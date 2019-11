Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/rnz) „Flexible Unterrichtszeiten, moderne und vielseitige Unterrichtsräume sind Grundlage einer guten Schulbildung. Deshalb fördert das Land Baden-Württemberg Schulbaumaßnahmen an öffentlichen Schulen und Bauprojekte an Ganztagesschulen“, sagt der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Peter Hauk. Im Jahr 2019 werden im Land 84 Baumaßnahmen an öffentlichen Schulen mit rund 98 Millionen Euro aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs gefördert, teilte der Abgeordnete mit. Hinzu komme, dass 46 Bauprojekte an Ganztagsschulen mit weiteren knapp 20 Mio. Euro bezuschusst würden. „Es freut mich, dass von dieser stolzen Fördersumme auch drei Schulstandorte im Kreis mit einer Gesamtfördersumme von knapp 2,1 Millionen Euro profitieren können“, so Peter Hauk weiter.

473.000 Euro landen in Mosbach bzw. Neckarelz für den (bereits weitgehend erfolgten) Umbau des Auguste-Pattberg-Gymnasiums. „Ein offizieller Bewilligungsbescheid liegt uns zwar noch nicht vor, aber vom Städtetag Baden-Württemberg wurde uns der Zuschuss bereits angekündigt“, erklärt Dieter Kautzmann aus der Stadtverwaltung. Diesen Zuschuss zu Kosten für die Baumaßnahmen habe man bereits 2017 im Rahmen der Schulbauförderung für den Umbau und die Neuordnung des Verwaltungstrakts im APG beantragt. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen am Gymnasium waren zuletzt auf rund 1,2 Mio. Euro geklettert.

Der größte Anteil der aktuellen Förderungen fließt indes nach Adelsheim zur Erweiterung der Martin-von-Adelsheim-Schule (987.000 Euro); ans Burghardt-Gymnasium in Buchen gehen für den dortigen Erweiterungsbau Fördermittel in Höhe von 639.000 Euro.