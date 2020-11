Mosbach/Dallau. (pm) Noch nicht mal ein Jahr war die hübsche zierliche Tigerkatze als, als sie im Mai beim Mosbacher Bahnhof in die Falle ging. Eigentlich sollte sie "nur" tierärztlich untersucht, geimpft und kastriert werden, aber es kam anders. Denn nur vier Tage nachdem sie im Tierheim ein sicheres Dach über dem Kopf und einen gefüllten Napf fand, brachte Milena die drei Katzenbabys Melia, Michel und Melvin zur Welt. Ein Glück für die kleine Familie, denn als Streunerin hätte die junge Mama ihre liebe Not gehabt, die kleinen Mäuler zu stopfen. Nun haben sie die Chance, adoptiert zu werden und ein liebevolles Zuhause zu finden.

Rund 180 Fund- und Abgabekatzen und über 20 Hunde, die herrenlos aufgefunden oder von ihren Besitzern abgegeben wurden, hat der Tierschutzverein Mosbach und Umgebung im laufenden Jahr bereits in seinem Tierheim in Dallau entwurmt, aufgepäppelt, tierärztlich behandelt, kastriert und auf ihr neues Leben vorbereitet. Das alles kostet viel Geld – gerade da neben der täglichen Arbeit auch noch Renovierungsarbeiten an dem in die Jahre gekommenen Gebäude anstehen. Neben der Isolierung des Katzenhauses und dem Ausbau der Ausläufe für die Hunde muss auch dringend das Nagerhaus saniert werden.

Die zurückliegenden Monate waren für niemanden einfach. Unter den Folgen des Lockdowns im Frühjahr und den Hygiene- und Kontaktbeschränkungen leidet auch der Tierschutzverein. Wichtige Feste, die nicht nur dem geselligen Austausch dienen, sondern auch die Vereinskasse füllen, mussten ersatzlos gestrichen werden. Kein Tag der offenen Tür, keine Stände, keine Tombola und keine Besucher – somit auch keine Einnahmen, keine neuen Vereinsmitglieder und nur wenige neue Tier-Patenschaften für die Tierheimbewohner.

Aber das Jahr soll nicht so zu Ende gehen, wie es gestartet hat. Nicht nur die Bahnhofskätzchen, sondern möglichst alle Tiere sollen die Chance auf ein gesundes und glückliches Leben bekommen. Die engagierten Vereinsvertreter und Mitarbeiter rufen deshalb dazu auf, sie in ihrer täglichen Arbeit zum Wohle der Tiere mit einer kleinen oder größeren Spende zu unterstützen. Neben einer Geldspende kann man auch etwas beim Onlineshopping über Gooding, Tierschutzshop und die Amazon-Wunschliste beisteuern. Wer für die Tiere sammeln möchte, erhält vom Tierschutzverein Spendendosen und weitere Informationen beim Tierheim. "Möglichkeiten gibt es viele und wer sich engagieren und etwas Gutes tun möchte, kann dies schon mit kleinen Beträgen, denn gemeinsam können viele viel erreichen", schreiben die Vereinsverantwortlichen in einer Mitteilung.

Als kleines Zeichen des Dankes wird unter allen Spendern, die bis 18. Dezember ihre Kontaktdaten hinterlassen, ein prall gefüllter Geschenkkorb verlost.

Spendenkonto: Tierschutzverein Mosbach und Umgebung e.V., Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE 93.6745.0048.0003 0392 78.