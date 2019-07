Mosbach. (pol/mare) Dass man Motorenölverpackungen und umweltschädliche Stoffe kostenfrei entsorgen kann, ist wohl noch nicht allen Menschen bekannt. Denn ein Unbekannter hat in letzter Zeit mehrere halb volle Dosen Motorenöl sowie einen Kanister mit einer öligen Flüssigkeit hinter einem Kindergarten in der Alten Bergsteige in Mosbach entsorgt. Das berichtet die Polizei.

Dies ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Es ist nämlich eine geringe Menge der Flüssigkeit ausgelaufen. Die Gebinde wurden am Montagabend entdeckt.

Wer Hinweise geben kann oder das Ablagern beobachtet hat, soll sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.