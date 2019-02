Von Heiko Schattauer

Mosbach. Viel mehr Überraschung geht eigentlich nicht: Die plötzliche Kehrtwende in der Diskussion um die Zukunft der Werkrealschule(n) in Mosbach versetzte am Mittwochabend Gemeinderäte wie Sitzungsteilnehmer in Staunen. Eine am gleichen Tag verabschiedete Schulgesetzänderung veranlasste Oberbürgermeister Michael Jann, die eigentliche Beschlussvorlage zur neuen Werkrealschulkonzeption für die Große Kreisstadt komplett zurückzuziehen.

Die sah bekanntermaßen eine Zusammenlegung von Lohrtal- und Müller-Guttenbrun-Schule zur einer Grund- und Werkrealschule Mosbach an zwei Standorten im Lohrtal und im Masseldorn vor. Seit Mittwochabend gilt nun allerdings: Alles wieder auf Anfang, die beiden Bildungseinrichtungen bleiben als jeweils eigenständige Grund- und Werkrealschulen erhalten - einstimmig votierte der Gemeinderat für eine unmittelbar vor der Sitzung neu formulierte Vorlage.

Hintergrund Der Beschluss Lohrtalschule und Müller-Guttenbrunn-Schule bleiben jeweils selbstständige Grund- und Werkrealschule. Um der derzeitigen Raumnot in der Lohrtalschule zu begegnen, werden die beiden Leiter der Werkrealschulen aufgefordert, eine kooperative Lösung durch Zurverfügungstellung von Raumkapazitäten an der MGS zu suchen. Die Grundschulbezirke bleiben [+] Lesen Sie mehr Der Beschluss Lohrtalschule und Müller-Guttenbrunn-Schule bleiben jeweils selbstständige Grund- und Werkrealschule. Um der derzeitigen Raumnot in der Lohrtalschule zu begegnen, werden die beiden Leiter der Werkrealschulen aufgefordert, eine kooperative Lösung durch Zurverfügungstellung von Raumkapazitäten an der MGS zu suchen. Die Grundschulbezirke bleiben unverändert bestehen. In Bezug auf den geänderten Paragraf 88 des Schulgesetzes wird die staatliche Schulaufsicht gebeten, erforderliche Schülerzuweisung vorzunehmen, um beide Werkrealschulstandorte zu erhalten.

[-] Weniger anzeigen

Wie kam es zur Kehrtwende? "Durch die Schulgesetzänderung ist der Beschluss-Vorschlag der Verwaltung obsolet", hatte OB Jann eröffnet, in Anbetracht der besonderen Umstände war der Tagesordnungspunkt drei an den Sitzungsbeginn vorgezogen worden - und damit auch de facto das Thema Nummer eins. Wenige Stunden vor der Gemeinderatssitzung hatte der baden-württembergische Landtag mehrheitlich eine Modifikation des Schulgesetzes verabschiedet, die das Instrument der "Schülerlenkung" auf ein stabileres Fundament stellt.

Die Möglichkeit, Schüler an eine bestimmte Schule zu lenken, gab es zwar auch vorher schon. Aber nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2017 konnten Eltern sich den Weg an die "Wunschschule" für ihre Kinder zumindest juristisch ebnen. Mit der Änderung des Schulgesetzes dürfen Schüler nun von einer Schule abgewiesen werden, wenn für sie ansonsten eine neue Klasse oder Lerngruppe gebildet werden müsste. Bildungsministerin Eisenmann sieht diese präzisierte Schülerlenkung "aus Ressourcengründen" angebracht und gerechtfertigt. In der Praxis heißt das: Der Anspruch auf die "Wunschschule" besteht nicht (mehr).

"Vom Kultusministerium muss es dann aber auch klare Lenkungsvorgaben geben", findet der Geschäftsführende Schulleiter in Mosbach, Marco Schirk. Außerdem müsse man sich beim Staatlichen Schulamt nun genau überlegen, wie man in Mosbach weiter verfährt, denn die Lenkungsfunktion sieht er beim Schulamt. Dass es im Gemeinderat nun zu einem völlig neuen Beschluss in Sachen Schulkonzeption gekommen ist, hat den Geschäftsführenden Schulleiter indes auch sehr überrascht.

Das gilt wohl auch für die beiden Schulleiter. Die Tatsache, dass es einen greifbaren Beschluss gibt, "erleichtert viele Leute", meint MGS-Rektor Dirk Wendel-Frank. Wie man mit selbigem nun konkret umgehen werde, soll in Gesprächen zwischen Schulleitern, Verwaltung und Geschäftsführendem Schulleiter erörtert werden. Die wird es schon Anfang kommender Woche geben, und Wendel-Frank zeigt sich zuversichtlich: "Wir müssen und werden gemeinsam eine tragfähige Lösung für die Zukunft der Werkrealschule in Mosbach erarbeiten." Vonseiten der Lohrtalschule wollte man sich am Tag nach der Gemeinderatsentscheidung für den Erhalt beider Schulen im aktuellen status quo nicht äußern.

Hintergrund Die Stimmen Durchgängig positiv nahm man in den Fraktionen des Mosbacher Gemeinderats zum einstimmig gefassten Werkrealschul-Beschluss Stellung. "Im Interesse des städtischen Friedens ist es gut, dass dieses Gesetz gekommen ist. Der Riss in der Bevölkerung kann so behoben werden." (Hartmut Landhäußer/SPD) "Wir sind froh, dass es so gekommen ist, im Vorfeld [+] Lesen Sie mehr Die Stimmen Durchgängig positiv nahm man in den Fraktionen des Mosbacher Gemeinderats zum einstimmig gefassten Werkrealschul-Beschluss Stellung. "Im Interesse des städtischen Friedens ist es gut, dass dieses Gesetz gekommen ist. Der Riss in der Bevölkerung kann so behoben werden." (Hartmut Landhäußer/SPD) "Wir sind froh, dass es so gekommen ist, im Vorfeld sind viele ungute Dinge gelaufen. Jetzt ist eine Profil-Entwicklung beider Werkrealschulen notwendig." (Elisabeth Laade/AL) "Die Entscheidung ist uns abgenommen worden, das ist auch ganz gut so." (Friedolf Fehr/Freie Wähler) "Diese Aufgabe hat uns sehr beschäftigt. Ich bin heilfroh, dass wir durch Zufall zu einer Lösung geführt wurden.Wir sollten jetzt konstruktiv in die Zukunft blicken." (Helmut Mursa/CDU)

[-] Weniger anzeigen

Während OB Jann nach erfolgter Abstimmung zum Schluss kam "Ende gut, alles gut", und auch in den Reihen der Gemeinderatsfraktionen eine gewisse Erleichterung auszumachen war, gibt Stadtrat und Landtagsabgeordneter Georg Nelius einstweilen zu Bedenken: "Das Thema ist wohl nicht endgültig gelöst." Ein Anruf von Nelius am Mittwochmittag war es, der OB Jann und die Verwaltungsspitze offenbar zur Umkehr auf dem eingeschlagenen Schulweg veranlasste. Nelius hatte Jann über die Gesetzesänderung informiert, in der er im Hinblick auf die Entscheidung im Gemeinderat "ja schon eine gewisse Bedeutung" erkannte. Vom genauen Inhalt der Gesetzesänderung habe er zuvor keine Kenntnis gehabt, so Nelius, selbst kein Mitglied des Bildungsausschusses. Ihren Ursprung hat die Gesetzesänderung offenbar Mitte Dezember 2018, beschlossen wurde sie in dritter Lesung am Mittwoch.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom gleichen Tag bleiben die Grundprobleme allerdings bestehen: Die Raumnot an der Lohrtalschule und die Anmeldezahlen für die Eingangsklasse an der MGS. Nachdem man zuletzt keine Klasse fünf (dazu braucht es mindestens 16 Schüler) bilden konnte, ist die MGS im Hinweisverfahren. Heißt: "Wenn im kommenden Schuljahr keine Eingangsklasse für die Werkrealschule gebildet werden kann, läuft der Schulzweig aus", so Uwe Wurz vom Staatlichen Schulamt Mannheim.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss müsse man nun abwarten, wie sich die Schülerzahlen entwickeln. In Bezug auf die Veränderung sagt Wurz: "Schülerlenkungen waren auch vorher möglich." Nur sei der entsprechende Paragraf im Schulgesetz nun präzisiert worden. Auch bei der Informationsveranstaltung zur Werkrealschulkonzeption im Rathaus war die Option Schülerlenkung ins Spiel gebracht, von Verwaltungsseite aber nicht unbedingt als zielführendes Instrument erachtet worden.

Auch die Lohrtalschule wird als eigenständige Grund- und Werkrealschule weitergeführt. Foto: Heiko Schattauer

So oder so: Die Zukunft der Werkrealschule in Mosbach wird weiter Gesprächsthema bleiben. Möglicherweise war die überraschende Planänderung auch eine (wenn auch sehr späte) Reaktion auf die emotional und intensiv geführte Auseinandersetzung der vergangenen Wochen und Monate. Und die Gesetzesänderung nur ein finaler Auslöser. Zumal es aus aus den Reihen der Fraktionen alternative Beschlussvorschläge zur künftigen Konzeption gab. "Es ist wieder alles auf Null gesetzt" (Georg Nelius) - das von OB Jann beschriebene gute Ende ist demnach eher ein (nächster) Anfang.