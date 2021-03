Von Stephanie Kern

Mosbach. "Meine Stärken sind einkaufen, verkaufen und beraten." Birgit Heller verliert keine Zeit und erzählt sofort, was der (wiederholte) lang andauernde Lockdown für sie und ihr Mosbacher Modegeschäft "Rigoros" bedeutet. "Man muss sich andere Wege überlegen, um an die Kunden ranzukommen."

Das tun Birgit Heller und ihre Mitarbeiterinnen schon. Sie produzieren Videos mit Outfits, stellen diese in den sozialen Netzwerken online, verschicken sie per WhatsApp-Newsletter. Zum Saisonwechsel haben sie Überraschungstüten gepackt. "Das war aufwendig und auch sehr schwierig. Aber egal, wir haben den Aufwand nicht gescheut."

Seit 22 Jahren betreibt Heller das Rigoros, angrenzend an den Schuh-Treff. "Ich mache meinen Job gerne, ich könnte mir nichts anderes vorstellen", sagt sie. Aber wenn jetzt der Frühling kommt und die Zahlen sinken, müsse es eine Öffnungsperspektive geben. "Noch mal der ganze Stress, um einfach nur Geld zu wechseln", das sei bei geschlossenen Läden sonst die Aussicht.

Was sie mit "Geld wechseln" meint, erklärt sich aus der Art, wie die Textilbranche funktioniert: Unternehmer suchen die Kleidung aus, die sie in ihren Läden verkaufen wollen. Dann bestellen sie und gehen finanziell in Vorleistung. T-Shirts, Hosen, Pullis, Jacken, Mäntel – kurz: alles, was in einem Textilgeschäft zu verkaufen ist – ist Betriebsvermögen des Ladens. Wenn es nicht zu einem angemessenen Preis verkauft wird, bleibt für Ladenbesitzer nichts hängen. Außer vielleicht Ware, die in der nächsten Saison unter dem Einkaufspreis verramscht werden muss.

Für Birgit Heller waren die Lockdowns aber trotzdem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie freue sich über jede Bestellung, ob 9 Euro oder 190 Euro. "Ich muss weitermachen, sonst habe ich 30 Jahre umsonst gearbeitet." Im Sommer sei es gut gelaufen, die Kunden sind wieder gekommen, die Mitarbeiter waren nicht mehr in Kurzarbeit. "Ich habe auch versucht, einen Ausgleich zu schaffen und meinen Mitarbeitern eine Coronaprämie ausbezahlt."

Die Einzelhändlerin versucht, ihren Tagesablauf so normal wie möglich zu gestalten. Sie geht pünktlich in ihren Laden, wartet auf Ware, packt Tüten und Bestellungen, telefoniert mit Kunden, sorgt im Geschäft für Ordnung. "Ich versuche, alles so zu regeln, dass wir morgen aufmachen könnten", erzählt Heller. Sie will bereit sein, wenn es Lockerungen gibt. Lockerungen, auf die andere nie warten mussten. "Ich würde mir wünschen, dass wir wie Discounter behandelt werden", sagt Heller. In einer Boutique in der Innenstadt sei doch viel weniger los als bei den großen Supermärkten und Discountern. Auch dort werden Kleidungsstücke verkauft. "Ich fühle mich in Supermärkten deutlich bedrängter als hier." Dort gebe es oft weniger Möglichkeiten, Abstand zu halten, als in Läden, die Termine vergeben oder Einlasskontrollen vornehmen könnten.

"Was denken die, wo unsere Kapazitäten sind?" Mit "die" meint sie die politischen Entscheidungsträger, die kurz vor Weihnachten den zweiten Lockdown beschlossen haben. "Ich habe noch keine Probleme, aber mein Schuldenberg wird wieder groß. Dafür habe ich 30 Jahre gearbeitet. Ich bin bereit, das wieder abzuleisten." Aber dafür müsse sie auch wieder öffnen dürfen, findet Birgit Heller: "Wir legen jetzt seit einem Jahr drauf und verdienen nichts. Es muss ein Ende haben."

Auch ihren Kunden merkt sie die Durststrecke an. "Die Leute sind hungrig nach Leben." Sie vermissen die Kommunikation, können sich die Kleidung nicht in Ruhe ansehen oder befühlen. Sie suchten sich andere Möglichkeiten. Bei einem Großhandelsmarkt in Heilbronn habe sie Familien mit Kindern gesehen. "Das war für die ein Ausflug. Jeder darf öffnen – nur wir nicht", meint Heller. Das Plus, das in den Bilanzen von Aldi, Lidl, Kaufland und anderen auftauchen werde, sei auf Kosten der kleinen Händler gemacht worden. Große Ketten wie Kaufhof würden unterstützt und gerettet, mit dem Argument, die Arbeitsplätze müssten gesichert werden. "Rechnen Sie doch mal zusammen, wie viele Arbeitsplätze im lokalen stationären Einzelhandel auf dem Spiel stehen", fordert sie.

Birgit Heller versucht, die wirtschaftlichen Sorgen nicht zu sehr an sich heranzulassen. "Ich bin so beschäftigt, dass ich wenig Zeit habe, darüber nachzudenken. Aber natürlich gibt es zwischendurch schlaflose Nächte." Auch, weil sie versucht, ihre Ware tatsächlich an ihre Kunden zu verkaufen, um sie nicht abschreiben zu müssen. Das hat mit der Herbst- und Wintermode nahezu geklappt. "Die Tüten waren wirklich ein Erfolg."

Um staatliche Unterstützung zu erhalten, hat Birgit Heller übrigens zu erfolgreich den Kontakt zu den Kunden gehalten, zu gut gearbeitet: drei Prozent zu viel Umsatz waren es am Ende ...