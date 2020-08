Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich bin Musiker seit ich lebe und ich komme aus Frankreich." Klare Sache also, weshalb Marc Delpy am Donnerstag beim "Mosbacher Stadterlebnis" das Publikum mit zeitlosen Chansons und Musette-Walzern aus unserem Nachbarland beglückte. Der Gitarrist und Sänger aus Toulouse kam Mitte der 1980er-Jahre der Liebe wegen nach Deutschland. Dort entdeckte er auch wieder seine Liebe zur Bühne. Zusammen mit dem Tastenzauberer Siggi Köster am Akkordeon entführte Delpy die Zuhörer nun einen wolkenverhangenen Nachmittag lang in die schwerelose Welt der wunderbaren Amelie. Mosbach lag für einen Nachmittag an der Seine und gar nicht weit entfernt davon lockte das Meer als unwiderstehlicher Ort der Sehnsucht.

Charles Trenets Hymne an das tanzende, silberwogende Meer verbreitet sommerliche Gefühle. Eindringlich singt sie Marc Delpy zur Gitarre. Mit blauweißem Paisley-Hemd und Strohhut passt er auch modisch gut in die Zeit der Sommerfrische. Die naturledernen Mokassins wippen unentwegt im flotten Takt. Auch Siggi Köster wird schnell warm an den Tasten seines sonoren Akkordeons. Ein Hauch Melancholie durchzieht die Spaziergänge durch ein Paris, das an Robert Doisneaus Schwarz-Weiß-Fotografien gemahnt. Serge Gainsbourgs "L’accordéon" passt dazu perfekt. Dem stets treuen Begleiter eines vom Leben gebeutelten Straßenmusikers verhilft Siggi Köster zu großer Strahlkraft. Ein Chanson weiter führt uns Joe Dassin zur nächsten Attraktion: "Aux Champs-Elysées". Da pfeift Marc Delpy auch mal übermütig und lächelt die Passanten an. Glücklicherweise bleibt der Regenschirm geschlossen. "C’est Magnifique", finden das auch die Zuhörer – und meinen damit nicht nur das Lied, das Cole Porter 1953 für das Musical "Can Can" erdachte.

"La vie en rose", Édith Piafs rosarote Brille, sie gelingt dem Duo mit großer Geste. Lässig wie eine Katze, die sich im Sonnenstrahl genüsslich reckt und streckt. "Schau mich bitte nicht so an", machte daraus Caterina Valente. "J’attendrai" ("Ich werde warten") gemahnt auf das erste Ohr an schwüle Sommernächte, Stehblues und leichtfertig gegebene Versprechen. Doch das Lied des italienischen Komponisten Dino Olivieri hat eine große Vergangenheit. Entwickelte es sich doch zu so etwas wie dem französischen Pendant zu Lale Andersens "Lilli Marlen". Auch nach immerhin 82 Jahren lockt die Gitarre zum Verweilen, schmeichelt das Akkordeon und lässt die markante Stimme der Tristesse keine Chance.

Walzer und Chansons bezirzen auch zwischen Fachwerkgiebeln. Mal klingt der Takt kräftig wie aneinander klackernde Boulekugeln, mal sanft wie klirrende Eiswürfel in einem Pastisglas. Doch die Zuhörer, sie begnügen sich mit Cappuccino und Eis unter der vorsorglich aufgespannten Markise. Ein Hauch von Wohnzimmer liegt in der Luft. Auch wenn immer wieder Passanten vorüberhuschen. Ob im leichten Sommerkleid oder mit schwerem Wanderrucksack, manch einer bleibt kurz stehen, lauscht verzückt oder wirft einen Obulus in den lilafarbenen Hut, der auf dem Straßenpflaster steht. "Bisher hatten alle Künstler Hemmungen, einen Hut aufzustellen, aber die Leute sind sehr großzügig", ermuntert Citymanagerin Andrea Zorn. Auch eine CD gibt es als Souvenir. Einige Zuhörer nehmen den musikalischen Sommertraum gleich mit nach Hause.

"Die meisten Künstler leben nicht mehr, aber es war eine schöne Zeit, man kann ihre Musik immer wieder hören", äußert sich Marc Delpy enthusiastisch über sein Repertoire. Und er fügt nachdenklich hinzu, welchen der heutigen Hits man wohl noch in 50 Jahren so gerne spielen werde? Während sich der Sänger mit "Au revoir" verabschiedet, erwidert eine Zuhörerin polyglott: "A la prochaine" – also bis zum nächsten Mal!