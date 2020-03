An der Alten Neckarelzer Straße will das Neu-Isenburger Unternehmen „Schoofs“ Neues entwickeln: Auf dem ehemaligen Areal des Autohauses Röll sollen 45 Wohnungen und ein Lebensmittelmarkt entstehen. Grafik: schoofs

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ein leerer Schauraum, verwaiste und verpackte Gebäude und jede Menge ungenutzter Raum – seit das Autohaus Röll seine letzten Fahrzeuge aus Mosbach abtransportiert hat, ist an der Neckarelzer Straße nicht mehr viel passiert. Dass das Projektentwicklungsunternehmen "Schoofs" an prominenter Stelle an der Mosbacher Ortsdurchfahrt eine Wiederbelebung plant, darüber hat die RNZ bereits im November 2019 berichtet. Was die Entwickler aus Neu-Isenburg genau vorhaben, stellten sie am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Mosbacher Gemeinderats ausführlich vor.

Es ist nicht mehr ganz Stadteingang, aber auch noch nicht ganz Innenstadt – und doch ist die Lage des Areals, auf dem sich einst das Autohaus Spitzer ansiedelte (in den 1980er-Jahren) natürlich für eine städtebauliche Entwicklung interessant. Zu diesem Schluss ist man auch bei Schoofs gekommen und will nun eine rund 6300 Quadratmeter große Fläche zwischen Neckarelzer Straße und Renzstraße einer neuen Nutzung zuführen: Entstehen sollen in mehreren Gebäudeteilen insgesamt 45 Wohnungen, die sich auf drei (zurückgesetzte) Stockwerke verteilen; im Erdgeschoss will man auf einer Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmetern einen Lebensmittelmarkt "mit nachhaltiger Philosophie" (Oliver Stöhr) ansiedeln. Dabei handelt es sich um "tegut".

Noch bevor die Projektentwickler Oliver Stöhr und Sven Schemann sowie Architekt Pascal Hilb das Vorhaben vorstellten, erklärte Jürgen Lein (Cima), wie er als Mosbach seit Jahren begleitender Stadtplanungsberater die Pläne einordnet. So hatte Lein im Auftrag der Stadt die "städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeit" der möglichen Entwicklung an der Neckarelzer Straße zu überprüfen. Auch das sogenannte "Beeinträchtigungsgebot", also die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Mosbacher Innenstadt, war laut Lein Teil der Betrachtungen. Der Stadtplanungsberater führte Vor- und Nachteile aus. Positiv sei die Nachnutzung einer großen Gewerbebrache, kritisch zu bewerten dagegen eine (weitere) Lebensmittelmarktansiedlung bei der bereits bestehenden "hohen Wettbewerbsdichte".

Auch rechnerische Umverteilungswerte (vor allem in Bezug auf den Rewe-Markt am Quartier) nannte Lein, in dessen Einschätzung aber auch der Wegfall von 2600 qm Lebensmittel-Verkaufsfläche (Kaufland) in der Altstadt einfloss. Das Cima-Fazit: "Unter der Maßgabe einer Reduzierung der Verkaufsfläche des geplanten Lebensmittelmarktes auf 1300 bis 1400 qm (Anm. der Red.: ursprünglich geplant waren 1500 qm) und einer Begrenzung der zentrenrelevanten Sortimente auf maximal zehn Prozent der Gesamtverkaufsfläche ist für das Vorhaben von einer städtebaulichen Verträglichkeit auszugehen."

Passend zu dieser Verträglichkeitsfeststellung war der Technische Ausschuss nach Vorberatungen einmütig zu einer Beschlussempfehlung für den Gemeinderat gekommen. So wurde empfohlen, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Neckarelzer Straße II" zu fassen. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wollte der Gemeinderat dieser Empfehlung am Ende auch folgen.

"Wir werden nun einen Planer für die Aufstellung eines Bebauungsplans beauftragen", skizziert Projektentwickler Scheemann das weitere Vorgehen nach dem grundsätzlichen Ja zum Vorhaben aus dem Gemeinderat. Die Grundstücke mitsamt Bestandsgebäuden auf dem Areal hat Schoofs bereits im vergangenen Jahr erworben; eine Investitionssumme für die Neuentwicklung der Fläche will man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.

Der öffentlichen Präsentation des Vorhabens – neben 45 Wohnungen (allesamt zur Vermietung vorgesehen) und dem Lebensmittelmarkt sollen auch 90 öffentliche und 65 wohnraumbezogene Stellplätze entstehen – im Bürgersaal soll nun die Bauleitplanung folgen, inklusive Offenlegung, Anwohnerbeteiligung und weiterer Abstimmungen. "Mögliche Haken und Ösen können wir dann noch klären", befand OB Michael Jann.

"Eine Bereicherung für den Eingang der Innenstadt" sieht Stadtrat Hartmut Landhäußer (für die SPD) im "optisch gelungenen" Vorhaben. Die Kombination Wohnen/Einkaufen in einem Gebäudekomplex sei eine gute Sache. Grundsätzlich Zustimmung bekundeten auch die anderen Fraktionen, wenngleich Werner Heininger (Freie Wähler) im Hinblick auf die noch ungeklärte Nachnutzung des Obertorzentrums mit dem Vorhaben an der Neckarelzer Straße "hadert" und die Grünen auf die eingeschränkte Anbindung (Zufahrt nur aus einer Richtung möglich/Kreuzung Rad-Fußweg) hinwiesen.