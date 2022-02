Von Noemi Girgla

Mosbach.Für große Kinderaugen und zahlreiche verdutzte Gesichter sorgte am gestrigen Vormittag Teddybär "Willibald" auf dem Mosbacher Wochenmarkt. Gemeinsam mit Felizitas Zürn, der Vorsitzenden des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis e.V., und einer der Koordinatorinnen des Vereins, Bettina Frisch, verteilte Willibald – alias Elisabeth Hildenbrand (die zweite Koordinatorin des Ambulanten Kinderhospizdienstes NOK) – Infoblätter und grüne Bänder, um auf den heutigen Tag der Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen.

Da ließ es sich auch Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann nicht nehmen, mit gutem Beispiel voranzugehen und ein Foto von sich mit dem weißen Bären machen zu lassen. Genau das war nämlich die Intention der Aktion. "Jeder der möchte, kann ein Foto mit Willibald machen und es am 10. Februar in den sozialen Medien posten, um uns zu unterstützen", erklärte Bettina Frisch und verwies auf die Hashtags #akhdnok, #mosbach, #tagderkinderhospizarbeit (siehe Kasten) auf den Flyern.

Der Begriff "Hashtag" kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt "Schriftzeichenmarkierung". Damit gemeint ist ein mit einem vorangestellten Rautezeichen (#) versehenes Schlagwort, mit dem Nachrichten, Fotos oder spezielle Inhalte im Internet auffindbar gemacht werden sollen. Gerade in den sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) wird die Suche nach den so markierten Begriffen damit erleichtert und alles mit dem Thema Verwandte oder Dazugehörige "gebündelt". Hashtags dienen dazu, im virtuellen Raum Popularität und Reichweite für einen speziellen Betreff zu generieren. Regeln, aus welchen Zeichen ein Hashtag zu bestehen hat, gibt es nicht. Es muss lediglich mit der Raute beginnen und darf keine Leerzeichen enthalten.

Der Hintergrund ist folgender: "Aufgrund der immer noch andauernden pandemischen Lage können wir auch dieses Jahr am Tag der Kinderhospizarbeit keine große Aktion veranstalten", erklärte Felizitas Zürn. So wolle man wenigstens ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit betreiben – live und in Farbe auf dem Mosbacher Marktplatz sowie im Internet. "Die grünen Bänder und Bilder mit dem Bären sollen Solidarität mit den Familien ausdrücken, in denen ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist. Wer uns in den zwei Stunden, die wir auf dem Marktplatz waren, nicht getroffen hat, kann sich auch einfach etwas Grünes anziehen und das gemeinsam mit den Hashtags auf seinen Facebook- oder Instagram-Account stellen", meinte Bettina Frisch.

Wer nicht so internetaffin ist und lieber in der realen Welt ein Zeichen setzen möchte, kann sich natürlich auch einfach ein grünes Band an die Autoantenne oder Handtasche binden und so auf den besonderen Tag aufmerksam machen. Denn das grüne Band ist das Symbol für den Tag der Kinderhospizarbeit und soll Hoffnung ausdrücken.

Der Initiator des Aktionstags ist seit 2006 der Deutsche Kinderhospizverein. Er möchte damit auf die Situation der Familien aufmerksam machen sowie ein Bewusstsein in der Gesellschaft für die Arbeit der Kinderhospize schaffen.

OB Jann lobte ausdrücklich die wichtige Arbeit, die der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis leiste und betonte die enorme Bedeutung des Ehrenamtes in diesem Zusammenhang. Der Verein bietet Beratung und Unterstützung in Lebenssituationen, in denen ein Kind oder Jugendlicher mit Krankheit, Sterben, Tod oder Trauer konfrontiert ist. Das geschieht aber nicht erst in den letzten bleibenden Wochen oder Monaten, sondern ab dem Zeitpunkt der Diagnose.

"Es wäre schön, wenn wir endlich wieder mehr in Präsenz anbieten könnten", sagte Felizitas Zürn. Die Ehrenamtlichen seien zwar alle geimpft und getestet, bevor sie zu den betroffenen Familien gingen, um vor Ort Unterstützung zu leisten. Das Gemeinschaftliche komme aber seit Pandemiebeginn zu kurz. Lediglich online können sich beispielsweise die Ehrenamtlichen als Gruppe treffen und sich so gegenseitig unterstützen. Schließlich gehören diejenigen, um die sich der Verein kümmert, zur besonders vulnerablen Gruppe. Da ist natürlich noch einmal ganz besondere Vorsicht angebracht.

Die Angebote für die betroffenen Familien sind kostenlos, der gemeinnützige Verein finanziert seine Leistungen zum überwiegenden Teil durch Spenden. Das Motto hat er von Cicely Saunders, der Begründerin der modernen Hospizbewegung, übernommen: "Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben." Genau das versuchen die Haupt- und Ehrenamtlichen, jeden Tag zu leisten. Und Leben brachten sie und Willibald gestern durchaus auf den Marktplatz. Der flauschige Botschafter war als Fotomodell denn auch sehr gefragt ...

Info: Spenden unter: Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE50.6745.0048.1001 2742 30