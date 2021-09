Mosbach. (schat/stm) Mit einer mannigfaltigen Persönlichkeit und möglichst vielen Gesichtern kann man es im Kabarett weit bringen. Die Grundvoraussetzungen bringt demnach auch Liza Kos mit, die am Samstag im Großen Elzpark zu sehen, zu hören, zu erleben sein wird. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr.

Drei Nationalitäten, vereint in einer Frau? Liza Kos kann das, schon von Haus aus: Sie stammt aus Russland und hat mit ihrer Integration in Deutschland viele deutsche Macken in sich aufgenommen. Und dann ist da noch eine dritte Seite, die mit türkischer Kultur.

Was daraus entsteht? "Eine "integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung", die Liza Kos in ihrem Programm "Was glaub’ ich, wer ich bin?" höchst unterhaltsam auf der Bühne verarbeitet, sich ein Stück weit selbst therapiert. Vielschichtig und abwechslungsreich präsentiert die Comedienne ihre drei Persönlichkeiten mit deutscher, türkischer und russischer Einfärbung. Sie spielt nur allzu gerne mir Klischees und Eigenheiten der jeweiligen Nationalitäten – jede bekommt ihre Fehler und Eigentümlichkeiten ordentlich um die Ohren gehauen.

Die abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Parodie und Persiflage macht das Programm von Liza Kos zu einer besonderen Mischung, "die es zu erleben gilt", meinen auch die Organisatoren des Mosbacher Sommers.

Bestätigung gibt’s etwa von der Aachener Zeitung, die schreibt: "Liza Kos’ herausragende stimmliche Fähigkeiten bilden das Gerüst für die Texte, die immer mit einem Augenzwinkern die Alltagsprobleme zwischen den Kulturen aufs Korn nehmen". Von "herrlich komisch und pointiert" vorgetragenen Liedern ist da die Rede, ebenso von den Figuren Svetlana Kalaschnikova und Aynur, die sich immer wieder im deutschen Sprachdschungel verirren.

Info: Karten für "Was glaub’ ich, wer ich bin?" gibt es u.a. in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung, in der Tourist Info am Marktplatz und unter www.reservix.de (dort noch bis zum Veranstaltungsbeginn als print at home oder aufs Handy). Bis zum und vom Sitzplatz gelten Maskenpflicht sowie die aktuellen Corona-Regeln.