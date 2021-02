Efeu und wilder Wein mussten am Haus Kickelhain entfernt werden. Darunter wurden Schäden an Fassade und Putz sichtbar, die behoben werden müssen. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Auf der Webseite der Stadt ist es noch mit Begleitgrün zu sehen. Efeu rankt hinten, wilder Wein vorne. Die Rede ist vom Haus Kickelhain in Mosbach. Es ist mit 52 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf drei Etagen, eines der kleinsten frei stehenden Fachwerkhäuser in ganz Deutschland. Und es ist ein besonderes Denkmal in der an Geschichte so reichen historischen Altstadt Mosbachs. Vielleicht fiel es deshalb auch so vielen RNZ-Lesern auf, als das Begleitgrün in der vergangenen Woche weichen musste – beziehungsweise fachmännisch entfernt wurde.

Das Haus habe seit Jahren unter dem Efeu gelitten, erklärt Juliane Knapp, die bei der Stadtverwaltung für die Abteilung Hochbau zuständig ist. Der Efeu sei so stark geworden, dass er sich zum Teil schon bis ins Innere des Hauses vorgearbeitet habe. Das war aber nicht der einzige Grund für die Entfernung des Bewuchses: Das Haus Kickelhain soll im März digital vermessen werden. "Wir haben gerade einen Studenten der DHBW hier, der das mit seinem Dozenten zusammen machen wird", berichtet Knapp. Eine "einmalige Chance", wie sie sagt. Denn das wichtige Denkmal soll digital vermessen werden, auch um daraus ein 3D-Modell zu erstellen.

"Für uns hat es sich gelohnt, den Efeu zu entfernen. Denn es ist tatsächlich so, dass die Pflanzen schon Schäden an der Fassade verursacht haben", erklärt Juliane Knapp. Putzschäden seien vorher schon ersichtlich gewesen. "Es sieht jetzt natürlich schlimm aus, es ist aber nicht so schlimm, dass wir es nicht reparieren könnten." Diese Maßnahme soll aber erst nach der Vermessung angegangen werden, denn sie erfordere auch Absprachen mit dem Denkmalamt.

"Wir hatten den Zwang, den Bewuchs bis 28. Februar zu entfernen. Ein reiner Rückschritt hätte nicht mehr gereicht", betont Knapp. "Wir verstehen es aber, dass man irritiert ist, wenn der Bewuchs jetzt weg ist." Deshalb will man sich auch mit dem Denkmalamt absprechen, welche Bepflanzung eventuell möglich ist, um dem Haus Kickelhain auch wieder etwas Begleitgrün zu geben. "Das soll dann aber in geeigneter Form und auch mit einem Kübel für das Wurzelwerk sein", äußert Juliane Knapp einen Wunsch.

Die Kosten für die Sanierung der Schäden an der Fassade kann die Rathausmitarbeiterin noch nicht beziffern. Das Budget, das die Stadt aber ohnehin jedes Jahr für den Erhalt der historischen Gebäude einplant, werde dafür aber wohl ausreichen.

DHBW-Student Alexander Lenz, der dann im März die Vermessung des kleinen aber wichtigsten Fachwerkhauses (zumindest in Mosbach) vornimmt, hat im Archiv alte Bilder gesichtet: Bis in die 1970er-Jahre hinein war das Haus Kickelhain noch nicht von schmückendem Grün umgeben. Das soll es aber wieder werden. Nur Efeu und wilder Wein werden dort wohl eher nicht mehr wachsen ...