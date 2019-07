Mosbach. (pm/bra) Die Anklageschrift gegen den 23-Jährigen war lang: Zu Last gelegt wurden dem Mann, der sich am Donnerstag vor dem Landgericht Mosbach verantworten musste, schwerer Bandendiebstahl in 13 Fällen und versuchter schwerer Bandendiebstahl in fünf Fällen. Verurteilt wurde er am Ende von der Großen Jugendkammer unter Vorsitz von Dr. Alexander Ganter wegen schweren Bandendiebstahls in acht Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

Der Angeklagte zeigte sich geständig und reuig, vier Zeugen hatten die Anschuldigungen bestätigt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren beantragt, die Verteidigung für eine Bewährungsstrafe plädiert.

Gemeinsam mit Komplizen hatte der 23-Jährige, der als Mittäter eingestuft wurde, versucht, Diebesgut von Einbrüchen in Feldscheunen, Maschinenhallen und anderen Raubzügen, insbesondere auf Baustellen, in Serbien zu verkaufen.

Zum Diebesgut zählten unter anderem Werkzeuge, Fahrzeugteile sowie Fahrräder, die Beute hatte einen Wert von rund 47.000 Euro. Die Bande war in den Landkreisen Würzburg, Main-Tauber-Kreis und Ludwigsburg unterwegs. Der Onkel des 23-Jährigen wurde bereits im Juni vom Landgericht Mosbach zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Gegen weitere Komplizen laufen Ermittlungen.