Das Open-Air-Kino wird auch diese Saison fester Bestandteil des Mosbacher Sommers sein. In der Kulturabteilung arbeitet man derzeit aber nicht nur am Programm für dieses Jahr ... Foto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mit neuen Strukturen und neuen Köpfen wird das kulturelle Leben in der Großen Kreisstadt gestaltet. Nachdem die langjährige Leiterin des Kulturamtes, Christine Funk, im Herbst in den Ruhestand gegangen ist, hat Teresa Böhnisch die Abteilungsleitung übernommen. Während ein übergeordneter Geschäftsführer für den Bereich Kultur noch gesucht wird, ist die 30-Jährige schon mitten drin im Geschäft, unter anderem was die Planungen für den kommenden Mosbacher Sommer anbelangt. Im RNZ-Gespräch erläutert sie, auf was man sich diese Saison freuen kann – und wo aktuell die besonderen Herausforderungen liegen.

Schon mittendrin im Kulturgeschäft: Teresa Böhnisch ist die neue Abteilungsleiterin Kultur bei der Stadt Mosbach. Foto: schat

Hallo Frau Böhnisch. Gerade hat man den Sommertagszug und das Frühlingsfest abgesagt. Ganz offen: Mit welchem Gefühl blicken Sie Richtung Sommer, besser: Richtung Mosbacher Sommer?

Die Verunsicherung aus den vergangenen zwei Sommern und bisherigen Erfahrungen mit Corona sitzt einem natürlich im Nacken. Nichtsdestotrotz schwingt doch ganz klar Hoffnung und Vorfreude auf die Sommermonate mit. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Veranstaltungen und hoffen, sie auch wie geplant durchführen zu können.

Geplant ist ein gutes Stichwort: Wie sehen denn derzeit die Planungen aus? Kann man denn überhaupt vonseiten der Kulturabteilung richtig planen? Oder ist das mehr ein Stochern im Nebel auf Verdacht und mit viel Zuversicht?

Aktuell planen wir sozusagen einen "normalen Mosbacher Sommer". Die Prognosen der Virolog(inn)en und Politiker(innen) erscheinen vielversprechend – und daran möchten wir gerne glauben. Wir planen also zuversichtlich, sind uns aber natürlich im Klaren darüber, dass es eventuell auch zu Änderungen oder Absagen kommen könnte. Hoffen wir das Beste! Für die komplette Kulturbranche und auch darüber hinaus wäre ein Stück Normalität unglaublich wünschenswert.

Ein Gutteil Ihrer Arbeit dürfte ja schon gemacht gewesen sein, ehe Sie überhaupt mit den Planungen für die Saison 2022 begonnen haben. Oder ist es gar nicht so, dass die 2021 ausgefallenen Events fix für diese Saison vorgesehen sind?

Wir hatten ja 2021 einen, bis auf den Ausfall unserer üblichen Spielplätze (Burggraben, Hospitalhof und Marktplatz/Innenstadt), relativ normalen Mosbacher Sommer. Einen Großteil unserer Veranstaltungen konnten wir durchführen oder haben Alternativveranstaltungen umgesetzt. So gab es ja z. B. leider kein Folk am Neckar, dafür aber Folk in Concert im großen Elzpark. So konnten wir vergangenes Jahr das Beste aus unseren eigentlichen Plänen herausholen und "mussten" nur wenig in 2022 schieben. Die Planungen sind also noch in vollem Gange und wir halten noch die Augen nach tollen Künstlerinnen und Künstlern offen. Gerade das Booking (also das Buchen/Verpflichten der gewünschten Akteure) gestaltet sich in diesem Jahr schwierig – eben weil eine Vielzahl an Veranstaltungen nun schon seit 2020 immer weiter verschoben wird.

Heißt, die Künstler sind eher ausgebucht?

Es ist tatsächlich so, dass die Ersatztermine aus den beiden Vorjahren schon viele Kapazitäten blocken. Daher ist es dieses Jahr wirklich schwierig, für ein bestimmtes Zeitfenster dann auch den gewünschten Künstler zu bekommen.

Apropos Vorarbeit: Sie sind die Nachfolgerin von Christine Funk, die den Mosbacher Sommer über Jahrzehnte verantwortet und geprägt hat. Wie groß sind die Fußstapfen?

Die Größe der Fußstapfen ist respekteinflößen und zugleich motivierend. Ich habe nicht den Anspruch, diese Fußstapfen zu übernehmen und zu füllen. Viel mehr würde ich gerne meine eigenen Füße direkt neben die Spur von Frau Funk setzen. So können wir die altbewährten Erfahrungen nutzen und nebeneinander weiter voranschreiten. Der Geist des Mosbacher Sommers und unseres Amtes an sich soll natürlich erhalten und in Ehren gehalten werden. Aber sicherlich wird sich mit der Zeit auch einiges Neues etablieren – es bleibt auf jeden Fall spannend und anspruchsvoll.

Was macht die neue Abteilungsleiterin anders als die alte Kulturamtsleiterin?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich möchte gerne die bewährten Zusammenarbeiten weiterführen und aus der Vergangenheit profitieren. Aber natürlich gibt es immer Dinge, die man anders machen würde als die Vorgängerin. Das wird sich, denke ich, im Verlauf des nun kommenden Mosbacher Sommers zeigen.

Noch mal zurück zu Planungen und Unwägbarkeiten: Gibt es denn einen A- und einen B-Plan? Also eine Veranstaltungsreihe, die man sich wünschen würden und eine Art Notfall-Alternative in abgespeckter Form?

Unser Plan A ist aktuell die Hoffnung auf einen normalen Mosbacher Sommer. Dabei sind wir natürlich so realistisch und planen kleinere Anpassungen (Einlasskontrollen oder Ähnliches) mit ein – sozusagen unser Plan A.1. Unseren Plan B haben wir im Hinterkopf, das wäre dann ähnlich wie 2021, allerdings hoffen wir, diesen nicht in die Hand nehmen zu müssen.

Nun ist der Mosbacher Sommer kein Wunschkonzert, aber Sie als Verantwortliche haben doch gewissen Einfluss: Wie viel von Ihren Vorstellungen steckt schon im Sommer 2022?

Für den Mosbacher Sommer 2022 fechten wir momentan harte Kämpfe aus. Wie oben schon angedeutet, wurden unglaublich viele Veranstaltungen aus 2020 und 2021 immer weiter nach hinten verschoben. Da fällt es schwer, freie Künstlerinnen und Künstler zu finden. Wir geben aber unser Bestes. Den Einfluss der beteiligten Akteurinnen merkt man dem Programm natürlich an. Es wird einige alte Bekannte geben, aber auch neue Formate. Natürlich werden nichtalle Änderungen im Hau-Ruck-Verfahren dieses Jahr durchgeführt. Da lassen wir uns für die zukünftigen Mosbacher Sommer noch einiges an Spielraum.

Wer fechtet denn die harten Kämpfe genau aus? Das Kulturamtsteam untereinander oder das Team mit dem Künstlermarkt und seinen aktuellen Möglichkeiten?

Untereinander wird nicht gefochten (lacht). Wir diskutieren aber natürlich auch mal kontrovers über mögliche Programmpunkte, schließlich hat ja jede von uns ihre Vorstellungen und Vorlieben. Die harten Kämpfe folgen dann danach – und müssen mit den Agenturen ausgetragen werden, um Künstler für uns zu gewinnen.

Alte Bekannte, neue Formate: Lassen Sie uns doch schon mal ein bisschen spoilern: Auf was dürfen sich die Sommer-Fans in dieser Saison freuen?

Wir haben natürlich wieder versucht, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Es wird auf jeden Fall bekannte Veranstaltungen wie unser Open-Air-Kino oder das Straßentheater geben. Und auch das Folk-am-Neckar-Festival steht für dieses Jahr ebenso wieder in den Startlöchern wie die Kneipentour. Groß und Klein werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen – aber mehr möchten wir an dieser Stelle nicht verraten.

Ach kommen Sie ... einen kleinen Hinweis auf einen großen Namen dürfen Sie den Lesern schon noch geben ...

Ich würde da wirklich gerne schon mehr verraten, kann aber noch nicht. Ein großes Open-Air-Konzert in Kooperation mit unserem Partner Provinztour wird es diese Saison leider nicht geben, aber da sind wir sehr guter Dinge für nächstes Jahr. Und für den Sommer 2022 klappt es vielleicht auch noch mit der ein oder anderen kleineren Überraschung, wir sind dran ...

Dann bleiben wir gespannt, was für dei Saison 2022 noch geht. Und blicken schon mal auf die guten Dinge fürs nächste Jahr. Ihr Spezialgebiet ist ja Comedy. Wen würden Sie gerne nach Mosbach locken?

Mein Traum wäre Carolin Kebekus! Vielleicht lässt sich da für den Mosbacher Sommer 2023 was machen. Und Faisal Kawusi – bei dem sieht’s Richtung 2023 und Mosbach durchaus vielversprechend aus.