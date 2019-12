Mosbach. (pol/mare) Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstagabend die Polizei in Atem gehalten. Erst wurde er betrunken am Steuer seines Autos erwischt, dann schimpfend und trotzig mitten auf der Bundesstraße, wie die Beamten mitteilen.

Dass der VW Caddy-Fahrer mit auffälliger Fahrweise durch die Alte Neckarelzer Straße in Mosbach fuhr, bemerkten zwei Beamte zunächst am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr. Erst ignorierte der 38-Jährige die Anhaltesignale am Streifenwagen. Bei der Gewerbeschule wurde der Mann letztendlich aber kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Der Autofahrer, der sich während der Kontrolle äußerst unkooperativ zeigte, musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Er sieht nun einer Anzeige und einem Fahrverbot entgegen.

Anderthalb Stunden später mussten die Beamten wegen des Mannes erneut einen Einsatz fahren. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 1.30 Uhr einen Fußgänger auf der Bundesstraße zwischen Mosbach und Neckarburken gemeldet. Der 38-jährige VW-Fahrer hatte sich nicht von seinen Begleitern nach Hause fahren lassen, sondern sich zu Fuß auf den Weg gemacht.

Da er mitten auf der Bundesstraße lief und sich laut schimpfend und drohend weigerte die Fahrbahn zu verlassen, musste er in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.