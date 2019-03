Gemeinsam als Freunde und Europäer unterwegs: Englische Gäste mit ihren Mosbacher Gastgebern im Europäischen Parlament in Straßburg. Der Brexit ist natürlich auch in Mosbachs Partnerstadt Lymington ein großes Thema, das sogar Familien "spaltet". Foto: John Ward

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Keep Calm and Carry On" - diese 1939 von der britischen Regierung ausgegebene Empfehlung, die erst ab dem Jahrtausendwechsel ungeahnte Popularität bekam, sie scheint nötig in Zeiten des Brexit-Drunter-und-Drübers. Das Bonmot gibt es inzwischen in zahllosen Varianten. Eine davon wirbt in der Tourist-Info der Stadt Mosbach für einen Besuch in der Fachwerkstadt: "Keep calm and enjoy Mosbach".

Was nun wiederum kein Votum für den Austritt aus der Europäischen Union sein soll. Briten aus Mosbachs Partnerstadt Lymington jedenfalls erfreuen sich an Besuchen am Neckar schon seit fast 23 Jahren. Könnte das Chaos im Vereinigten Königreich jenseits des Ärmelkanals den einen oder die andere veranlassen, der Mosbach-Variante des Propaganda-Spruchs zu folgen?

Der Besuch der britischen Freunde im Spätsommer dieses Jahres ist jedenfalls längst minutiös geplant. Ende August werden rund 30 Frauen und Männer aus der südenglischen Hafenstadt in die Große Kreisstadt kommen. Das (knappe) Brexit-Votum der Engländer hat daran nichts geändert. Nicht 2016, als im Vereinigten Königreich das Wahlvolk an die Urnen ging (Lymington und Mosbach feierten umso ausgiebiger 20 Jahre Städtepartnerschaft), nicht 2017, als eine große englische Delegation in den Odenwald reiste, nicht 2018, als eine ebenso große deutsche Gruppe aus dem Odenwald sich nach England aufmachte.

Bürgermeister hüben und drüben hatten immer wieder ihre Pro-Europa-Haltung unterstrichen. Oberbürgermeister Michael Jann war im Jubiläumsjahr 2016 drüben. "Die Basis für ein geeintes Europa wird nicht in Brüssel oder London gemacht, sondern in Lymington und Mosbach", warb er für eine starke Fortsetzung der Beziehungen insbesondere auf kommunaler und persönlicher Ebene. Sein englischer Kollege, Bürgermeisterstellvertreter Andrew D. Sutherland, betonte 2018 als "überzeugter Europäer" die Bedeutung solcher Beziehungen, die mit dem Brexit wichtiger denn je seien.

Klar, es wurde bei den zurückliegenden Besuchen der Deutschen auf der Insel ebenso wie bei denen der Engländer in Mosbach über den Brexit gesprochen. Tenor war, dass die langjährigen Beziehungen zwischen den Partnerstädten, die längst Freundschaften sind, von politischen Entscheidungen nicht beeinflusst würden. Obwohl - auch das offenbarten die persönlichen Gespräche - es unter den Freunden im Vereinigten Königreich auch solche gibt, die im Jahr 2016 für den EU-Austritt gestimmt hatten.

Bei Penny und Bob Bishop etwa geht der "Riss" durch die eigene Ehe. Sie hatte 2016 gegen den Brexit gestimmt, er dafür. Kurz vor dem Tag X nach ihrer jetzigen Meinung gefragt, antwortete die zierliche Engländerin: "Ich bin immer noch sehr dagegen. Obwohl ich an die Demokratie glaube, denke ich nicht, dass die Briten alle Fakten und Auswirkungen eines Austritts hatten." Penny Bishop hält derzeit eine Zollunion für die beste Lösung.

Anders ihr Mann Bob. Zwar sei er nie tierisch begeistert gewesen, aber für einen vernünftigen Austritt aus der EU. Als Regierungsangestellter habe er eine Menge Entscheidungen treffen müssen. "Ich kenne Last-minute-Einwilligungen - sogar mit der Stoppuhr." Mit dem ihm eigenen Sarkasmus beschreibt er die aktuelle Lage so: "Ich glaube wir müssen die Stoppuhr gegen einen Kalender tauschen." Für David Parsons würde ein weiteres Referendum (wie es in jüngster Vergangenheit wieder verstärkt diskutiert wird) einen Verlust an Demokratie bedeuten. "Auch wenn das Ergebnis 2016 knapp war, müssen wir es akzeptieren." Seiner Ansicht nach würde ein Wechsel auf dem Premierministerinnenposten die Situation nicht verbessern. "Die Regierung ist so gespalten wie die Öffentlichkeit." Seiner Frau Vivien fehlen mitunter die Worte für die Geschehnisse der vergangenen Wochen. "Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich keiner der politischen Parteien vertrauen, dieses Problem zu lösen, ohne England peinlich dastehen zu lassen."

John Ward, der zusammen mit seiner Frau Sheila viele Jahre der deutschen Sparte des englischen Partnerschaftskomitees Lita vorstand, antwortete auf die RNZ-Bitte nach einer Stellungnahme mit der Aufnahme (s. Foto), die die britischen Besucher im Sommer 2018 vor dem Europäischen Parlament in Straßburg zeigt - ohne einen weiteren Kommentar. Seine Nachfolgerin Shirley Hewitt drückte es diplomatisch aus: "Der Brexit wird sich nicht auf die Lita auswirken." Nach wie vor seien die Mitglieder scharf darauf, die Freundschaft zwischen beiden Städten fortzusetzen. Das beste Mittel: "We are still recruiting new members." (Wir werben weiter neue Mitglieder)