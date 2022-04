Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich war selber mal ein Kind", erklärt Salah Naoura, weshalb seine Kinderromane so gut ankommen. Schon der Titel lässt aufhorchen: "Der Ratz-Fatz-x-weg 23" heißt das Buch, aus dem der Berliner Autor und Übersetzer am Montag in der Mediathek las. Der haarsträubend-witzigen Geschichte um einen monströsen Staubsauger, der einfach alles verschwinden lassen kann, lauschten die Mosbacher Dritt- und Viertklässler von der Wilhelm-Stern-, der Lohrtal- und der Waldstadt-Schule gebannt.

Der Schriftsteller verlieh seinen Figuren so passgenaue Stimmen, dass es eine Freude war, den Texten voller Situationskomik zu lauschen. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Karlsruhe.

Einige Zuhörer kannten bereits Naouras Buch "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums". Aber dass er auch für sein Leben gerne (Nonsens-) Gedichte erfindet, das war allen neu. Mit der Mitmach-Poesie um einen Eisbären, der auf einer Eisscholle eine Kontaktanzeige aufgibt, begann die Lesung. "Ich möchte ganz bewusst das Kopfkino anschalten", erklärte der Autor im Nachgang. Deshalb vertraut er ganz der Wirkkraft der Worte und kommt ohne multimediale Bilderflut aus. Wunderbar archaisch – und es funktioniert.

"Kinder, diese sabbeligen, brabbeligen, verzogenen, verlogenen, hibbeligen, kribbeligen kleinen Biester! … Sie knallen Türen, geben freche Antworten und ... kleben ihre widerlichen Kaugummis an die Wände. Und dann ihre Ausreden! Sie lügen, dass sich die Balken biegen." Die Kinder-Hass-Liste von Rektor Glauber ist lang, witzig und bildet ein überraschendes Intro für eine Kinderlesung. Dass er im Laufe der Geschichte ausgerechnet von Laura Pittel, der schulbekannten Lügnerin aus der 3b, und ihrer Freundin Gerti um den Finger gewickelt wird, ahnt zu Beginn noch niemand.

Laura tischt eine geradezu groteske Lügengeschichte auf, um zu erklären, weshalb sie über das Wochenende keine Zeit für Hausaufgaben hatte: Sie war verreist. Und zwar in Marokko. Obwohl die Göre keine Ahnung hat, wo das Land so genau liegt. "Das ist die lustigste Ausrede, die ich je gehört habe", findet ihre Lehrerin. Und auch Rektor Glauber geht der Meistererzählerin schnell auf den Leim. Denn ihre Geschichte, die sie nun Pause für Pause im Büro des Schulleiters zu erzählen hat, spickt sie mit reichlich "Cliffhangern".

"Glaubt ihr, dass die Geschichte wahr ist?", will Salah Naoura von den Schülern wissen. Die Antwort geht 50 zu 50 aus. "Steckt in der Geschichte auch etwas Wahrheit?", will in der anschließenden Fragerunde ein Kind wissen. "Das fragt sich der Direktor auch", kontert der Autor, bevor er zugibt, dass alles in dem Buch erfunden sei. Aber in "Matti und Sami", da stecke ganz viel von seinen eigenen Kindheitserinnerungen drin.

"Der Film war superlustig", lobt ein Junge. "Ich habe beim Schreiben auch viel gelacht", erinnert sich der Schriftsteller. Dann beantwortet er alle weiteren Fragen: Rund 30 Bücher habe er bislang geschrieben. Zudem übersetze er Bücher aus dem Schwedischen und Englischen. Aber er sei ja auch schon "sehr alt, nämlich 57. Puh!" Und das Ende von der Geschichte? "Sie kommen nach Hause. Aber wie, verrate ich nicht."Da hilft nur selber lesen.