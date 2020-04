Mosbach. (rnz) Ein 28-jähriger Mann ist am Montag in Mosbach zu vier Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die achte Große Strafkammer des Landgerichts Mosbach sprach den Mann schuldig, in mehreren Fällen mit Betäubungsmitteln gehandelt und solche auch unerlaubt eingeführt zu haben.

Dem 28-Jährigen wurde zur Last gelegt, dass er von Januar 2018 bis Oktober 2019 Betäubungsmittel in größeren Mengen angekauft und bei Walldürn an seine Abnehmer verkauft habe. In zwei Fällen habe er das Rauschgift in den Niederlanden erworben und nach Deutschland verbracht.

Erst Entzug, dann Haft

Bei den Substanzen soll es sich unter anderem um Marihuana, Haschisch, Kokain und Ecstasy gehandelt haben. Mit diesen Verkaufsgeschäften habe der Mann einen Umsatz von rund 40.000 Euro gemacht. Ein Teil der Betäubungsmittel habe sichergestellt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. In der Verhandlung plädierte die Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten und für die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt. Dagegen beantragte die Verteidigung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, ohne einen konkreten Antrag zur Strafhöhe zu stellen. Mit dem Urteil folgte die Strafkammer im Wesentlichen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft.

Die Unterbringung des 28-Jährigen in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten bleibt nach Angaben des Landgerichts weiterhin in Kraft.