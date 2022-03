Mosbach. (schat) Das "Inputt" öffnet seine Pforten: Samstag und Sonntag startet in Mosbach wieder die Abenteuer-Golf-Saison. Die jüngsten Gespräche zwischen Pächter (Gastronom Thomas Kohlhepp) und Verpächter (Iso gGmbH/Johannes-Diakionie) verliefen konstruktiv und erfolgreich, demnach werden die abenteuerlichen Bahnen auch in der Saison 2022 von Kohlhepp und seinem Team betreut. Der Gastronom hatte im Frühsommer 2021 die Anlage interimsmäßig übernommen, nachdem vonseiten der Iso als seitheriger Betreibergesellschaft im Frühjahr überraschend mitgeteilt worden war, dass man das eigene Engagement am Inputt nicht fortsetzen werde.

Die Saison 2022 könnte aber tatsächlich die letzte sein: Schließlich will die Johannes-Diakonie auf einem Teil des Inputt-Areals einen inklusiven Kindergarten errichten, respektive die bestehenden Gebäude umbauen und erweitern. Für die Außenanlage der neuen Betreuungseinrichtung werden Flächen benötigt, auf denen sich aktuell noch mehrere Abenteuergolfbahnen befinden. Ob seines klar geäußerten längerfristigen Interesses an einer Pacht der Anlage will Kohlhepp den weiteren Austausch mit der Stadt zwecks Weiternutzung der Liegenschaft suchen.

Für diese Saison läuft das Spiel wie gewohnt auf allen 18 Bahnen. Laufen lassen kann man die kleinen, weißen Bälle ab heute. Mit den Bahnen öffnet man auch den Biergarten im "Farmer’s". Aufgebaut ist am Samstag auch ein Segway-Parcours. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr, der Biergarten öffnet um 13 Uhr.

Update: Freitag, 25. März 2022, 21.45 Uhr

Abenteuer-Golfanlage "Inputt" startet in die Saison

Von Heiko Schattauer

Ab Ende März können die kleinen Bälle wieder rollen – oder fliegen: Das „Inputt“ startet in die Saison. Foto: schat

Mosbach.Man darf sich schon mal warm machen und einschwingen – die kommende Saison auf der Abenteuergolfanlange "Inputt" ist in Vorbereitung. Die jüngsten Gespräche zwischen Pächter (Gastronom Thomas Kohlhepp) und Verpächter (Iso gGmbH/Johannes-Diakionie) verliefen konstruktiv und erfolgreich, demnach werden die abenteuerlichen Bahnen auch in der Saison 2022 von Kohlhepp und seinem Team betreut. Der Gastronom hatte im Frühsommer 2021 die Anlage interimsmäßig übernommen, nachdem vonseiten der Iso als seitheriger Betreibergesellschaft im Frühjahr überraschend mitgeteilt worden war, dass man das eigene Engagement am Inputt nicht fortsetzen werde.

Verschiedene Überlegungen und gemeinschaftliche Anstrengungen zum Erhalt der beliebten Freizeiteinrichtung mündeten am Ende in der genannten Übergangslösung. Die sich nun verstetigen könnte. "Mein Interesse ist da, auch langfristig", bekräftigt Thomas Kohlhepp, der nach Abschluss seiner Premierensaison am und mit dem Inputt eine durchaus zufriedenstellende Bilanz zog.

Allerdings ändern sich spätestens nach Ende der Saison 2022 die Gegebenheiten. Schließlich will die Johannes-Diakonie auf einem Teil des Inputt-Areals einen inklusiven Kindergarten errichten, respektive die bestehenden Gebäude umbauen und erweitern. Für die Außenanlage der neuen Betreuungseinrichtung werden Flächen benötigt, auf denen sich aktuell noch mehrere Abenteuergolfbahnen befinden. Dem aktuellen Planungsstand zufolge kann die kommende Saison allerdings noch ohne Beeinträchtigungen gespielt werden.

Wenn absehbar ist, wo und in welchem Ausmaß Flächen mit Bahnen neu "überbaut" werden, wird man sich über konkrete Anpassungsoptionen für den Weiterbetrieb des Inputt Gedanken machen müssen. "Vielleicht ist ja eine Verlegung einzelner Bahnen möglich", skizziert Kohlhepp eine der Möglichkeiten, die es noch zu erörtern gilt. Ob seines klar geäußerten längerfristigen Interesses an einer Pacht der Anlage will Kohlhepp den weiteren Austausch mit der Stadt zwecks Weiternutzung der Liegenschaft suchen. Dass auch die Menschen aus Mosbach und der Region ein Interesse an einem Erhalt des Inputt haben, verdeutlichten nicht nur die Reaktionen auf die Nachricht der Betriebsaufgabe durch die Iso. Sondern vor allem auch die gute Besucherfrequenz nach der Wiederbelebung der Anlage.

Wie es nach 2022 weitergeht, ist noch Zukunftsmusik. Für die Saison läuft das Spiel wie gewohnt auf allen 18 Bahnen. Laufen lassen kann man die kleinen, weißen Bälle schon bald: "Wir starten die Saison am Samstag, 26. März", erklärt Thomas Kohlhepp gegenüber der RNZ. Mit den Bahnen öffnet man auch den benachbarten Biergarten im "Farmer’s". Aufgebaut ist am 26. März auch ein Segway-Parcours, "auf dem die Mobilität auf zwei Rädern nachhaltig ausprobiert werden kann", so Kohlhepp, der erwägt, dieses Angebot dauerhaft vor Ort zu installieren. Die ersten Bahnen ziehen, sorry: bespielen kann man am letzten Märzwochenende ab 12 Uhr, der Biergarten öffnet ab 13 Uhr.