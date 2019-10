Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es so schön. Auf dem ehemaligen Kasernenareal in Neckarelz kommen aktuell so viele Unglücke zusammen, dass man fast in Herbstdepression verfallen könnte. Hier ein Corsa, der unter einem Auflieger eingeklemmt ist, da ein Punto, der mit der Fahrerseite an einem Baumstamm gelandet ist.

Wieder ein paar Meter weiter hat ein umgestürzter Bus einen Golf unter sich begraben und gegenüber ist sogar eine Brücke auf mehrere Autos gestürzt: Die Einsatzfelder, die sich bei den "Rescue Days" auf dem Hardberg auftun, sind ebenso herausfordernd wie vielfältig. Kein Wunder eigentlich: Die von der Firma "Weber Rescue Systems" organisierte Übungs- und Austauschtage sind die größte Ausbildungsveranstaltung in der technischen Hilfeleistung - weltweit.

"Rescue Days" in Mosbach Kamera: Reinhard Lask/Vanessa Dietz / Produktion: Vanessa Dietz

Rescue Days in Mosbach - Die Fotogalerie































Seit Donnerstag üben auf dem weitläufigen ehemaligen Militärgelände täglich rund 400 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland und insgesamt 25 weiteren Nationen das, was im Fall der Fälle von ihnen erwartet wird: schnelle, kompetente Hilfe. Zusammengenommen sind rund 800 Einsatzkräfte übend in Aktion, unterstützt wird die Großveranstaltung vom Kreisfeuerwehrverband Neckar-Odenwald und dem vor Ort ansässigen "Training Center Retten und Helfen" (TCRH). Wenn alle Teilnehmer ihre Übungsrunden an den Stationen absolviert haben, dürfen sich den ganzen Sonntag über Interessierte beim Zuschauertag ein Bild machen von den Rescue Days, von - glücklicherweise nur inszenierten - Unglücken und vor allem davon, wie in den brenzligen Situationen am besten geholfen werden soll.

"Feuerwehrleute sind wie große Kinder, die gern spielen. Also muss man ihnen eine große Spielwiese geben - das machen wir bei den Rescue Days", flachst Reiner Stuber von Weber Rescue Systems (der 2003 das Event ins Leben gerufen hat) mit Blick auf den Hintergrund der Veranstaltung. Der ist bei allem Humor ein sehr ernster: Denn das, was die rund 100 Instruktoren den Feuerwehrleuten vermitteln, wird genau dann gebraucht, wenn es so gar nicht mehr lustig ist.

"Wir versuchen, den Einsatzkräften ihre Schubladen zu füllen", umschreibt Stuber die Idee der Kompetenzvermittlung: "Und aus der passenden sollen sich die Feuerwehrleute dann im Einsatzfall bedienen."

Wie unterschiedlich diese Fälle sein können, das verdeutlichten die acht aufwendig eingerichteten Übungsstationen, die von den Teilnehmern zu bewältigen waren. Betitelt mit "Crossramming", "Kettenrettung", "Auto unter Trailer" oder schlicht "Sichern, Stabilisieren und Heben", stellten sich die Feuerwehrleute den unterschiedlichsten Herausforderungen, auch was die Auswahl und den Einsatz von mehr oder weniger schwerem Gerät angeht.

"Ihr habt gesehen, das geht ganz, ganz einfach: Wir kennen uns nicht und haben trotzdem in vier Minuten das ganze Auto zerlegt", erklärte da am bemitleidenswerten Corsa unter dem Trailer Ausbilder Gary Klaus mit herrlichem amerikanischem Einschlag. Das Dach war da gerade abgesägt, der Weg zum Unfallopfer frei. "Wie unsere Teilnehmer sind auch unsere Ausbilder international", schildert Hanno Diekmann, stellvertretender Bereichsleiter bei Weber Rescue Systems.

Wie zur Bestätigung folgen den Ausführungen des amerikanischen Instruktors auch Mitglieder von Feuerwehren aus der Mongolei und Katalonien. "Da findet natürlich ein reger Austausch statt, zumal die technischen Voraussetzungen ja mitunter sehr unterschiedlich sind", erklärt Diekmann weiter.

Jener Austausch führe auch immer wieder zu Produktinnovationen, sagt der Weber-Verantwortliche und zeigt auf einen besonders schlanken Zylinder, den man auf Anregung von Feuerwehrkräften modifiziert hat. Natürlich wolle man mit den Rescue Days auch die eigenen technischen Hilfsmittel zur Rettung präsentieren, so Diekmann. Die Sensibilisierung und Weiterbildung derjenige, die diese Geräte im Notfall einsetzen, lässt man sich aber auch einiges kosten. Von rund 500.000 Euro ist hier die Rede.

Der organisatorische Aufwand, der hinter der viertägigen Großveranstaltung steht, ist enorm. "Eineinhalb Jahre vorher geht es los mit der Planung", erklärt Bereichsleiter Reiner Stuber. Ein ganzes Jahr lang sammelt man unter anderem die für die Übungsdurchläufe notwendigen Unfallfahrzeuge. "Nach einmal üben sind die halt durch", verdeutlicht Stuber, während im Hintergrund Feuerwehrleute am Führerhaus eines alten Lasters demonstrieren, warum das so ist.

"Manchmal tut einem das schon ein bisschen weh", räumt Matthias Grimm vom Kreisfeuerwehrverband am zersägten Heck eines BMW-Vorserien-Sechsers ein. Auch diese neuwertigen Autos, die Weber Rescue von verschiedenen Herstellern auslöst, sind nach den Übungen "durch"; allein rund 50 Vorserienautos sind nach den Recue Days nur noch Schrott.

"Im Normalfall haben wir leider nicht die Möglichkeit, auch mal an einem aktuellen Fahrzeug zu üben. Aber in der Realität sind es eben vor allem auch diese Autos, an denen wir bei einem Unfall arbeiten müssen", verdeutlicht Grimm. Neue Erkenntnisse gibt es für die Einsatzkräfte auch in Sachen Fahrzeugtechnik, etwa den Umgang mit E-Mobilen, deren Batterien u.s.w., unter anderem in Form von Symposien.

Am Ende der vier Tage mit reichlich Unglücken und geglückten Rettungen dürfte jedenfalls länderübergreifend ein Kompetenzgewinn stehen. Der am Ende denjenigen, die im Unglücksfall Hilfe brauchen, zugutekommt.

Info: Zum Besuchertag sind Interessierte am Sonntag bis 17 Uhr eingeladen, ein Shuttle-Verkehr vom Kaufland zum Hardberg ist eingerichtet (letzte Fahrt nach oben: 15 Uhr).