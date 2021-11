Mosbach. (cao) Die Landesregierung hat am Mittwoch Alarm geschlagen und die nächste Stufe im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Kraft gesetzt. Die RNZ hat in Mosbach nachgefragt, was die verschärften Regeln für Einzelhandel, Hotel und Gastronomie, Friseure und Kultureinrichtungen jeweils bedeuteten. Einheitlich sind die nun geltenden Maßnahmen – mal wieder – nicht.

Im Einzelhandel gilt mit der Alarmstufe seit Mittwoch die 3G-Regel. Nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Antigentest dürfen also shoppen gehen. Mit Blick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft komme die Verschärfung zu "einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt", sagt Holger Schwing, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv. "Wir müssen jetzt schauen, wie die Kunden darauf reagieren. Ich rechne mit einem hoffentlich nur leichten Rückgang." Kontrollen sind laut Handelsverband BW nur stichprobenartig bei "ungefähr jedem zehnten Kunden" vorzunehmen. Direkt am Eingang sind diese nicht zwingend, sondern auch an der Kasse oder im Kundengespräch möglich.

Etwas strengere Maßnahmen, nämlich 3G+, sind seit gestern bei Friseur- und Hotelbesuchen vorgeschrieben. Hier reichen Schnelltests nun nicht mehr aus, maximal 48 Stunden alte PCR-Tests sind für Ungeimpfte Pflicht. Friseur und Geschäftsführer Boris Gassert befürchtet aufgrund der hohen Kosten dafür, dass sich das Haareschneiden ähnlich wie während der Lockdowns nun unkontrolliert nach Hause verlagert. Kunden hätten diesbezüglich sogar schon bei seinen Mitarbeitern angefragt. "Zur Eindämmung des Infektionsschutzes sind die verschärften Maßnahmen aus meiner Sicht deshalb eher kontraproduktiv."

Bernadette Martini vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Neckar-Odenwald-Kreis kritisiert vor allem fehlende Handlungsanweisungen. "Bisher konnte mir noch niemand sagen, wie ich jetzt mit Hotelgästen umgehen muss, die vor Mittwoch unter der da noch geltenden 3G-Regel eingecheckt haben." Statt eines Schnelltests alle drei Tage seien nun maximal 48 Stunden alte PCR-Tests für ungeimpfte Gäste vorgeschrieben. "Aber die wird sich kaum jemand leisten wollen", befürchtet Martini. 3G+ hätte damit quasi dieselben Auswirkungen wie die noch schärfere 2G-Regel, die seit gestern in der Gastronomie gilt. "Sowohl Hotellerie als auch Gastronomie sind massiv von Stornierungen betroffen, und auch Neubuchungen über die Weihnachtstage gibt es kaum. Es ist wichtig, die Impfquote zu erhöhen, nur sind die Leidtragenden schon wieder dieselben wie bei den Lockdowns."

"Jede Verschärfung der Maßnahmen hat eine Reduzierung der Kontakte zum Ziel", bringt es Raimar Wiegand, Leiter der Mosbacher Mediathek, auf den Punkt. "Da bei uns bereits mit der Warnstufe die 3G+-Regel galt, wird 2G aber jetzt wahrscheinlich keine drastischen Auswirkungen bei den Besucher- und Nutzerzahlen mehr haben", vermutet er. "Den Rückgang haben wir schon vorher gehabt." Zumal Kinder und Schüler auch trotz Alarmstufe weiterhin von der 2G-Regel ausgenommen seien. "Unsere kontaktlose Ausleihe von Medien bleibt außerdem jedem möglich", betont Weigand (siehe www.tinyurl.com/bibmos).

Und der Mosbacher Weihnachtsmarkt? Der kann ab 27. November stattfinden wie geplant. Mit 2G-Regel im Bereich der eingezäunten Glühwein- und Essensbuden erfüllt das städtische Konzept bereits die Vorgaben der Alarmstufe.