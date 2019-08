Von Peter Lahr

Mosbach. Geradezu optimale Rahmenbedingungen machten am Sonntagnachmittag das "SpielBlüten"-Spielfest zu einem Riesen-Anziehungspunkt für die ganze Familie. Einer der Klassiker des "Mosbacher Sommers" punktete mit einer gelungenen Kombination aus bewährten Mitmachaktionen, "Neuzugängen" und hochsommerlichen Temperaturen. Kein Wunder, dass im Lauf des Nachmittags rund 1500 Gäste kamen. Einziges Problem im Kleinen Elzpark: die Qual der Wahl. Wo starten?

SpielBlüten-Spielfest in Mosbach - Die Fotogalerie 1 1

















































































































"Wollt ihr etwas mit Hunden machen?" Diese Frage von Gabi Fuchs ließ sich sekundenschnell mit einem "Ja, gerne!" beantworten. Schon lernten die Kinder den Gordon Setter namens Sunny kennen. Der Flächensuchhund der DRK-Hundestaffel durchsucht im Ernstfall den Wald nach dem Geruch von Menschen. Doch am Sonntag war die entspannte Hundedame als Spielpartnerin unterwegs.

SpielBlüten-Spielfest in Mosbach - Die Fotogalerie 2





































Während die Kinder eine Abart des Eierlaufens - mit Leckerlis statt Osterei auf dem Löffel - ausprobierten, durfte Sunny parallel dazu einen Slalomparcours absolvieren und durch eine Röhre kriechen. Was tut Hund nicht alles für ein Leckerli? "Die sind heute Abend satt und werden erst mal auf Diät gesetzt", prophezeite die Hundeführerin.

Genaues Zielen war bei der Jugend-Feuerwehr gefragt. Wenn das Töchterlein keine Lust hatte, per Löschstrahl die Seilwinde für ein kleines Feuerwehrauto in Gang zu setzen, dann durfte sich manch ein Papa als Florianjünger bewähren.

Dass ein paar Tausend Holzbauklötze genügen, um ganz hoch hinaus zu kommen, zeigte sich an Uwe Reinharts Baustelle. "Das ist jetzt der höchste Turm", freuten sich Sara und Louis nach getaner Stapelarbeit. Auch wenn der Einsatz des Metermaßes in der vierten Klasse noch nicht auf dem Lehrplan stand, am Ende der Messung wussten die jungen Bauherren: "2,32 Meter." So hoch war das selbstgekürte "Empire State Building 2.0" geworden.

"Eigene Kreativität ist immer gut", unterstrich Karl Kretschmer. Bei der Druckwerkstatt Mosbach waren die Handpressen stets umlagert. Viele Fantasie-Motive ritzten die Kinder auf Bildträger ein. Aber auch ein "fertiges" Hundemotiv war beliebt für individuell gestaltete Turnbeutel.

Eine gelungene Premiere bildete die Mosaikwerkstatt. Auch wenn Thomy, der Weltenbummler, den Weg nach Mosbach nicht gefunden hatte. Teresa Böhnisch vom Kulturamt sprang spontan als Palastbaumeisterin von 1001 Nacht ein. Die Miniatur-Mosaike aus Glassteinen waren so begehrt, dass sogar Wartenummern im Einsatz waren. Die Qual der Wahl bezog sich hier auf die zu wählenden Farbtöne. Während eine Mama zu mehr Rot riet, war ein sanftes Blau die Farbe des Tages. "Schwäne und Schmetterlinge", waren dagegen beim Kinderschminken der Hit.

Sensationelles Geklacker bildete die beeindruckende Klangkulisse im bunten Zelt des Freiburger Spielmobils. "Wenn vom Flipp-Kicker keine Murmel wegkommt, dann ist das eine Sensation", mutmaßte der Spieldrache. Neben der opulent bestückten "Spielhölle" zog die rund 20 Meter lange Wellenrutsche die jungen Gäste magisch an. Nur schade, dass die schnelle Abfahrt schnell vorbei war. Etwas zum Mitnehmen bot der Stadtpark-Förderverein an. Wahlweise ein selbst gefülltes Lavendel-Säckchen oder eine frisch getopfte Salatpflanze.