Lange nach dem eigentlichen Unterrichtsende war am Freitagabend im Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach noch jede Menge Betrieb: Hunderte Schüler von NKG und APG ließen sich über mögliche Berufsoptionen informieren. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Freitag ist für die meisten Schüler der Lieblingstag der Woche. Wieder eine anstrengende Runde geschafft, endlich Wochenende, Schule ist bis Montag kein Thema mehr. Am vergangenen Freitag hat das allerdings nicht ganz so geklappt: An die 900 Schüler des Auguste-Pattberg- und des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums mussten am Abend gleich noch mal antreten: "Abitur - und was dann" hieß das abendfüllende Thema, dessen man sich diesmal in den Räumen des NKG annahm. Das Gros der Schüler absolvierte die Extrastunden dennoch ohne Grummeln. Sollten sie doch neue Erkenntnisse für die möglichen Wege nach der Schule bringen.

Als attraktive Optionen nach dem Abitur erscheinen den Gymnasiasten offenbar Karrieren bei der Polizei oder der Bundeswehr. Die jeweiligen Referenten, die mögliche Laufbahnen bei den Bundesbehörden skizzierten, hatten jedenfalls den größten Zulauf an Schülern beim Berufsberatungsabend der beiden Mosbacher Gymnasien zu verzeichnen.

Auch Berufe wie Psychologe/Psychologin, Jurist, Arzt, Informatiker oder Ingenieur erfreuten sich großen Interesses. Und so manche(r) Heranwachsende(r) will sich offenbar auch nach dem Abi noch nicht ganz von der Schule trennen, wohl aber die Seiten wechseln: Die Vorstellungsrunden zum Lehramt (vor allem das in der Grundschule) fanden eine große Zuhörerschaft.

Alle zwei Jahre werden Schüler der Klassenstufen 9 bis zur Kursstufe 2 von APG und NKG eingeladen, um sich von Eltern, Freunden oder Partnern der Schulen, die direkt aus der Praxis kommen, über verschiedenste Berufsfelder informieren zu lassen. Die "Realität des Arbeitsalltags" steht dabei als bedeutende Information auf dem Plan, die von Referent an Interessent transportiert werden soll. Ebenso wie Voraussetzungen, Chancen, Glanz- und Schattenseiten.

So mancher Schüler nutzte die von NKG-Lehrer Dr. Frank Bartels federführend und mit viel Energie organisierte Veranstaltung - "Das ist ein Haufen Arbeit" (Schulleiter Jochen Herkert) - als günstige Gelegenheit, eigene Vorlieben auf deren "Zukunftstauglichkeit" zu überprüfen. "Ich beobachte und schreibe unheimlich gern. Außerdem klangen die meisten anderen Berufsfelder einfach unheimlich langweilig", erklärte etwa eine junge und erfrischend offene Zuhörerin in der Praxisstunde Journalismus.

Dass die jeweiligen "Vorträge", insgesamt wurden mehr als 50 Berufe vorgestellt, dabei höchst unterschiedlich laufen konnten, war eine Erfahrung, welche die APG- und NKG-Schüler machen durften. Darüber hinaus gab’s reichlich Informationen über die Hintergründe, die Vor- und Nachteile und die ganz persönlich eingefärbten Erfahrungen in der jeweils interessanten Branche. Gerade diese subjektiv geprägten Eindrücke dürften den eigentlichen Wert der gemeinsamen Informationsveranstaltung ausgemacht haben.

Für einen Großteil der jungen Schüler werden sich die Extrastunden am Freitagabend also durchaus gelohnt haben: Sie gingen zwar verspätet, dafür aber mit (neuen) Erkenntnissen zur persönlichen beruflichen Zukunft ins Wochenende. Von einem "wirklich positiven Feedback", berichtete NKG-Schulleiter Jochen Herkert nach den drei Vorstellungsrunden und folgenden Gesprächen mit Schülern am späten Freitagabend. "Die neuen Erfahrungen bringen die Schüler weiter - in beide Richtungen", befand Herkert. Also sowohl in Form einer Bestätigung als auch in der Erkenntnis, dass der vermeintliche Traumberuf in der Realität dann doch nicht ganz den eigenen Erwartungen entspricht.