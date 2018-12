Neckartal. (rnz). Wegen Wartungsarbeiten an einem Bahnübergang wird die Neckartalstrecke am Sonntag, 16. Dezember, ab 0 Uhr bis 4.45 Uhr am Montag zwischen Eberbach und Neckargemünd gesperrt. Die Regionalexpresszüge werden an diesem Tag über Sinsheim geleitet. Die S-Bahnen werden im gesperrten Abschnitt durch Busse ersetzt. Dadurch verlängert sich die Reisezeit zwischen 9 Uhr und 21 Uhr um 30 Minuten, für die Stationen zwischen Mosbach und Osterburken bis zu eine Stunde. In dieser Zeit verkehren die Züge zwischen Eberbach und Osterburken unverändert. Vor 9 Uhr und nach 21 Uhr wurden die Fahrpläne angepasst.

Reisende sollten sich rechtzeitig über die elektronische Fahrplanauskunft informieren. Informationen gibt es unter bauinfos.deutschebahn.com/baden-w sowie auf der Homepage der Stadt Mosbach unter www.mosbach.de. Infoblätter liegen bei der Tourist-Info und den Verwaltungsstellen der Stadt aus.