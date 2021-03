Mosbach. (schat) Kaum offen, schon wieder zu: In der "C&A"-Filiale in der Mosbacher Fußgängerzone zog man am Dienstagmittag die Bremse – und schloss aufgrund des (zu) großen Andrangs die Türen des Ladengeschäfts kurzerhand wieder. Einen Tag nach Wiederöffnung infolge gelockerter Corona-Verordnungen war damit schnell wieder Schluss mit Vor-Ort-Shopping.

Vor dem Modegeschäft hatten sich am Vormittag eine lange Schlange gebildet, die sich bis in die Nachbarschaft ausdehnte und in der offenbar nicht immer die gebotenen Abständen eingehalten wurden. Rabattangebote wirkten wohl zusätzlich anziehend. Aufgrund der "Ansammlungen in der Hauptstraße" wurde schnell auch die Ordnungsamt aufmerksam, die städtischen Mitarbeiter nahmen Kontakt mit der C&A-Filialleitung auf, die in der Folge die Ladentüren wieder schloss.

Der Andrang sei einfach zu viel des Guten gewesen, hieß es gestern Nachmittag auf Nachfrage der RNZ, zunächst wolle man nun "Click & Meet" (Einkaufen vor Ort mit festem Termin) anbieten – und sich um einen Sicherheitsdienst bemühen. Am Abend fand sich dann ein Hinweisschild "Filiale für heute geschlossen". Das Unternehmen müsse nun intern klären, wie die Öffnung weiter geregelt wird, erklärte das Ordnungsamt dazu.

Andere Fälle, in denen das Ordnungsamt akuten Handlungsbedarf ausgemacht hat, sind bis dato nicht bekannt.