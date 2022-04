Anspruchsvolles Programm an besonderen Plätzen: Kulturelle Veranstaltungen spielen in der Großen Kreisstadt nicht nur beim Mosbacher Sommer eine bedeutende Rolle. Foto: privat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Alles neu macht der Mai. Naja, vielleicht nicht alles, aber in der zuletzt rege diskutierten Kulturlandschaft in Mosbach eben doch Entscheidendes. Am 2. Mai nimmt der neue Leiter des neu gebildeten Geschäftskreises III "Kultur und Tourismus" – Thomas Kazianka – seine Arbeit in der Großen Kreisstadt auf (wir berichteten). Der gebürtige Salzburger soll u. a. "Strategien zur zukunftsfähigen Aufstellung und Ausrichtung städtischer Kultur- und Tourismusarbeit" (so hieß es in der Stellenausschreibung) erarbeiten. Die RNZ hat sich vorab mit dem 52-Jährigen, der auf langjährige Erfahrung in der Kulturarbeit verweisen kann, über Mosbach und die Kultur, über Abenteuer und Passion, über Eindrücke und Ziele unterhalten.

Als Leiter des neuen Geschäftskreises „Kultur und Tourismus“ will Thomas Kazianka (kl. Foto) die aufgebaute Qualität weiterentwickeln, Synergien herstellen. Foto: Kottal​

Herr Kazianka, am 2. Mai starten Sie als neuer Verantwortlicher für Kultur, Tourismus und und und in Mosbach. Sind Sie schon ein bisschen aufgeregt?

Ein wenig schon, ja. Wobei die Stadt schon viel von dem Stress, mit dem normalerweise so ein Neustart verbunden ist, genommen hat. Man hat mir für den Anfang eine Ferienwohnung nahe der Innenstadt organisiert, auch für eine richtige Wohnung sieht es schon gut aus. Ich bin daher einigermaßen entspannt, werde voller Tatkraft in Mosbach anfangen können. Das erste Mal, als ich nach Mosbach gereist bin, war allerdings schon ein wenig abenteuerlich ...

So? Inwiefern denn?

Auf dem Weg von Salzburg nach Mosbach hat bei Waibstadt mein Auto nicht mehr weiterfahren wollen. Ich bin dann per Anhalter weiter nach Mosbach zum ersten Vorstellungsgespräch, eine freundliche Dame hat mich dankenswerterweise bis in die Stadt mitgenommen.

Was hat Sie denn zuvor bewogen, sich in Mosbach für die Leitung des neuen Geschäftskreises III bei der Stadt zu bewerben?

Ich habe die Ausschreibung bei einer Stellenplattform im Internet entdeckt, mich darüber dann auch beworben. Dann habe ich allerdings erst einmal nichts mehr gehört. Dann kam ein Termin für ein Vorstellungsgespräch – zwei Tage später. Da musste ich dann mal schnell umorganisieren, denn persönlich vorstellen wollte ich mich für diese Stelle natürlich. Die Arbeit im Kulturbereich ist schließlich meine Passion.

Sicher haben Sie Mosbach gegoogelt, sich informiert. Was ist Ihnen da Signifikantes begegnet, wie war der erste Eindruck?

Nun, ich fand den kulturpolitischen Diskurs und auch die Berichterstattung darüber sehr interessant. Nach diesem Diskurs scheint hier nun der Weg offen für Neues, diesen Weg würde ich gerne mitbeschreiten, mitgestalten. Da darf man gerne auch eine eigene Handschrift erkennen, das ist wichtig und richtig, finde ich.

Sie haben es ja schon erwähnt: Die Umstrukturierung der Kultur(-Organisation) in Mosbach ist mit einigen Nebengeräuschen angelaufen. Auch die Fußstapfen, die Ihre Vorgängerin Christine Funk hinterlässt, sind groß ...

Ja, Frau Funk hat offenbar ganz unaufgeregt und eher im Stillen eine sehr saubere, gute Arbeit geleistet. Da ist schon große Qualität da, da kann man weiterentwickeln.

Also muss man das Rad der Kultur in Mosbach nicht neu erfinden?

Nein, sicher nicht. Das Rad neu erfinden – das kann man mal im experimentellen Theater machen. Aber im kulturellen Bereich, den wir hier meinen, hat das nichts zu suchen. Damit würde man die Leute doch auch vor den Kopf stoßen. Da braucht es vielmehr eine gewisse Kontinuität, man muss die Menschen abholen, integrieren. Und hier hat es in Mosbach schon eine sehr hohe Qualität, hier werden Leute erreicht. Ich werde da sicher auch den Austausch mit meiner Vorgängerin suchen, da kann ich für meine Arbeit bestimmt einiges mitnehmen.

Sie selbst haben ja auch langjährige Erfahrungen im Kultur- und Organisationsbereich vorzuweisen. Bei Ihrer letzten Station als Leiter des Kulturamtes in Gersthofen währte das Engagement allerdings nur kurz. Was waren die Gründe?

Es hat einfach nicht gepasst. Die Vorzeichen waren anders als die Situation vor Ort es dann war. Also haben sich die Wege wieder getrennt.

Was haben Sie seither gemacht?

Unter anderem habe ich mich in Augsburg bei den Konzerten im Fronhof eingebracht, für kulturelle Angebote in der Coronaphase Konzepte erarbeitet. Für die Kultur waren die letzten beiden Jahre ja wirklich sehr hart.

Nun wartet in Mosbach eine neue Herausforderung. Ihr Aufgabenbereich ist recht breit gefächert. Wo sehen Sie denn die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Das Interessante ist, dass alle Sparten, die hier in meine Verantwortung fallen, mir schon vom Studium her sehr vertraut sind. Beim Tourismus werde ich mich wieder ein bisschen einarbeiten müssen. Da wird es sicher spannend sein, den Bogen zur Kultur mit möglichst vielen Synergien zu schlagen. In meinen Jahren in Traunreuth habe ich in Sachen Vernetzung und dazugehörigen Konzeptionen viele gute Erfahrungen gemacht. Die Weiterentwicklung des musealen Bereichs ist dort geglückt, da wird sich auch in Mosbach einiges bewegen lassen. Die Mediathek sehe ich auch als sozialen Raum, da gibt es gemeinsam sicher auch kreative, neue Wege zu beschreiten.

Wohin könnten diese neuen Wege führen, wo sehen Sie am meisten Entwicklungspotenzial? Wo ist mehr Pflege als Entwicklung angesagt?

Ich finde es noch ein bisschen zu früh, um da jetzt schon große Ansagen zu machen. Ich denke, wir werden das in Ruhe gemeinsam angehen, Entwicklungen anstoßen. Die Politik gibt den Rahmen vor, die Kultur füllt ihn aus. Wir werden gemeinsam schauen, wie wir das Bild bestmöglich gestalten. Konsensorientiertes Arbeiten ist dafür die Basis.

Am 2. Mai geht dieses Arbeiten für Sie los. Wie schnell wird denn der Salzburger Kazianka mit dem Odenwald und den Mosbachern eine gemeinsame kulturelle Basis finden können?

Die Basis in Form einer Wohnung gibt es ja schon – und für alles Weitere sieht es auch gut aus. Sprachlich ist das auch alles sehr angenehm, da kommen wir schon hin. Außerdem habe ich einen badischen Hintergrund, meine Mutter kommt aus Freiburg. Und in Heidelberg hab’ ich auch noch Verwandtschaft, da werde ich wohl ganz schnell heimisch werden.