Toto Lotto Regionaldirektion Nord-Ost, Meister Beuchert Hörsysteme sowie die Firma KWM Weisshaar.

Bleibt neben der Vorfreude auf den 35. Mosbacher Sommer zum Schluss nur noch der Gruß "See You". Mit dem "Bis bald" überschreibt die Mosbacher Künstlerin Hildegard Becker ihr Sommer-Plakat-Titelbild, das farbenfrohe Fachwerkstreifen mit nicht minder fröhlichen Seifenblasen kombiniert.