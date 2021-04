Mosbach. (RNZ) Heute ist ein besonderer Tag – der Welttag des Buches. Aber nicht nur das: Heute ist auch Tag des deutschen Bieres. Für manchen passt das durchaus zusammen. Zum guten Buch lässt sich nämlich nicht nur ein gutes Glas Wein, sondern gern auch ein kühles Bier genießen. Dem süffigen Gerstensaft mit regionalem Hintergrund haben wir auf Seite 6 einen lesenswerten Beitrag gewidmet. Das Buch und das Lesen rücken wir ganz individuell in den Mittelpunkt – zum Welttag des Buches hat die RNZ-Redaktion Mosbach ein paar ganz persönliche Buchtipps zusammengetragen. Aber lesen Sie doch einfach selbst, am besten erst die Zeitung – und dann ein gutes Buch. Vielleicht in der wärmenden Abendsonne mit einem kühlen Bier ...

Hier bleiben und die Welt sehen

(schat) Am besten liest es sich im Urlaub, wenn der Alltag weit weg und die Gedanken frei oder zumindest freier sind. Nur ist das mit dem Urlaub ja gerade so eine weniger zielführende Sache. Da liegt es nahe, sich den Urlaub irgendwie "anzulesen", gedanklich auf Reisen zu gehen. Mit "Hiergeblieben!" klappt das ziemlich gut. Das ebenso reich wie ansprechend bebilderte Buch überrascht auf 238 Seiten mit 55 fantastischen Reisezielen in Deutschland, die ihren größtenteils viel berühmteren "Kopien" in aller Welt unglaublich ähnlich sind. Wie etwa die Waldspirale in Darmstadt, die viel näher liegt als das Hundertwasserhaus in Wien. Oder die Göltzschtalbrücke bei Mylau (Vogtland), die sogar länger und größer ist als ihr zum Unesco-Welterbe erklärtes Pendant Pont du Gard in Südfrankreich. Schon beim Lesen reist man irgendwie – was derzeit besonders wohltuend wirkt.

> "Hiergeblieben!" von Jens van Rooij, Holiday-Verlag, 238 Seiten, 24,99 Euro.

Lesen Sie doch selbst

Wie Beziehungen sind

(stk) Selma hat von einem Okapi geträumt! Dieser – zugegebenermaßen etwas seltsam anmutende – Satz hat Auswirkungen auf ein ganzes Dorf. Denn wenn Selma von einem Okapi träumt, stirbt jemand in diesem westfälischen Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman "Was man von hier aus sehen kann". Sie erzählt aber auch von Beziehungen – wie sie funktionieren, wie sie sein könnten und (viel wichtiger) wie sie sind. Und sie erzählt von dem Dorf, in dem alles und jeder irgendwie zusammenhängt. Besonders berührt haben mich zwei Stellen, auf die der Text zustrebt. Was passiert, ist zwingend. Wie es passiert, ist trotzdem nicht effektheischend, sondern zeigt, dass Beziehungen von Menschen getragen werden. Mariana Leky studierte nach einer Buchhandelslehre Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Sie lebt in Berlin und Köln.

> "Was man von hier aus sehen kann" von Mariana Leky, Dumont-Verlag, 320 Seiten, 12 Euro (Taschenbuch).

Lesen Sie doch selbst

Von Wissenschaft, dem All und KI

(cao) Bevor Phillip P. Peterson mit dem Schreiben begann, arbeitete als Ingenieur an zukünftigen Trägerraketen und im Management von Satellitenprogrammen. Er kennt sich aus mit Wissenschaft, dem Weltall und künstlicher Intelligenz (KI) und vereint diese drei Themen wie kein anderer in seiner Thriller-Trilogie "Paradox". Für seine ebenso ausgeklügelte wie spannende Geschichte, die vier Astronauten erst an den Rand unseres Sonnensystems führt und 80 Millionen Jahre später mit Albert Einstein zu einer Umrundung des Universums aufbrechen lässt, gewann er 2015 den Kindle Storyteller-Award. Ein Jahr später folgte der dritte Platz des deutschen Science-Fiction-Preises. Für all jene, die wissenschaftlich hintergründige Erzählungen wie etwa die Literatur von Michael Crichton mögen und sich Fragen, was künstliche Intelligenz theoretisch im Stande sein könnte zu tun, ist die Paradox-Reihe nur wärmstens zu empfehlen.

> "Paradox – Am Abgrund der Ewigkeit" (Teil 1) von Phillip P. Peterson, Lübbe-Verlag, 480 Seiten, 10 Euro (als E-Book 4,99 Euro).

Lesen Sie doch selbst

Eine echte Bereicherung

(gin) "Sami und der Wunsch nach Freiheit" von Rafik Schami erzählt die Geschichte(n) der innigen Freundschaft zwischen Sami und Scharif, die wie Brüder im christlichen Viertel Damaskus’ aufwuchsen. Verfasst als "Jugendbuch", ist es eine Bereicherung für alle Altersklassen. Man meint förmlich, die Gerüche und die Atmosphäre der einzelnen Handlungsorte in sich aufnehmen zu können. Eine Erzählung reiht sich an die nächste, lässt den Leser laut lachen oder ihm die Augen feucht werden. Es sind Geschichten, die der Alltag in Syrien geschrieben hat. Die klaffende Schere zwischen Arm und Reich wird aufgezeigt, prägende Ungerechtigkeiten und Willkür (nicht nur) an der Schule werden beleuchtet. Natürlich spielt das Aufwachsen der Jungen unter dem Assad-Regime eine große Rolle, aber auch eine Liebesgeschichte und alles, was eben zum Heranwachsen gehört, finden in dem Buch Platz. Das "gewöhnliche", kindliche Leben von Sami und Scharif endet, als sie sich als junge Männer dem Widerstand gegen das Regime anschließen und das Land verlassen müssen. Dabei werden sie getrennt. In Deutschland trifft Scharif auf den Ich-Erzähler, dem er von seinem Freund Sami erzählt – und woher dieser all seine Narben hat ...

> "Sami und der Wunsch nach Freiheit"von Rafik Schami, Verlag Belz und Gelberg, 327 Seiten, 8,95 Euro (Taschenbuch).

Lesen Sie doch selbst

Das etwas andere Fußballmärchen

(mami) Wenn ein Fußballer im Alter von nur 26 Jahren ein Buch schreibt, dann wirkt das auf den ersten Blick ungewöhnlich. Wenn dieser Fußballer allerdings Robin Gosens ist, dann erscheint das Ganze schon verständlicher. Denn sein Weg zum Fußballprofi und Nationalspieler war alles andere als normal. Viele junge Menschen träumen davon, Fußballprofi zu werden. Bei mir selbst ist dieser Zug schon lange abgefahren, wenn er denn überhaupt jemals im Bahnhof stand. Und dennoch faszinieren die Geschichten über die Werdegänge von Profisportlern. Gerade bei Robin Gosens, der bis zur A-Jugend nichts mit Profifußball zu tun hatte, ist diese Geschichte eine Art Fußballmärchen – gerade weil sie so ungewöhnlich ist. Doch Gosens spult nicht nur sein Leben ab, er schlägt auch kritische Töne gegenüber dem "Geschäft" Fußball an. Mit interessanten Details und klarer Meinung beschreibt er, wie sich sein Leben veränderte, wie er sich im Profigeschäft zurechtfinden musste – und was im Fußball falsch läuft.

> "Träumen lohnt sich" von Robin Gosens, Edel-Verlag, 253 Seiten, 19,95 Euro.

Lesen Sie doch selbst

Skurrile Alltagsbetrachtungen

(lu) Nicht nur "für Nächte am offenen Fenster" eignet sich der gleichnamige Band, in dem Max Goldt seine, wie es im Untertitel heißt, "prachtvollsten Texte von 1988 bis 2002" zusammengestellt hat.

Goldts skurrile Alltagsbetrachtungen sind längst Kult. Mit virtuoser Formulierungskunst stellt er Dinge, die meist unbeachtet an uns vorüberziehen, in sein ganz eigenes Licht, in dem sie zu strahlen und funkeln beginnen und den Leser immer wieder herzhaft schmunzeln lassen. In seinen "Aufsätzen", wie er die Texte nennt, beschäftigt sich Goldt mit Nebensächlichkeiten wie dem Neigungswinkel von Hutablagen oder erläutert, warum mit Brokkoli belegte Pizzen affig sind. Daneben sinniert er u. a. über Werbung für Monatshygieneartikel, in der zur Veranschaulichung von deren Saugfähigkeit blaue Flüssigkeit verwendet und dazu erklärend eingeblendet wird, dass es sich um eine Ersatzflüssigkeit handelt.

> "Für Nächte am offenen Fenster" von Max Goldt, Rowohlt-Taschenbuch, 512 Seiten, 12 Euro.