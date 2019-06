Mosbach/Aglasterhausen. (pol/mün) "Falsche" Polizisten meldeten sich am Donnerstag bei Menschen in Mosbach, um vertrauliche Informationen abzugreifen und die Betroffenen übers Ohr zu hauen. In Aglasterhausen meldet sich angebliche "Enkel" und "Nichten" und forderten Geld.

Doch die Angerufenen machten alles richtig, wie die Polizei mitteilt. Sie gingen auf die Märchen der Anrufer nicht ein und legten auf. Zu einer Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen kam es nicht.

Die Polizei rät: Sollte sich ein Unbekannter nach Wertgegenständen oder anderen persönlichen Daten erkundigen, ist es wichtig, nicht darauf einzugehen, das Gespräch schnell abzubrechen und die richtige Polizei zu verständigen. Man solle sich nie unter Druck setzen lassen.

Die Polizei betont: Bei ihren Anrufen werde nie die Polizeinotrufnummer 110 angezeigt.