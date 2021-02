Mosbach. (lra/rnz) Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach sind die ersten Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca eingetroffen. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, steht dieser ab sofort zur Verimpfung an Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren bereit. Am heutigen Samstag werden ab 12 Uhr die ersten Termine für die Impftage am 1., 2. und 9. März freigeschaltet. Die Zweitimpfung erfolgt rund neun Wochen später. Weitere Terminfreischaltungen sollen zeitnah folgen.

Impfberechtigt sind weiterhin nur Angehörige der ersten Priorität. Hierzu zählen unter anderem Personen, die stationär, teilstationär oder ambulant ältere oder pflegebedürftige Menschen betreuen. Ebenfalls zur ersten Priorität zählen Personen, die in medizinischen Bereichen mit sehr hohem Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Personal aus Intensivstationen und Notaufnahmen, von Rettungsdiensten und in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Zum Nachweis der Impfberechtigung ist bei der Impfung zwingend eine Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen.

Weiterhin impfberechtigt sind die in den stationären oder teilstationären Pflegeeinrichtungen tätigen Haus- und Zahnärzte, Physiotherapeuten, Logopäden, Betreuungsrichter und Berufsbetreuer, Seelsorger, Friseure, Fußpfleger und ehrenamtlichen Helfer. Zum Nachweis der Impfberechtigung ist bei der Impfung zwingend eine Bescheinigung über die Tätigkeit durch die entsprechende Einrichtung, in der die Tätigkeit ausgeführt wird, vorzulegen.

Entsprechende Vordrucke sowie eine genaue Auflistung der impfberechtigten Personen können unter www.neckar-odenwald-kreis.de bei den Informationen zum KIZ heruntergeladen werden.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer steht künftig kraft Gesetzes vorrangig allen impfberechtigen Personen zu, die 65 Jahre und älter sind. Dabei arbeite das Land inzwischen sukzessive die Warteliste der Hotline 116.117 ab, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Obwohl es dazu seitens des Landes keinerlei offizielle Informationen gegeben habe, müsse das Kreisimpfzentrum aufgrund entsprechender Hinweise von Betroffenen davon ausgehen, dass die zur Verfügung stehenden Termine zu großen Teilen bereits über die Hotline direkt an solche Personen vergeben werden, die auf der Warteliste stehen, so die Mitteilung. Eine Onlinebuchung von Impfterminen habe demnach wohl noch seltener Aussicht auf Erfolg als bisher.

Das Landratsamt will deshalb bis auf Weiteres auf die Bekanntgabe von weiteren Terminen verzichten, weil nicht sichergestellt werden könne, dass sie zum Zeitpunkt der Bereitstellung auch tatsächlich überhaupt noch buchbar sind. Dem betroffenen Personenkreis rät die Behörde stattdessen, sich über die bundeseinheitliche Hotline 116.117 auf die Warteliste setzen zu lassen.