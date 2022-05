Von Heiko Schattauer

Lohrbach. Die Idee ist klar – und naheliegend: Im Mosbacher Ortsteil Lohrbach will man allen Generationen ein möglichst angenehmes Lebensumfeld bieten. Dazu zählen nicht nur der Bäcker, die Bank oder die ärztliche Versorgung vor Ort, sondern auch ein adäquates Betreuungsangebot für die ganz Jungen und die schon deutlich Gereiften. Für die Grundschule und den Kindergarten hat man die Weichen bereits gestellt, bei den Senioren ist der Zug noch nicht ganz in der Spur. Ein Problem, das vor allem Ortsvorsteher Norbert Schneider umtreibt, ist die Zeitschiene. Der geplante und vom Gemeinderat beschlossene Aus- und Umbau der Grundschule wird nämlich wohl nicht vor 2026 abgeschlossen sein. Was bedeutet, dass auch der Kindergarten, der künftig im selben Haus untergebracht sein wird, erst in etwa vier Jahren umziehen kann. Und damit das Gelände in der Straße "Zum Wasserschloss", auf dem die Einrichtung im Eigentum der evangelischen Kirche aktuell beheimatet ist, ebenfalls frühestens 2026 für eine neue Nutzung zur Verfügung steht.

Dabei hat man bereits jetzt ernsthafte Interessenten, die sich auf diesem zentralen Areal eine Einrichtung für die Senioren aus Lohrbach – und vielleicht auch aus den benachbarten Dörfern – vorstellen könnten. Und im Falle der Johanniter Seniorenhäuser GmbH sogar schon ganz konkrete Pläne für ein etwa 60 Bewohner (Heimplätze plus betreutes Wohnen) fassendes Heim ausgearbeitet haben. "Die können aber nicht vier Jahre warten mit ihrem Vorhaben, das ist auch klar", verdeutlicht Norbert Schneider die Krux. Da hätte man eine stimmige Ergänzung im Versorgungsangebot von Lohrbach; allein, es fehlt – im Moment – der passende Raum dafür.

Dass das Zeitfenster an der Grundschule sich ausladend zeigt, hat Gründe: So ist aufgrund der Größenordnung der Maßnahme eine europaweite Ausschreibung vorgegeben. Für die Verfahrensabläufe sei dadurch mehr Zeit einzuplanen, erklärt Juliane Knapp, Leiterin der Abteilung Hochbau bei der Stadt Mosbach. Im Hauhalt 2022 sind zunächst die Planungskosten für den Ausbau eingestellt, alle weiteren Maßnahmen müssen dann in den Folgehaushalten berücksichtigt werden, je nach Verfahrensstand.

Außerdem müssen während der Um- und Ausbauphase die Schülerinnen und Schüler der Kurfürstin-Amalia-Schule ausquartiert werden. Sie sollen vorübergehend in die Müller-Guttenbrunn-Schule umziehen. Die hat sich als "Puffer" bereits für die Grundschüler aus Diedesheim bewährt, die gerade in ihr frisch saniertes Haus zurückkehren durften. Noch vor den Lohrbacher Erst- bis Viertklässlern sind allerdings Schüler der in Sanierung befindlichen Pestalozzi-Realschule zu Gast in der Bildungseinrichtung im Masseldorn. Und drei verschiedene Schulen (z. T. Mit Schulleitung und Verwaltung) gleichzeitig an einem Standort – das ist nach dem Dafürhalten der Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung kein anzustrebender Zustand.

In der Praxis heißt das: "Der Umbau an der Grundschule in Lohrbach kann erst starten, wenn an der Müller-Guttenbrunn-Schule Räume frei sind", erklärt der Ortsvorsteher. Doch zunächst müssen anstehende Ausschreibungen für die Planungsleistungen und der daraus folgende Planungsablauf sowie die Förderantragsstellung auf Sanierungsmittel in den dafür vorgegeben Zeiträumen abgewickelt werden. Im Haushalt der Stadt sind Kosten für die Planungsleistungen für die Jahre 2022/23 und Baukosten für die Jahre 2024 bis 2026 enthalten. Demnach ist der Beginn der umfangreichen Umgestaltung des Bestandsgebäudes in der Sattelbacher Straße mit Aktivität vor Ort erst für das Schuljahr 2023/24 vorgesehen, ihr Abschluss dann für das neue Schuljahr 2026 angepeilt.

So lange wollen bzw. können die Johanniter, die auf dem Areal des in die Jahre gekommenen Kindergartens gerne ein kleines Seniorenheim errichten würden, nicht warten. Nachdem man im vergangenen Herbst schon die Planungen im Ortschaftsrat vorgestellt hatte, rückt man nun – da ein Projektbeginn erst 2026 möglich wäre – vom Vorhaben ab. Zumindest an dieser Stelle. "Wir sind händeringend auf der Suche nach einem gut geeigneten Grundstück im Ortsetter, das zeitnah für eine Senioreneinrichtung bebaubar ist", erklärt Schneider – zumal es neben der bereits konkretisierten Bauabsicht der Johanniter offenbar auch noch weitere Interessenten für ein solches Vorhaben gibt.

Ein paar Optionen hat man schon beleuchtet. Durchaus passend fände der Ortsvorsteher eine Fläche, die sich an der Seewiese an den dortigen Bolzplatz anschließt. Die ist laut Schneider in städtischem Besitz, böte ausreichende Größe. Allerdings bräuchte es an dieser Stelle eine individuelle Starkregenkonzeption, da hier bei derlei Wetterereignissen ordentlich Wasser von höheren Lagen Richtung Seewiese fließt. "Ich denke aber, das wäre schon machbar", meint Norbert Schneider. Auch der unter stattlichen Bäumen liegende Spielplatz, der am Rand des Areals liegt, würde wohl nicht tangiert. Nur der kleine Fußballplatz wäre wohl umzusiedeln. "Da bin ich aber schon in Gesprächen mit dem Eigentümer des benachbarten Grundstücks; den könnte man dann vielleicht einfach ein paar Meter weiter Richtung Dorf wieder anlegen", so der Ortsvorsteher. Betrachtungen und Berechnungen zum Thema Starkregen hat er bereits angestoßen, in der Hoffnung, die Idee eines kleinen Seniorenheims doch zentral in Lohrbach umsetzen zu können. Vonseiten der Johanniter zeigt man sich angetan vom möglichen Alternativstandort, hält aber parallel auch in den umliegenden Dörfern (z. B. in Sattelbach) nach Optionen Ausschau.

Dass es für beschriebenes Angebot ausreichend Nachfrage gäbe, daran hat Norbert Schneider keinen Zweifel. Nach der Vorstellung des Johanniter-Vorhabens im Ortschaftsrat durch den Leiter der Neckarelzer Einrichtung "Tannenhof", Hans-Jürgen Mössner, habe er gleich mehrere Anfragen von älteren Lohrbachern erhalten, wann man denn nun einen Platz im neuen Heim für sich reservieren könne. "Wenn unsere Senioren weiter vor Ort, direkt im Dorf bleiben können, das wäre doch ideal", finden Norbert Schneider und seine Ortschaftsratskollegen. Er will intensiv dranbleiben am Thema, damit der Zug möglichst bald in die Spur kommt, die Weichen auch für die Senioren gestellt werden können.