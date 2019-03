Die Mosbacher Weiber fielen gestern wieder in die Redaktion der RNZ im Mosbacher Gartenweg ein und verbreiteten Fastnachtsstimmung. Foto: Noemi Girgla

Sturm der RNZ-Lokalredaktion durch die "Mosbacher Weiber" Kamera: Dominik Rechner / Produktion: Reinhard Lask

Mosbach. (gin) Gegenwehr war zwecklos - und der Versuch wurde daher auch erst gar nicht unternommen: Einer schönen Tradition folgend, stürmten die "Mosbacher Weiber" am schmutzigen Donnerstag wieder die RNZ-Redaktion. Die gute Verköstigung der letzten Jahre hatte sich offenbar herumgesprochen - dieses Jahr kam man gleich mit rund 35 Mädels vorbei. Man sei eben "fruchtbar und mehrte sich", so die Weiber.

Die Kostüme entsprachen der Tradition der "Altweiberfastnacht", die Stimmung dagegen war jugendlich und voller Elan. Vor ihrem Einfall in der Redaktion beehrten die Damen dieses Jahr den städtischen Bauhof, bei dem sie gleich mit auf Tour durften, ehe sie ihren Weg durch die Mosbacher Altstadt antraten. Mit Fastnachtsklassikern und Partysongs der neueren Art wurde ordentlich Stimmung in den Gartenweg gebracht und dort ebenso ordentlich gefeiert.

Der weitere Weg führte die närrischen Damen dann noch ins "Lamm", ins "Ludwig" und ins Masseldorn "zum Zucki": "Da haben wir den ganzen Saal und vor allem die Musikbox für uns", begeisterten sich die Anführerinnen der wilden Weiber.

Der Brauch der Altweiberfastnacht besteht bereits seit dem Mittelalter, einer Zeit, in der die Frauen den Männern in allem untergeordnet waren. In vielen Orten entwickelte sich diese Weiberfastnacht auch aus den "Weiberzechen", auf denen die Frauen von der Herrschaft zu Wein eingeladen wurden.

Bis heute von diesem Brauchtum übrig geblieben ist, dass an diesem Tag (seit Mitte des 20. Jahrhunderts) Frauen mit Scheren bewaffnet um die Häuser ziehen, um den Männern die Krawatte, als Symbol der männlichen Macht, abzuschneiden. Unter den RNZ-Mitarbeitern fanden die Mosbacher Weiber diesbezüglich aber keinerlei Opfer bzw. Beute.

Erleichtert stellte man in der Redaktion fest, dass der plüschige vierbeinige Begleiter der Weiber keine folgenschweren Schäden von seiner Bekanntschaft mit dem RNZ-Fahrzeug aus dem vergangenen Jahr davongetragen hat.

Närrische Tage erwarten Mosbach und den gesamten Kreis weiterhin, bis Dienstagabend geht das Treiben bei zahlreichen Veranstaltungen munter und ausgelassen weiter.