Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die große Bühne hat sie selbst nie gesucht. Dafür lieber große Erlebnisse geschaffen. Nicht heimlich, aber doch eher still und leise hat sich Mosbachs Citymanagerin Andrea Zorn in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Aufgaben übernehmen Fabian Weiß (Leitung Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing) und Cornelia Schulz (Hauptkontakt für Veranstaltungen und den Einzelhandel der Innenstadt). Im RNZ-Gespräch erklärt Andrea Zorn unter anderem, warum Corona ihr den Abschied erleichtert hat – und was für sie nach fast 40 Jahren bei der Stadt bleibt.

Mit der Einführung der Erlebnismärkte – hier der Kunsthandwerkermarkt – hat Andrea Zorn die Attraktivität von Mosbach deutlich gesteigert. Nach fast 40 Jahren bei der Stadt verabschiedet sich die Citymanagerin in den Ruhestand – mit gemischten Gefühlen. Archivfoto: Kottal

Frau Zorn, Sie haben die Stadt mit Ihren Erlebnismärkten im positiven Sinn mitgeprägt. Wie schwer fällt da ein Abschied, ohne noch einmal einen Markt organisieren zu dürfen?

Besonders in der ersten Phase der Pandemie im vergangenen Jahr war das schon sehr schwer und fast ein Schock für mich. Ein Wechselbad zwischen Hoffen und Zweifeln. Und immer wieder war da doch auch die Zuversicht, dass es bald wieder losgehen kann. Wir hatten alles so weit schon stehen – Teilnehmer, Programm. Und es war ja auch so geplant, dass ich mit dem Team, das die Arbeit übernehmen soll, ein ganzes Jahr Märkte "durchübe". Letztes Jahr wäre alles noch mal dabei gewesen.

Wäre – es blieb beim Konjunktiv ...

Ja, mit der Zeit wurde klar, das wird wahrscheinlich nichts – und so haben wir angefangen, dann schon alle zusammen, Stadterlebnisaktionen zu planen und zu organisieren. Das hat viel Spaß gemacht und war nochmals eine neue Herausforderung. Dass es dieses Jahr wieder so weitergeht und die Planungssicherheit fehlt, ist schon sehr traurig. Trotzdem haben wir angefangen, zu planen. Gleichzeitig habe ich im Laufe der letzten Monate auch die Chance und das Positive dieser Zeit für mich persönlich gesehen. Ich konnte dadurch bereits Abstand gewinnen und sozusagen langsam ausgleiten und loslassen. Ein Ausstieg aus dem vollen Betrieb wäre mir sicher sehr viel schwerer gefallen, denn Herzblut und Begeisterung waren immer dabei – all die Jahre.

Fast vier Jahrzehnte bei der Stadtverwaltung Mosbach. Das ist eine lange Zeit. Können Sie sich noch an Ihre ersten Tage erinnern?

Ja, ich erinnere mich noch gut an die erste Zeit, damals direkt nach dem Studium, 1983. Ich wurde sozusagen ins kalte Wasser geworfen als junge Berufseinsteigerin. Und das gleich mit der Leitung der Abteilung Schule-Kultur-Sport mit Verantwortung für Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Partnerschaften. Die Kulturarbeit wurde damals noch nicht so intensiv betrieben wie heute. Die Zeit war aufregend, weil natürlich Netzwerke und Erfahrung fehlten. Beides kam mit der Zeit. Wesentlich war, ich hatte immer ein gutes Team um mich, das hat mich getragen. Überhaupt hatte ich all die Jahre sehr gute Chefs, die mir Vertrauen geschenkt und mir viel Freiheit in der Ausgestaltung meiner Aufgaben gelassen haben. Das hat mich immer motiviert.

Was nehmen Sie mit in den Ruhestand von Ihrer Arbeit? Was bleibt?

Vor allem bleiben die unzähligen positiven, persönlichen Verbindungen mit den Menschen, mit denen ich über all die Jahre in unterschiedlichster Art und Weise zusammengearbeitet habe. Sie haben mich immer getragen und geben mir ein sehr gutes Gefühl. Es sind daraus viele freundschaftliche Verbindungen entstanden, die ich gerne weiter pflegen möchte. Bleiben werden auch die Liebe und Begeisterung für mein Städtle.

Und auf was werden Sie gut verzichten können?

Aufs frühe Aufstehen und die Hektik am Morgen. Ich freue mich, wenn ich meine Zeitung endlich gemütlich und ohne Zeitdruck lesen kann und ich es etwas ruhiger angehen lassen kann.

Lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückblicken: Wie hat sich die Stadt im Verlauf ihrer Dienstzeit verändert?

Die Stadt hat sich gewaltig im positiven Sinn weiterentwickelt. Kulturell und als Ort der unterschiedlichsten Erledigungen waren wir zu Beginn der 1980er-Jahre noch im "Dornröschenschlaf". Durch Mosbacher Sommer, Landesgartenschau, DHBW, breite Einkaufsmöglichkeiten, Sanierung, Alte Mälzerei, Mediathek und das wunderschöne Stadtbild hat Mosbach sehr an Profil gewonnen. Heute sind wir ein Mittelzentrum, das als Besuchsziel interessant und lohnenswert ist. Besonders die Innenstadt als Ort der Kommunikation, in der man sich gerne mit Menschen trifft, hat enorm gewonnen. Dazu trägt natürlich auch das veränderte Lebensgefühl bei. Samstags geht man heute halt viel lieber auf den Markt, trifft sich und genießt das Leben.

Die letzten rund 18 Jahre waren Sie als Citymanagerin bei der und vor allem für die Stadt aktiv. Wo lagen die Herausforderungen, was konnten Sie bewegen?

Die Idee der Erlebnismärkte als Reihe mit monatlich wechselnden Themen hatte ich schon sehr bald. Damals war es noch schwer, die Mitakteure, wie Wochenmarkt und Geschäfte, vom Sinn der Aktionen zu überzeugen. Und auch potenzielle Marktteilnehmer hatten wir ja noch nicht im Archiv. Ich musste sie sozusagen einzeln finden und "an ihren Platz tragen". Schon nach drei Jahren entwickelten sich die Aktionen nach und nach zum Selbstläufer. Durch Mundpropaganda kamen Bewerbungen von selbst und immer mehr Besucher. So langsam wandelte sich die Stimmung immer mehr in Unterstützung. So veränderte sich auch die Stimmung der Mosbacher für ihre Stadt als Besuchs- und Einkaufsort. Die Identifikation ist größer geworden. Heute werden wir in Stadtmarketingkreisen als "Best Practice" gehandelt.

Es gab aber sicher auch Vorhaben, die nicht zum Erfolg geführt haben, oder?

Natürlich probiert man immer mal etwas aus, das dann nicht der Riesenerfolg wird, weil vielleicht die Zeit noch nicht reif ist, man das Interesse der Leute daran überschätzt oder ein allgemeines Überangebot an Veranstaltungen besteht. Ich denke an den Versuch der Einführung eines Nachmittagsmarktes oder an die After-Work-Veranstaltungen. Das muss man dann halt abhaken, wenn man merkt, dass es nicht das ist und nicht die Masse an Besuchern anspricht. Aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Gab es Entscheidungen, bei denen man sagt: Würde ich heute anders sehen?

Da fällt es mir schwer, etwas zu finden, was ich grundsätzlich anders machen würde. Ich versuche immer, das Positive in den Dingen zu sehen, daran weiter zu arbeiten, Gesprächspartner zu hören und Lösungen für beide Seiten zu finden. Ich hoffe, das ist mir in den meisten Fällen gelungen.

Wie sehen Sie Lage und Zukunft der Stadt? Wie schwer wiegt Corona?

Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich hoffe, dass die Freude der Menschen am Einkaufen in den Geschäften und am Aufenthalt in der Stadt wieder kommt und nicht die Macht der Gewohnheit am Online-Kauf siegt. Die Umfragen, die wir in der Vergangenheit dazu gemacht haben, zeigen, dass wir ein sehr treues Publikum haben. Und die Menschen warten doch nur darauf, wieder raus zu können und etwas zu erleben. Darauf zähle ich. Gleichzeitig gilt es für das Stadtmarketing-Team, die Situation auch als Chance zu begreifen, Neues anzugehen und eigene Schwerpunkte zu setzen, um die Innenstadt noch angenehmer und komfortabler zu gestalten – und das dann auch gut zu kommunizieren.

Welche Baustellen haben Ihre Nachfolger vor sich?

Baustellen würde ich es nicht nennen, eher Herausforderungen. Sie bestehen darin, neue Ideen und Konzepte zu finden und sie, auch zusammen mit dem Arbeitskreis Innenstadt, umzusetzen. Ich hoffe, dass das Leerstandsmanagement nicht ein größeres Thema wird und wir nicht mit vielen Geschäftsaufgaben zu kämpfen haben.

Was wird die Ex-Citymanagerin als Erstes in ihrem Ruhestand managen?

Erst mal werde ich meinen Garten und die Terrasse flott machen, damit ich die freie Zeit hier schön verbringen kann, falls das Reisen, was ich gerne wieder tun würde, nicht gleich klappt. Dann ohne Zeitdruck Enkel und die Bewegung in der Natur genießen und es auf mich zukommen lassen, welche neue Türen sich öffnen.

Geschenke bekommen Sie zum Abschied sicher genug. Bei uns dürfen Sie sich was wünschen ...

Ich war überwältigt über die Wertschätzung, die mir in den letzten Tagen gezeigt und geschenkt wurde – und bin sehr dankbar dafür. Mein größter Wunsch ist es, gesund, fit und lebensfroh zu bleiben und die vielen wertvollen Verbindungen weiter pflegen zu können. Ich fühle mich da auch aus dem Glauben heraus gut behütet und geführt. Für die Stadt wünsche ich mir, dass sie sich trotz aller Widrigkeiten als schönes Lebensumfeld und Aufenthaltsort positiv weiterentwickeln kann.